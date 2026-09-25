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જુનાગઢ: લગ્નેત્તર આડસંબંધનો કરુણ અંજામ! મહિલાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા બાદ પ્રેમીએ કર્યો જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ

વિસાવદર તાલુકાના પ્રેમપરાની ચોંકાવનારી ઘટના

વિસાવદર તાલુકાના પ્રેમપરાની ચોંકાવનારી ઘટના
વિસાવદર તાલુકાના પ્રેમપરાની ચોંકાવનારી ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 8:01 PM IST

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જુનાગઢ: વિસાવદર તાલુકાના પ્રેમપરામાં ગત રાત્રિના સમયે હચમચાવી નાખનારી ઘટના સામે આવી છે. પ્રેમીએ પરિણીત મહિલાની હત્યા બાદ પોતે જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો કિસ્સો વિસાવદર પોલીસ ચોપડે નોંધાયો છે. એક પરિણીત મહિલા સાથે પ્રેમપરાના જ આધેડ વયના એક પુરુષ સાથે અનૈતિક સંબંધો હતા. આ સંબંધમાં મહિલા અને પુરુષે મરવાનું નક્કી કર્યું હતું. આ ઘટનાક્રમમાં પહેલા પુરુષે મહિલાની હત્યા કર્યા બાદ પોતે જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પુરુષની જૂનાગઢ પોલીસની જાપ્તા નીચે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગંભીર હાલતમાં સારવાર ચાલી રહી છે.

અનૈતિક સંબંધોનો આવ્યો કરુણ અંજામ

અનૈતિક સંબંધોનો કેવો કરુણ અંજામ આવી શકે છે તેનો તાજો દાખલો જુનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના પ્રેમપરામાં સામે આવ્યો છે. 24 સપ્ટેમ્બરની રાતે પ્રેમપરા ગામની જ મહિલા અને તેના કૌટુંબિક આધેડ વયના પુરુષ સાથે અનૈતિક સંબંધમાં પહેલા મહિલાની તિક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી. ત્યાર બાદ હત્યા કરનાર કૌટુંબિક વ્યક્તિ અરજણ પડેલીયાએ જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેને ખૂબ જ ગંભીર હાલત માં જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પોલીસ જાપ્તા નીચે સારવાર આપવામાં આવી રહી છે સમગ્ર મામલો અનૈતિક સંબંધોથી શરૂ થયો હતો અને છેલ્લે જીવનના અંત સુધી પહોંચ્યો હતો.

વિસાવદર તાલુકાના પ્રેમપરાની ચોંકાવનારી ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

પહેલા પ્રેમિકાની હત્યા પછી પોતાનું જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ

વિસાવદર તાલુકાના પ્રેમપરા ગામમાં રહેતી મહિલા અને તેના જ કૌટુંબિક અને પરિચિત વ્યક્તિ અરજણ પડેલીયા વચ્ચે અનૈતિક સંબંધો હતા જેમાં પહેલા મહિલાની હત્યા અને ત્યાર બાદ હત્યા કરનાર શકમંદ અરજણ પડેલીયાએ જીવન ટૂંકાવવાનો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મહિલાની હત્યા મહિલાની માલિકીની વાડી વિસ્તારમાં થઈ હતી જેની જાણ મૃતકના પુત્રને થતા તેમણે 108 અને 112 મારફતે પોલીસને જાણ કરી હતી.

મૃતક મહિલાના પતિને પણ સમગ્ર મામલાની જાણ થતા થોડા સમય પછી તેમના જ કૌટુંબિક વ્યક્તિ અરજણ પડેલીયા દ્વારા પણ ઝેરી દવા પી લઈને જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તેવી ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. સમગ્ર મામલાને લઈને હત્યા બાદ અરજણ પડેલીયાએ જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ તેને શંકાના દાયરામાં લાવી દેતા પોલીસે તેની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરી હતી. જેમાં પોલીસને મળેલી વિગતો અનુસાર મૃતક મહિલા અને તેમની વચ્ચે કેટલાક સમયથી અનૈતિક સંબંધો હતા જેમાં તે બંને જીવવા માગતા ન હોય તેથી પહેલા મહિલાની હત્યા અને ત્યારબાદ તેમણે આત્મહત્યા કરી હોવાની પ્રાથમિક વિગતો પોલીસને સારવારમાં રહેલા અરજણ પડેલીયા પાસેથી મળી છે હાલ તો સમગ્ર મામલામાં પોલીસે અરજણ પડેલીયાની જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના આઈ.સી.યુ વોર્ડ માં પોલીસ જાપ્તા નીચે ગંભીર હાલતમાં સારવાર શરૂ કરાવી છે.

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TAGGED:

JUNAGADH MURDER SUCIDE CRIME
અનૈતિક સંબંધ
પતિએ પત્નીની હત્યા કરી
જુનાગઢ ક્રાઈમ
HUSBAND KILLED WIFE JUNAGADH

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