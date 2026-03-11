ETV Bharat / state

જુનાગઢના શિક્ષક પાસે અનોખી વનસ્પતિ, જે કીટકોને ફસાવીને ખાઈ જાય છે

આ વનસ્પતિ મેઘાલય, ચેરાપુંજી અને બંગાળ જેવા ઠંડા અને ભેજવાળા વાતાવરણના વિસ્તારમાં આ વનસ્પતિ જોવા મળે છે.

ખોરાક તરીકે કીટકોનો ઉપયોગ કરે છે, 'કળશ પર્ણ'.
ખોરાક તરીકે કીટકોનો ઉપયોગ કરે છે, 'કળશ પર્ણ'. (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 8:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : કીટકો ખાતી વનસ્પતિ, આ સાંભળીને કદાચ 100માંથી 90 વ્યક્તિને મજાક અથવા તો આંચકો લાગે કે વનસ્પતિ અને તે પણ માંસાહારી થોડી હોય પણ વાસ્તવમાં વન્ય જીવ સૃષ્ટિમાં એવી ઘણી વનસ્પતિઓ છે, જે ખોરાક તરીકે કીટકોનો ઉપયોગ કરે છે, તેમાંનું એક એટલે 'કળશ પર્ણ'.

આ વનસ્પતિ ગુજરાતના જંગલમાં કે સામાન્ય રીતે કોઈપણ જગ્યા પર જોવા મળતી નથી. મેઘાલય, ચેરાપુંજી અને બંગાળ જેવા ઠંડા અને ભેજવાળા વાતાવરણના વિસ્તારમાં આ વનસ્પતિ જોવા મળે છે, જે કીટકોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીને તેમાંથી તેની પ્રોટીન ની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે.

જુનાગઢના શિક્ષક પાસે અનોખી વનસ્પતિ (ETV Bharat Gujarat)

કીટકોનું ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતું 'કળશ પર્ણ'

કળશ પર્ણ આ એક એવી વનસ્પતિનું નામ છે, જે કીટકોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. આ વાંચીને દરેક વ્યક્તિને નવાઈ અને અચરજ લાગે તેવું છે. સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓ પૈકી ખૂબ જૂજ, પરંતુ કેટલીક વનસ્પતિઓ પોતાના ખોરાક માટે કીટકોનો ઉપયોગ કરે છે. જેમાંથી તે પ્રોટીનની પોતાની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરીને પોતાનો ખોરાક સૂર્ય પ્રકાશની હાજરીમાં બનાવતી હોય છે.

કીટકોને ફસાવીને ખાઈ જાય છે
કીટકોને ફસાવીને ખાઈ જાય છે (ETV Bharat Gujarat)

કળશ પર્ણ નામની વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણથી પોતાનો ખોરાક તો ચોક્કસ બનાવે છે, તેમ છતા આ વનસ્પતિ પોતાની પ્રોટીનની જરૂરિયાત માટે દરેક પર્ણના છેવાડા પર કળશ જેવી રચનામાં નાના કીટકોને ફસાવીને તેમાંથી પ્રોટીનની પોતાની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. કળશ પર્ણ નામની વનસ્પતિ પ્રાથમિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણમાં પણ વિજ્ઞાન વિષયમાં ભણાવવામાં આવે છે. શિક્ષણનો ભાગ હોવા છતાં પણ ગુજરાતમાં આ પ્રકારની વનસ્પતિ શિક્ષક અલ્પેશભાઈ ટાંકે તેમના જીવનમાં પહેલી વખત જોઈ છે.

