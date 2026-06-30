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જૂનાગઢ: શીતળા કુંડના રિનોવેશન માટેની ધારાસભ્યની 50 લાખની ગ્રાન્ટ રદ, જાણો શું છે કારણ

જૂનાગઢના કાળવા ચોક પાસેના પ્રાચીન ધાર્મિક સ્થળના રિનોવેશનનો મામલો હવે ગ્રાન્ટની કાયદાકીય આંટીઘૂંટીમાં ફસાઈ ગયો છે.

શીતળા કુંડના રિનોવેશન માટેની ધારાસભ્યની 50 લાખની ગ્રાન્ટ રદ
શીતળા કુંડના રિનોવેશન માટેની ધારાસભ્યની 50 લાખની ગ્રાન્ટ રદ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 5:28 PM IST

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જૂનાગઢ: કાળવા ચોક નજીક આવેલા અતિ પ્રાચીન શીતળા માતા મંદિર અને નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર પરિસરમાં આવેલા શીતળા કુંડના રિનોવેશનનો મામલો હવે ગ્રાન્ટના નિયમોની આંટીઘૂંટીમાં ફસાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે. તાજેતરમાં જ સ્થાનિક ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા દ્વારા ત્રણ વર્ષમાં કરવામાં આવેલા વિકાસ કામોની પત્રિકા બહાર પાડવામાં આવી હતી, જેમાં શીતળા કુંડના રિનોવેશન માટે ૫૦ લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, આ ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ ધાર્મિક સ્થળ માટે થઈ શકે નહીં, એવા નિયમોને કારણે જિલ્લા આયોજન અધિકારીએ આ ગ્રાન્ટને રદ કરી દીધી છે. આ નિર્ણયને લઈને હવે શીતળા કુંડ વિસ્તારમાં રહેતા સ્થાનિક લોકોએ પ્રતિક ધરણા અને ઉપવાસી આંદોલન શરૂ કરી દીધું છે.

સ્થાનિક રહીશ મિહિર મહેતાએ આ મામલે પોતાનો પ્રતિભાવ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "ધારાસભ્યએ તેમની પત્રિકામાં શીતળા કુંડના વિકાસ માટે ૫૦ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવી હોવાનું જણાવ્યું હતું, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ કામ શરૂ થયું નથી. અમારે આ વિસ્તારના લોકોએ ઉપવાસી છાવણી શરૂ કરીને સત્તાધીશોને સતાવ્યા છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "જ્યાં સુધી કુંડનું રિનોવેશન થાય, ત્યાં સુધી અમે અમારું આંદોલન ચાલુ રાખીશું."

શીતળા કુંડના રિનોવેશન માટેની ધારાસભ્યની 50 લાખની ગ્રાન્ટ રદ (Etv Bharat Gujarat)

આ જ વિસ્તારમાં રહેતા અન્ય સ્થાનિક નારણભાઈ ઝાલાએ પણ આંદોલનને લઈને મહત્વની વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "અમે ઘણા વર્ષોથી આ મંદિર અને કુંડના રિનોવેશન માટે રજૂઆત કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ કોઈ નક્કર ઉપાય થયો નથી. જ્યાં સુધી સત્તાધીશો દ્વારા અમને લેખિત ખાતરી આપવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી અમે અમારી ઉપવાસી છાવણી બંધ કરવાના નથી."

ગ્રાન્ટ રદ કરેલ લેટર
ગ્રાન્ટ રદ કરેલ લેટર (Etv Bharat Gujarat)

ગ્રાન્ટના નિયમો અને ધાર્મિક સ્થળોની મર્યાદા

આ મામલો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે, કારણ કે જનપ્રતિનિધિઓ માટે ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્ટના ઉપયોગ અંગે સરકારે સ્પષ્ટ નિયમો નક્કી કર્યા છે. સાંસદ (એમપી) લાડ ફંડ હેઠળ લોકસભા કે રાજ્યસભાના સભ્યો વાર્ષિક 5 કરોડ રૂપિયા તેમના મતવિસ્તારમાં વાપરી શકે છે. એ જ રીતે, ગુજરાતના ધારાસભ્ય લાડ ફંડ હેઠળ વાર્ષિક 1.05 કરોડ રૂપિયા અને કોર્પોરેટરો વાર્ષિક 25 થી 50 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ તેમના વિસ્તારના વિકાસ માટે ફાળવી શકે છે.

