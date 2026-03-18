જુનાગઢ-સોમનાથમાં 15 દિવસમાં અખાધ્ય કેરીના રસ અને નકલી દૂધનો મોટો જથ્થો ઝડપ્યો

જુનાગઢ અને સોમનાથ જિલ્લાની હદમાંથી અખાધ્ય કેરીનો રસ તેમજ નકલી દૂધના કિસ્સામાં પોલીસને સફળતા મળી છે અને આ તમામ કિસ્સામાં કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 10:14 PM IST

જુનાગઢ: પાછલા 15 દિવસમાં જુનાગઢ પોલીસ રેન્જ હેઠળ આવતા જુનાગઢ, પોરબંદર અને સોમનાથ જિલ્લામાંથી અખાધ્ય કેરીના રસ તેમજ નકલી અને બનાવટી દૂધનો મોટો જથ્થો પોલીસે પકડી પાડ્યો છે.

જુનાગઢ રેન્જના આઈ.જી. રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ આ અંગે જિલ્લાની એલસીબી, એસઓજી, તાલુકા પોલીસ અને સામાન્ય લોકોને પણ અપીલ કરી છે કે, લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા નકલી દૂધ અને અખાધ્ય ખાદ્ય વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરતા તત્વો સામે માહિતી આપીને પોલીસને મદદ કરે.

પાછલા ૧૫ દિવસમાં અખાધ્ય કેરીનો રસ અને નકલી દૂધ પકડાયું

નવનિયુક્ત જુનાગઢ રેન્જ આઈ.જી. રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ રેન્જના તમામ એસઓજી, એલસીબી, તાલુકા પોલીસ અને ફૂડ ટેસ્ટિંગ વિભાગના અધિકારીઓને સાથે રાખીને અખાધ્ય ખાદ્ય વસ્તુઓ અને નકલી દૂધ વિરુદ્ધ ખાસ રેઇડ કરવાની સૂચના આપી હતી.

આ અંતર્ગત જુનાગઢ અને સોમનાથ જિલ્લાની હદમાંથી અખાધ્ય કેરીનો રસ તેમજ નકલી દૂધના કિસ્સામાં પોલીસને સફળતા મળી છે અને આ તમામ કિસ્સામાં કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

ક્યાંથી મળ્યું અને કેટલો જથ્થો?

  • કેશોદ બાયપાસ નજીક એક ડેરી ફાર્મમાં ચેકિંગ દરમિયાન નકલી અને બનાવટી દૂધનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેને પરીક્ષણ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.
  • તાલાલા તાલુકાના હડમતીયા વિસ્તારમાં કેરીના રસનું ઉત્પાદન કરતા એકમમાંથી 16,000 લિટર બે વર્ષ જૂનો અખાધ્ય કેરીનો રસ પકડાયો હતો.
  • તાલાલા નરસિંહ ટેકરી વિસ્તારમાંથી નકલી દૂધ બનાવવાનો સામાન (બજાર કિંમત આશરે એક લાખ રૂપિયા) ઝડપાયો હતો.
  • તાલાલા તાલુકાના ગુંદરણ નજીક પ્રેમનગર વિસ્તારમાંથી નકલી દૂધ બનાવવાના વિવિધ સાધનો અને પદાર્થો સહિત કુલ રૂ. 4,68,140 નો મુદ્દામાલ પકડાયો છે.

ઉપરોક્ત તમામ કિસ્સામાં પકડાયેલા અખાધ્ય કેરીના રસ અને નકલી દૂધને લેબોરેટરી પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.

રેન્જ આઈ.જી.ની લોકોને અપીલ

રેન્જ આઈ.જી. રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ સામાન્ય લોકોને અપીલ કરી છે કે, નકલી દૂધ અને અખાધ્ય ખાદ્ય વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કે વેચાણ કરતા વ્યક્તિ કે એકમો વિશેની કોઈપણ માહિતી તાત્કાલિક જિલ્લાની એલસીબી, એસઓજી, તાલુકા પોલીસ અથવા રેન્જ આઈ.જી. કચેરીને આપીને પોલીસને મદદ કરે. તેમણે જણાવ્યું કે આવી બનાવટોની સૌથી પહેલી માહિતી સામાન્ય નાગરિકોને જ મળતી હોય છે, તેથી લોકોના આરોગ્યની રક્ષા માટે તેઓ પોલીસને સક્રિય મદદ કરે.