કીટકોને ફસાવીને ખાઈ જાય છે
કીટકોને ફસાવીને ખાઈ જાય છે (ETV Bharat Gujarat)

દરેક પર્ણના છેવાડાથી નીકળે છે કળશ

કળશ પર્ણ નામની આ જંગલી વનસ્પતિના પ્રત્યેક પર્ણના છેવાડામાંથી લાંબી ડાંડી અને ત્યારબાદ તેના અંતિમ ભાગ પર એક કળશ જેવી કુદરતી રચના જોવા મળે છે. જેની અંદર ગુંદર જેવું શ્લેષ્મ પ્રવાહી હોય છે, જે કીટકોને આકર્ષી શકે તે પ્રકારની સુગંધ પણ ધરાવે છે. આસપાસમાં ઉડતા કીટકો કળશમાં રહેલા ચિકાસ યુક્ત શ્લેષ્મની સુગંધને કારણે તેમાં આકર્ષાય છે અને અંતે તે કળશ જેવી રચનામાં અંદર ઘૂસી જાય છે, ત્યારબાદ પ્રવાહી શ્લેષ્મમાં તે કીટક ચોંટી જાય છે અને ત્યાં તેનું મોત થાય છે. કીટકના વિઘટનની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. જેમાંથી છૂટું પડતું પ્રોટીન કળશ પર્ણ નામની વનસ્પતિ પોતાના ખોરાક તરીકે પ્રોટીનનો ઉપયોગ કરે છે.

કીટકોને ફસાવીને ખાઈ જાય છે
કીટકોને ફસાવીને ખાઈ જાય છે (ETV Bharat Gujarat)

ખેતીવાડી માટે પણ ઉપયોગી થઈ શકે

કળશ પર્ણ નામની વનસ્પતિનો પ્લાન્ટ પોતાના ફાર્મમાં લાવેલા પીપળીયા સરકારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક અલ્પેશભાઈ ટાંકે ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "આ પ્રકારની વનસ્પતિનો તેમણે પોતાના વિદ્યાર્થી કાળમાં અભ્યાસ કર્યો છે. શિક્ષક બન્યા બાદ તેમના વિદ્યાર્થીઓને પણ આ વનસ્પતિને લઈને શિક્ષિત કર્યા છે, પરંતુ તેઓએ તેના જીવનમાં પહેલી વખત આ વનસ્પતિને નજર સામે જોઈ છે. જેનું ગુજરાતમાં અસ્તિત્વ ટકાવવું ખૂબ મુશ્કેલ છે.

કીટાહારી વનસ્પતિ
કીટાહારી વનસ્પતિ (ETV Bharat Gujarat)

ઠંડા પ્રદેશમાં અને ભેજવાળા વાતાવરણમાં આ જંગલી વનસ્પતિ ટકી શકે છે, પરંતુ ગુજરાતમાં તેનું ભવિષ્ય વાતાવરણને લઈને અનુકૂળ જોવા મળતું નથી, પરંતુ જો કોઈ પણ પ્રકારનુ અનુકૂલન આ વનસ્પતિ સાધી લે તો ઘરમાંથી માખી અને મચ્છર જેવા કીટકોનો ખોરાક તરીકે આ વનસ્પતિ ઉપયોગ કરીને ઘરને મચ્છર અને માખીથી મુક્ત રાખી શકે છે. સાથે સાથે જો તે ખુલી જગ્યામાં પણ જોવા મળે તો ખેતીને પણ તે ઉપયોગી થઈ શકે છે. કેટલાક બિનઉપયોગી કીટકો જે ખેતીને નુકસાન કરે છે, તેવા કીટકોનો આ વનસ્પતિ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે તો ખેતીના પાકોમાં પણ આ ફાયદાકારક બની શકે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. મોઢે સ્વાદ રહી જાય એવું ઉંબાડિયું કેવી રીતે બને છે? એક ખાસ વનસ્પતિ બદલી નાખે છે આખા માટલાનો ટેસ્ટ
  2. જાણો નદી કે તળાવોમાં ઉગી આવતી જળકુંભીના ફાયદાઓ અને તેની વિપરિત અસરો.. - Watermelon Benefits OR Side Effects

TAGGED:

TRAPS AND EATS INSECTS
UNIQUE PLANTS
JUNAGADH FOREST
કળશ પર્ણ વનસ્પતિ
PITCHER PLANT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.