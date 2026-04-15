જૂનાગઢ એસટી ડેપો ખાતે 55 દિવસ સુધી વિનામૂલ્યે છાશ વિતરણ કરાશે
જૂનાગઢ એસટી ડેપો ખાતે જૈન જાગૃતિ સેન્ટર દ્વારા 55 દિવસ સુધી વિનામૂલ્યે છાશ વિતરણનો આજથી પ્રારંભ, લોકોને બપોરે 12 થી 3 વાગ્યા સુધી મળશે છાશ.
Published : April 15, 2026 at 4:52 PM IST
જૂનાગઢઃ ઉનાળાની અકળાવનારી અને આકરી ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે છાશ એ એકમાત્ર એવું કુદરતી પીણું છે જે તરસ છીપાવવાની સાથે શરીરને અંદરથી ઠંડક પણ પહોંચાડે છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને જૈન જાગૃતિ સેન્ટર, જૂનાગઢ દ્વારા એક અનોખી માનવતાભરી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. સંસ્થા દ્વારા આજથી એટલે કે મંગળવારથી જૂનાગઢ એસટી ડેપો ખાતે સરકારી બસમાં આવતા અને જતા પ્રવાસીઓ માટે વિનામૂલ્યે છાશ વિતરણ કેન્દ્રનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ સેવાયજ્ઞ આગામી 55 દિવસ સુધી સતત ચાલુ રહેશે.
હિંદુ કેલેન્ડર મુજબ ચૈત્ર અને વૈશાખ મહિનો ગરમીનો પ્રખર મહિનો માનવામાં આવે છે. આ દિવસો દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં આકરી અને અકળાવનારી ગરમીનો સૌ કોઈ સામનો કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં સફર કરતા મુસાફરોને ખાસ કરીને તકલીફ પડતી હોય છે. આ બાબતને ધ્યાને રાખીને જૈન જાગૃતિ સેન્ટરના કાર્યકર્તાઓએ બસ સ્ટેન્ડ પર છાશ વિતરણ કેન્દ્ર ઊભું કર્યું છે.
સંસ્થા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ કેન્દ્ર બપોરના 12 વાગ્યાથી લઈને 3 વાગ્યા સુધી કાર્યરત રહેશે, જે સમયગાળા દરમિયાન ગરમી તેની ચરમસીમાએ હોય છે. આ પહેલ પાછળ દરરોજ અંદાજિત 8 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે અને આગામી 55 દિવસનો તમામ ખર્ચ જૈન જાગૃતિ સેન્ટરના સ્વયંસેવકો અને દાતાઓ દ્વારા જ ઉઠાવવામાં આવશે.
છાશ વિતરણ કેન્દ્રના કાર્યકર ધીરેન સંઘવીએ Etv ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "આગામી 55 દિવસ સુધી અમારી મહિલા અને પુરુષોની બનેલી ટીમો બપોરના 12 થી લઈને 3 વાગ્યા સુધી સ્વયંભૂ સેવા આપશે. એસટી બસમાં મુસાફરી કરીને જૂનાગધ આવતા અને જૂનાગઢથી અન્ય ગામ તરફ જતા તમામ મુસાફરોને તેમની ઈચ્છા અનુસાર અને જરૂરિયાત મુજબ છાશ પીરસવામાં આવશે. અમારો ઉદ્દેશ્ય કોઈપણ પ્રવાસીને આ ભીષણ ગરમીમાં તરસ્યો ન રહેવા દેવાનો છે."
પ્રથમ દિવસે જ આ સેવાનો લાભ લેનારા અનેક મુસાફરોએ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. કુતિયાણાના પ્રવાસી વિનોદભાઈએ આજે છાશનો સ્વાદ માણતા કહ્યું કે, "આવી આકરી ગરમીમાં આંતરડામાં જે ટાઢક વળે છે એની કોઈ કિંમત ન હોય. ખરેખર આ એક પુણ્યનું કામ છે." જ્યારે બાંટવાના અન્ય એક લાભાર્થી હાજાભાઈ ધમેકાએ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "આજના સમયમાં જ્યાં 20 રૂપિયા લીટરના ભાવે પાણીની એક સાદી બોટલ પણ મળે છે, ત્યાં આ છાશનું વિનામૂલ્યે વિતરણ એ આ ગરમીમાં ટાઢકનો ઓડકાર સમાન છે. એસટી ડેપોની અંદર જ આવી સરસ સગવડ ઊભી થવાથી અમારા જેવા મુસાફરોને ખૂબ જ મોટી રાહત થઈ છે."
સ્થાનિક નાગરિકો અને પ્રવાસીઓમાં આ પહેલને લઈને ભારે આવકાર અને પ્રશંસાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જૂનાગઢ એસટી ડેપો એ એક અગત્યનું ટ્રાન્ઝિટ સેન્ટર છે જ્યાંથી સોરાઠના અનેક ગામડાઓ તરફ મુસાફરો અવર-જવર કરે છે. આવા સમયે જૈન જાગૃતિ સેન્ટરની આ નિ:સ્વાર્થ સેવાએ સાબિત કર્યું છે કે આકરી ગરમીમાં પણ માનવતાની શીતળતા કાયમ રહે છે.
