જૂનાગઢમાં નકલી ઘી કૌભાંડનો પર્દાફાશ, SOGએ વધુ 51 લિટર શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સીઝ કર્યો
રવિવારે GIDCમાં એક લાખથી વધુ કિંમતનું નકલી ઘી પકડાયા બાદ આજે શહેરના વ્યાપારી સંકુલમાંથી SOGએ વધુ 51 લિટર શંકાસ્પદ જથ્થો સીઝ કર્યો.
Published : October 28, 2026 at 9:28 AM IST
જૂનાગઢ: નકલી ઘી પકડવાના મામલામાં જૂનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ વધુ 51 લિટર શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સીઝ કર્યો છે. રવિવારે જૂનાગઢ GIDC વિસ્તારમાંથી એક લાખ રૂપિયાથી વધુ કિંમતનો શંકાસ્પદ અને અખાદ્ય ઘીનો જથ્થો પકડી પાડ્યા બાદ આજે શહેરના એક વ્યાપારી સંકુલમાંથી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
રવિવારે જૂનાગઢ GIDC વિસ્તારમાં આવેલા ખાનગી વ્યાપારી સંકુલમાંથી શંકાસ્પદ અને અખાદ્ય 1 લાખ કરતા પણ વધારે કિંમતના બનાવટી દેશી ઘીને જૂનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા પકડી પાડવામાં આવ્યું હતું.
ત્યારબાદ આજે શંકાસ્પદ અને બનાવટી દેશી ઘી બનાવનાર વ્યક્તિ પાસેથી તપાસમાં મળેલી વિગતો અનુસાર સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા જૂનાગઢ શહેરના ઘીનું છૂટક વેચાણ કરતા દુકાનદારોને ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ત્રણ અલગ અલગ બ્રાન્ડનો શંકાસ્પદ, બનાવટી અને અખાદ્ય 51 લિટરની આસપાસનો દેશી ઘીનો જથ્થો પકડી પાડીને તેને ખાદ્ય ચીજોનું પરીક્ષણ કરતી પ્રયોગશાળામાં તપાસ અર્થે મોકલવામાં આવ્યો છે.
પોલીસની આ કામગીરીમાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રના અધિકારીઓ અને નિરીક્ષકો પણ હાજર હતા અને તેમના દ્વારા તમામ નમૂનાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા.
અલગ અલગ ત્રણ બ્રાન્ડનું શંકાસ્પદ અખાદ્ય ઘી
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની કામગીરી દરમિયાન અલગ અલગ ત્રણ બ્રાન્ડનું બનાવટી, અખાદ્ય કે નકલી દેશી ઘી પણ પોલીસની તપાસ દરમિયાન મળી આવ્યું હતું. જે બ્રાન્ડનું ઘી અલગ અલગ પેકિંગમાં હતું તે શુદ્ધ દેશી ઘીનું ઉત્પાદન કરતી સંસ્થા પણ છે.
જેમાં એક બ્રાન્ડનું 12.2 લિટર જેની બજાર કિંમત 3,540 રૂપિયા, બીજી બ્રાન્ડનું 12.4 લિટર જેની બજાર કિંમત 3,500 રૂપિયા અને ત્રીજી બ્રાન્ડનું નકલી, અખાદ્ય કે બનાવટી 27 લિટર દેશી ઘી જેની બજાર કિંમત 4,800 રૂપિયા છે. આમ કુલ મળીને ત્રણેય અલગ અલગ બ્રાન્ડનું 51.6 લિટર બનાવટી, અખાદ્ય કે નકલી દેશી ઘી આજે મળી આવ્યું હતું, જેની બજાર કિંમત 11,840 રૂપિયા થવા જાય છે. સમગ્ર મામલામાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ સંયુક્ત રીતે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે.
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