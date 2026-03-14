જુનાગઢ SOGએ 1.822 કિલો ગાંજા સાથે સમીર પઠાણને પકડી પાડ્યો, બે ફરાર
દરગાહ નજીકના મેદાનમાંથી પકડાયો સમીર પઠાણ, અન્ય બે બૂટલેગરો હજુ ફરાર
Published : March 14, 2026 at 7:05 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ને મોટી સફળતા મળી છે. પૂર્વ બાતમીના આધારે મજેવડી દરવાજાથી ભરડાવાવ વિસ્તારમાં તપાસ દરમિયાન સમીર પઠાણ (રહે. જમાલવાડી, જુનાગઢ) નામના બૂટલેગરને દરગાહ નજીકના મેદાનમાંથી 1 કિલો 822 ગ્રામ ગાંજા (મેરીઝુઆના) સાથે પકડી પાડવામાં આવ્યો છે.
પોલીસને મળેલી ગુપ્ત માહિતી અનુસાર, સમીર પઠાણ મજેવડી દરવાજાથી ભરડાવાવ તરફ ગાંજાનું વેચાણ કરવા આવી રહ્યો હતો. સાંજના સમયે વિસ્તારમાં તપાસ દરમિયાન તેની થેલીમાંથી 1 કિલો 822 ગ્રામ ગાંજા મળી આવ્યું હતું. તેની કિંમત રૂ. 1,41,100 જેટલી આંકવામાં આવી છે. સમીરની અટકાયત કરીને NDPS એક્ટની કલમ 8(c), 20(b)(2)(A) અને 29 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આ કેસમાં ભૂરા નામનો એક બૂટલેગર અને કારમાં આવેલો એક અજાણ્યો વ્યક્તિ હજુ પોલીસની પકડથી દૂર છે. તેમને પકડવા માટે પોલીસે તપાસના તંત્રો ઝડપી બનાવ્યા છે. SOGના PI આર.કે. પરમારે માધ્યમોને જણાવ્યું હતું કે દરગાહના 66 કે.વી. વિસ્તારમાં ગાંજાની લે-દે થવાની બાતમી મળી હતી, જેના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
આ કાર્યવાહી જુનાગઢ પોલીસની ડ્રગ્સ વિરુદ્ધની સતત અને સફળ કામગીરીનું ઉદાહરણ છે.
