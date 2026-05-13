જૂનાગઢમાં બે અલગ અલગ જગ્યાએ જુગારધામ પર SOGના દરોડા, 6.5 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 13 લોકો ઝડપાયા

જૂનાગઢ સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)એ અસામાજિક પ્રવૃતિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરતા બે અલગ અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડી જુગાર રમતા 13 લોકોને ઝડપી પાડ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 8:56 AM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢ સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)એ અસામાજિક પ્રવૃતિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરતા બે અલગ અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડી જુગાર રમતા 13 લોકોને ઝડપી પાડ્યા છે. શહેરના સી ડિવિઝન વિસ્તાર અને શીલ તાલુકાના મિતી ફરેડા ગામમાંથી પોલીસે કૂલ 6.50 લાખથી વધુની રોકડ, મોબાઇલ અને વાહનો સહિતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

જૂનાગઢ પોલીસની જુગારીઓ વિરૂદ્ધ લાલ આંખ

જૂનાગઢ સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા શહેરમાં બે અલગ અલગ જુગારધામ પર કાર્યવાહી કરતા જૂનાગઢમાંથી આઠ અને શીલમાંથી ચાર પુરૂષ અને એક મહિલા સહિત 13 લોકોને જુગાર રમતા ઝડપી પાડ્યા છે.

પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે જૂનાગઢ શહેર અને શીલ વિસ્તારમાં કેટલાક ઇસમો પોતાના આર્થિક ફાયદા માટે તેમની માલિકીની જગ્યા પર બહારથી મહિલા અને પુરૂષોને બોલાવીને જુગાર રમાડી તેમાંથી આર્થિક ફાયદો મેળવતા હતા. આ બાતમીના આધારે જૂનાગઢ SOG દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવતા બન્ને જુગારધામ પરથી રોકડ અને 13 જુગારીઓ પકડાયા છે.

સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપના PI કે.એમ.પટેલે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, પૂર્વ બાતમીને આધારે સી ડિવિઝન વિસ્તારમાં કલેક્ટર કચેરીની પાછળના ભાગે આવેલા અલ અમીન એપાર્ટમેન્ટમાં સબીર પડાયા નામનો વ્યક્તિ પોતાના ઘરે બહારથી લોકોને જુગાર રમવા માટે બોલાવીને આર્થિક ફાયદો મેળવતા હતા. પોલીસે એપાર્ટમેન્ટના બ્લોક નંબર 101માં રેડ કરતા અહીંથી આઠ જુગારીઓ 63900 રોકડ, મોબાઇલ ફોન અને મોટર સાયકલ મળીને કૂલ 3 લાખ 94,600ના મુદ્દામાં આઠ જુગારીને પકડી પાડ્યા હતા.

શીલમાંથી ચાર પુરૂષ અને એક મહિલા જુગાર રમતા પકડાઇ

આવી રીતે જ માંગરોળ તાલુકાના શીલ ગામમાં મીતી ફરેડા ગામની વચ્ચે આવેલા વાડી વિસ્તારમાં પોલીસે રેડ કરતા મીતિના કેશવ મેર નામનો વ્યક્તિ તેની વાડીમાં જુગારીઓને બોલાવીને આર્થિક લાભ મેળવતો હતો. આ બાતમીના આધારે પોલીસે રેડ કરતા 1,17,500 રોકડ અને કૂલ 40,000ના ચાર મોબાઇલ અને 75 હજારના ત્રણ બાઇક મળીને કૂલ 2,32,500ના મુદ્દામાલ રિકવર કરીને પોલીસે જુગાર ધારાની કલમ ચાર અને પાંચ અન્વયે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

