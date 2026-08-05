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જૂનાગઢનો ચોંકાવનારો કિસ્સો: નાપાસ દીકરીને LCમાં પાસ બતાવી શાળામાં એડમિશન લેવા પહોંચ્યા વાલી, આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

બોગસ દસ્તાવેજો ઉભા કરીને 11મા ધોરણમાં નાપાસ થયેલી પુત્રીને પાસ બતાવીને 12મા ધોરણમાં પ્રવેશ મેળવવા કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં ફરીથી પ્રવેશ મેળવવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.

માતા-પિતાની ગંભીર બેદરકારી સંતાનોના અભ્યાસ માટે બાધા રૂપ
માતા-પિતાની ગંભીર બેદરકારી સંતાનોના અભ્યાસ માટે બાધા રૂપ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 2:20 PM IST

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જૂનાગઢ: માતા-પિતાની ભૂલ સંતાનો માટે કારકિર્દી પર સૌથી મોટા પ્રશ્નાર્થ રૂપે સામે આવી શકે છે. આવો જ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો જૂનાગઢમાં આવેલી પીએમશ્રી કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં સામે આવ્યો છે. આજ શાળામાં ધોરણ 11 માં અભ્યાસ કરતી અને પરીક્ષામાં નાપાસ થયા બાદ વિદ્યાર્થિનીના વાલીએ શાળામાંથી ગુમ ઓરીજનલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ પર બોગસ દસ્તાવેજો ઉભા કરીને 11 મા ધોરણમાં નાપાસ થયેલી તેમની પુત્રીને પાસ બતાવીને બારમા ધોરણમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં ફરીથી પ્રવેશ મેળવવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. સમગ્ર મામલામાં લિવિંગ સર્ટિફિકેટ શાળામાંથી ચોરી થયાનું અને બોગસ હોવાનું સામે આવતા શાળાના ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ રજનીકાંત સુતરીયાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા સમગ્ર મામલામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

માતા-પિતાની ગંભીર બેદરકારી સંતાનોના અભ્યાસ માટે બાધા રૂપ
જુનાગઢ શહેરમાં આજે શિક્ષણ જગતને બદનામ કરતો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આ કિસ્સામાં કોઈ વિદ્યાર્થી સાથે અણછાજતું વર્તન કે તેને મારવામાં નથી આવ્યો. પરંતુ સ્વયંમ વિદ્યાર્થિનીના વાલીએ તેમના સંતાનની શૈક્ષણિક કારકિર્દી બગડે તે પ્રકારનું કૃત્ય કર્યાનું સામે આવ્યું છે. બીલખા રોડ પર આવેલી પીએમશ્રી કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરતી અને પરીક્ષામાં નાપાસ થયા બાદ વિદ્યાર્થિનીના વાલીએ આ સ્કૂલમાંથી એડમિશન કેન્સલ કરાવીને અન્ય જગ્યાએ એડમિશન લીધું હતું. ત્યાર બાદ એક વર્ષ પછી આ જ વિદ્યાર્થીનીનું કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 12 માટે પ્રવેશ માટેની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં રજૂ કરવામાં આવેલું શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર નકલી હોવાનું શાળાના ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ રજનીકાંત સુતરીયાને ધ્યાને આવતા તેમણે બોગસ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરનાર વિદ્યાર્થિનીના વાલી અને વિદ્યાર્થીની સામે સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

જૂનાગઢમાં બોગસ એલ.સી રજૂ કર્યાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)

શાળામાંથી ગુમ ટી.સીનો કરાયો દૂર ઉપયોગ

સમગ્ર મામલામાં વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલિયાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2024માં જે વિદ્યાર્થિની પર પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે, તેનું ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ એટલે કે લિવિંગ સર્ટિફિકેટ 82897 નંબરથી આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાં આ વિદ્યાર્થિની ધોરણ 11માં નાપાસ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યાર બાદ ફરીથી જૂન 2026માં આ જ વિદ્યાર્થિની દ્વારા શાળામાંથી ગુમ થયેલું ઓરિજિનલ ટીસી એટલે કે લિવિંગ સર્ટિફિકેટ પર ખોટા આધાર પુરાવા અને દસ્તાવેજો ઉભા કરીને બોગસ સહી સિક્કા કરીને તેમાં 11 ધોરણ પાસ અને બારમા ધોરણનો અભ્યાસ ચાલુ આવો બોગસ આધાર પુરાવો ઉભો કરીને ફરીથી એડમિશન લેવાનો પ્રયાસ થતા સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો. શાળાના કર્મચારીઓની તપાસમાં શાળાના રેકોર્ડમાંથી ગુમ થયેલ ટી.સીનો ઉપયોગ થયો હોવાનું પણ સામે આવતા સમગ્ર મામલામાં પોલીસે ખોટી વિગતો અને બોગસ દસ્તાવેજો ઉભા કરીને એડમિશન મેળવવા માટે ગેર કાયદેસર કૃત્ય થયું હોવાની પોલીસ ફરિયાદ ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ રજનીકાંત સુતરીયા દ્વારા સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાવવામાં આવતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

જૂનાગઢમાં બોગસ એલ.સી રજૂ કર્યાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો
જૂનાગઢમાં બોગસ એલ.સી રજૂ કર્યાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)

કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ રજનીકાંત સુતરીયાએ ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટના મામલાથી અમે ખુદ દુ:ખી છીએ. સરકારી નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરવાની થતી હોય છે, તે અમારે કરવી પડતી હોય છે. પરંતુ એક શિક્ષક તરીકે વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક કારકિર્દી બગડે અથવા તો તેમના જીવનમાં આ પ્રકારની ગંભીર ભૂલો થકી કોઈ પણ પ્રકારની નકારાત્મક અસરો થાય તે એક શિક્ષક તરીકે અમે ક્યારેય ઈચ્છતા નથી. ગઈ કાલની ઘટનાથી સમગ્ર શાળા પરિવાર ખૂબ દુઃખી છે. બાળકોના વાલીઓએ પણ વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દીને ધ્યાને રાખીને કોઈ પણ પ્રકારના ગેરકાનૂની કૃત્ય કરતા પહેલા બચવું જોઈએ. જીવનમાં એક વખત નાપાસ થવાથી શૈક્ષણિક કારકિર્દી પૂરી થતી નથી. પરંતુ વિદ્યાર્થીના વાલીઓ દ્વારા આ પ્રકારે ગંભીર કૃત્ય કરવાથી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક કારકિર્દી અને તેના જીવનમાં ખૂબ મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.

જૂનાગઢમાં બોગસ એલ.સી રજૂ કર્યાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો
જૂનાગઢમાં બોગસ એલ.સી રજૂ કર્યાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)

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JUNAGADH NEWS
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