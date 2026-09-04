જૂનાગઢઃ સાતમ-આઠમના તહેવારને લઈ દેવળીયા સફારી પાર્કમાં પ્રવાસીઓનો જમાવડો
દેવળીયા સફારી પાર્કમાં દરરોજ 5000ની આસપાસ પ્રવાસીઓની હાજરી જોવા મળે છે, જેમાં પ્રવાસીઓ સિંહ, દીપડા અને અન્ય જીવ સંપદાને જોવાનો આનંદ માણતા હોય છે.
Published : September 4, 2026 at 11:51 AM IST
જૂનાગઢઃ સાતમ આઠમના તહેવારને લઈને સૌરાષ્ટ્રમાં મીની વેકેશનનો માહોલ જોવા મળતો હોય છે, ત્યારે મોટાભાગના લોકો રજાનો આ સમય દ્વારકા, સોમનાથ, પોરબંદર જેવા ધર્મસ્થાનો અને પ્રવાસન સ્થળ એવા ગીરમાં જતા હોય છે. સામાન્ય રીતે સાસણ સફારી પાર્ક, ગિરનાર નેચર સફારી, આંબરડી સફારી પાર્ક ચોમાસાના ચાર મહિના તમામ પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે બંધ રાખવામાં આવે છે. પરંતુ સાસણ નજીક આવેલ દેવળીયા સફારી પાર્ક ખુલ્લું રહે છે, જેને લઈને પ્રવાસીઓ સાતમ-આઠમની રજાના દિવસોમાં પ્રવાસનનો આનંદ મેળવવા માટે દેવળીયા સફારી પાર્કમાં આવી રહ્યા છે.
મીની વેકેશનના સમયમાં પ્રવાસીઓનો ધસારો
સાતમ આઠમના સમયમાં સૌરાષ્ટ્રમાં પાંચ દિવસનું મીની વેકેશન સ્વ ઘોષિત જાહેર થતું હોય છે, જેમાં તમામ લોકો રજાના મૂડમાં હોય છે. શ્રાવણ મહિનામાં સાતમ-આઠમનું એક અઠવાડિયાનું મીની વેકેશન પ્રવાસીઓ માટે દ્વારકા, સોમનાથ, પોરબંદર જેવા ધર્મસ્થાનો પર જવાનું પસંદ કરતા હોય છે. તો સાથે-સાથે ઘણાખરા પ્રવાસીઓ ધર્મસ્થાનોની સાથે પ્રવાસન ગતિવિધિનો આનંદ માણી શકાય તે માટે વન્ય જીવોને જોવાનું પણ આયોજન કરતા હોય છે. ત્યારે સાસણ નજીક આવેલ દેવળીયા સફારી પાર્ક તમામ પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન અઠવાડિયાના એકમાત્ર બુધવારને બાદ કરતા ખુલ્લુ રાખવામાં આવે છે, જેને કારણે સાતમ આઠમના તહેવારના દિવસોમાં દેવળીયા સફારી પાર્કમાં પ્રવાસીઓની વિશેષ હાજરી જોવા મળે છે.
દરરોજ 5000 કરતાં વધારે પ્રવાસીઓની હાજરી
દેવળીયા સફારી પાર્કમાં દરરોજ 5000ની આસપાસ પ્રવાસીઓની હાજરી સતત જોવા મળે છે, જેમાં પ્રવાસીઓ જીપ્સીની સાથે બસના માધ્યમથી પણ દેવળીયા સફારી પાર્કમાં રહેલા સિંહ, દીપડા અને અન્ય જીવ સંપદાને જોવાનો આનંદ માણતા હોય છે. ત્યારે આજે દેવળીયા સફારી પાર્કમાં આવેલા પ્રવાસીઓને 2 નર સિંહની સાથે કેટલાક દીપડા ઝાડ પર બેઠેલા જોવા મળ્યા હતા. આ પ્રકારનો આહલાદક અનુભવ પ્રવાસીઓએ રજાના આ દિવસોમાં કર્યો હતો. સામાન્ય રીતે દીપડાને જમીન પર બેઠેલો જોવો પણ ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે, આવી સ્થિતિમાં ઝાડ પર બેઠેલા દીપડાઓને જોઈને પ્રવાસીઓના રોમાંચમાં પણ ઘણો વધારો થયો હતો.
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