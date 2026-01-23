ETV Bharat / state

યુવતીને પ્રેમ જાળમાં ફસાવીને દુષ્કર્મ આચરનારને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા, જુનાગઢ સ્પેશ્યલ કોર્ટનો ચુકાદો

એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરતી યુવતી અને દુષ્કર્મ ગુજારનાર ફરહાન પોપટ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સંપર્કમાં આવ્યા હતા.

જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટની તસવીર
જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: જુનાગઢ સ્પેશિયલ કોર્ટ દ્વારા વર્ષ 2023 માં સી ડિવિઝન વિસ્તારમાં રહેતી અને એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી એક યુવતી પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર વંથલી તાલુકાના શાપુર ગામના ફરહાન પોપટને 20 વર્ષની સખત કેદ અને પાંચ હજાર દંડ ફટકારતો ચુકાદો જાહેર કર્યો છે. ગુનેગાર ફરહાન પોપટ 5,000ના દંડની રકમ ન ભરે તો તેને વધુ એક વર્ષની સખદ કેદની સજા સ્પેશિયલ પોક્સો જજ હિતેશકુમાર ગીરીશભાઈ દામોદરાએ ફટકારી છે.

ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં દુષ્કર્મના આરોપીને થઈ સજા
વર્ષ 2023માં જુનાગઢ શહેરના સી ડિવિઝન વિસ્તારમાં રહેતી અને કોલેજમાં એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરતી યુવતીને ગુનેગારે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સંપર્ક કરીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. ત્રણ વર્ષ સુધી પીડિતાને જાતીય દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવનાર વંથલી તાલુકાના શાપુર ગામમાં રહેતા અને શાકભાજીની ફેરી કરતા આરોપી ફરહાન પોપટને આ કેસમાં જુનાગઢ સ્પેશિયલ પોક્સો જજ દ્વારા 20 વર્ષની સખત કેદની સજાની સાથે પાંચ હજાર રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ દંડની રકમ ન ભરવાના કિસ્સામાં આરોપીને વધુ એક વર્ષની સખદ કેદની સજા ફટકારતો ચુકાદો સ્પેશિયલ પોક્સો જજ હિતેશકુમાર ગિરીશભાઈ દામોદરાએ સજા કરતો ચુકાદો આપ્યો છે.

સી ડિવિઝન પોલીસમાં યુવતીએ નોંધાવી હતી ફરિયાદ
સી ડિવિઝન પોલીસમાં યુવતીએ નોંધાવી હતી ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)

કેવો હતો ઘટનાક્રમ?

એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરતી યુવતી અને દુષ્કર્મ ગુજારનાર ફરહાન પોપટ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સંપર્કમાં આવ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા થકી શરૂ થયેલો સબંધ દુષ્કર્મ સુધી પહોંચી ગયો. દુષ્કર્મની પહેલી ઘટના 1લી જાન્યુઆરી 2023ના દિવસે બની હતી. ત્યારબાદ 2જી માર્ચ 2024 ના દિવસે દુષ્કર્મની ફરિયાદ ભોગ બનનાર યુવતીએ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાવી હતી. ફરિયાદ દાખલ થતા જ પોલીસે આરોપી ફરહાન પોપટની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. સમગ્ર મામલામાં 15મી મે 2024ના દિવસે પોલીસ દ્વારા ચાર્જશીટ રજૂ કરતા સમગ્ર મામલે જુનાગઢ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં 1લી ઓકટોબર 2024ના દિવસે સુનાવણી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સુનાવણી પૂર્ણ થતા 7મી નવેમ્બર 2025ના દિવસે ચુકાદો કોર્ટ દ્વારા મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો. અંતે 22મી જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે કોર્ટે ચુકાદો આપીને આરોપી ફરહાન પોપટને 20 વર્ષની સખત સજા ફટકારતો હુકમ કર્યો હતો.

પુરાવાઓને આધારે રજૂ કરી ચાર્જસીટ
પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતા ફરહાન પોપટે ભોગ બનનાર યુવતીને હકીકતમાં દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવી શકે કેમ તેને લઈને તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં કેટલાક રિપોર્ટ ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા. ફરહાન પોપટ અને દુષ્કર્મનો ભોગ બનનાર યુવતી સંપર્કમાં આવ્યાના એક વર્ષમાં સાતથી આઠ વાર બળજબરી પૂર્વક શરીર સંબંધ બાંધીને દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવવામાં આવી હતી. 7 થી 10 માર્ચ 2023 માં સુરજ ફનવલ્ડ પાછળ આવેલા મકાનમાં અંતિમ વખત યુવતીને દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવવામાં આવી હતી.

બચાવ પક્ષે રજૂ કરી દલીલો
કોર્ટની કાર્યવાહી દરમિયાન બચાવ પક્ષના વકીલ દ્વારા અનેક દલીલો કરવામાં આવી હતી. જેમાં દુષ્કર્મની ઘટના બન્યા બાદ લાંબા સમય પછી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવામાં આવી હતી, ફરિયાદી સિવાય સમગ્ર મામલામાં કોઈ સાક્ષી નથી, જેથી કોર્ટે આરોપી ફરહાન પોપટને નિર્દોષ છોડી મૂકવો જોઈએ તેવી દલિત તેમના વકીલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે દ્વારા સમગ્ર કેસની સુનાવણી દરમિયાન 13 સાક્ષીઓને તપાસવામાં આવ્યા હતા. જેમાં મોટાભાગના સાક્ષીઓ હોસ્ટાઈલ થયા હતા. સમગ્ર કેસની સુનાવણીમાં 35 જેટલા દસ્તાવેજી પુરાવાને કોર્ટ દ્વારા આધાર બનાવીને ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો.

ફરહાન પોપટે ધાક ધમકી આપીને ગુજાર્યુ દુષ્કર્મ
ફરહાન પોપટ અને એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરતી યુવતી ઈન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી સંપર્કમાં આવ્યા બાદ પ્રેમ સંબંધના અંતે સમગ્ર મામલો દુષ્કર્મમાં પરિવર્તિત થયો હતો. ફરિયાદી યુવતીના અન્ય એક યુવક સાથેના ફોટો જોઈને ફરહાને યુવતીને બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યુ. ફરહાને યુવતી તેની સાથે શરીર સંબંધ બાંધે તો તેના પિતાની દુકાન અને ઘર પડાવી લેવાની ધાક ધમકી આપીને પરાણે ફરિયાદી યુવતી સાથે વાતચીત શરૂ કરી હતી. આ દરમિયાન 2023ના મે મહિનામાં આરોપી વિદેશમાં ઓમાન પણ ગયો હતો. ત્યાંથી તેણે વોટ્સએપ અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ફરિયાદી યુવતીના નગ્ન ફોટા મંગાવ્યા હતા અને યુવતીને વારંવાર ધાક ધમકી આપીને દુષ્કર્મ પણ ગુજારવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર મામલાની જાણ ફરિયાદી યુવતીએ આરોપીના માતા અને બહેનને પણ કરી હતી. પરંતુ તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર ન જણાતા અંતે 2જી એપ્રિલ 2024 માં સમગ્ર મામલાની જાણ ભોગ બનનાર યુવતીએ તેના માતા-પિતાને કરતા અંતે સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં દુષ્કર્મની ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી.