ઉપવાસ આંદોલન
ઉપવાસ આંદોલન (Etv Bharat Gujarat)

આ ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ પાણી (બોર, પાઈપલાઈન, આરઓ પ્લાન્ટ), રસ્તા (આરસીસી રોડ, પેવર બ્લોક), ગટર, સ્ટ્રીટ લાઈટ, સ્મશાન, સમુહભવન, આંગણવાડી, લાયબ્રેરી, શાળાના ઓરડા, બેંચ, સ્માર્ટ ક્લાસ, આરોગ્ય કેન્દ્રના સાધનો, એમ્બ્યુલન્સ, બગીચા, રમતગમતના મેદાન, ગૌશાળા અને કુદરતી આફત (પૂર, વાવાઝોડું, દુષ્કાળ) દરમિયાન રાહત કાર્યોમાં વાપરી શકાય છે.

ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ ક્યાં ન થઈ શકે?

જો કે, કોઈ પણ સાંસદ, ધારાસભ્ય અથવા કોર્પોરેટર પોતાની ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ ખાનગી મિલકત, ધાર્મિક બાંધકામો (મંદિર, મસ્જિદ, ચર્ચ), કર્મચારીઓના પગાર, પ્રતિમાઓ, પ્રવેશદ્વારો, સીધી રોકડ સહાય અને સરકારી બજેટમાં સમાવિષ્ટ કામો પર કરી શકતા નથી. આ જ કારણ છે કે જિલ્લા આયોજન અધિકારીએ શીતળા કુંડના રિનોવેશન માટે ધારાસભ્યએ ફાળવેલી 50 લાખની ગ્રાન્ટને કાયદેસર રીતે રદ કરી દીધી છે.

શીતળા કુંડ
શીતળા કુંડ (Etv Bharat Gujarat)

2026ના નવા નિયમોમાં મોટા ફેરફારો

સરકારે તાજેતરમાં જ એમપી અને એમએલએ લાડ ગ્રાન્ટ માટે 2026માં નવા નિયમો જાહેર કર્યા છે. નવા નિયમો અનુસાર, 50% ગ્રાન્ટની રકમ પાણી, ગટર, રસ્તા અને સ્ટ્રીટ લાઈટ જેવા કામોમાં વાપરવી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે. અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના વિસ્તારો માટે કુલ ગ્રાન્ટ પૈકી 20% ટકા ફાળવવું અનિવાર્ય છે. સોલાર લાઈટ, રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ અને સીસીટીવી કેમેરા લગાવવાના કામોને પણ નવા નિયમોમાં વિશેષ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, હવે કોઈ એક કામ માટે મહત્તમ ૨૫ લાખ રૂપિયાની જ ફાળવણી કરી શકાય છે, જો મોટા કામ માટે રકમ વધારવી હોય તો કલેક્ટરની પૂર્વ મંજૂરી લેવી જરૂરી છે.

શીતળા માતા મંદિર અને નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર પરિસર
શીતળા માતા મંદિર અને નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર પરિસર (Etv Bharat Gujarat)

ગ્રાન્ટ મંજૂરીની પ્રક્રિયા કેવી છે?

કોઈ પણ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ તેમના વિસ્તારમાં ગ્રાન્ટ વાપરવા માટે સ્થાનિક લોકો તરફથી લેખિત અરજી આવવી જરૂરી છે. ત્યારબાદ તેઓ જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અથવા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને કામોની ભલામણ કરે છે. સૂચિત કામનો ઇજનેરી દૃષ્ટિએ પ્રથમ અંદાજપત્ર તૈયાર કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ કલેક્ટરની સંમતિ પછી તે મંજૂર થાય છે. મંજૂર થયા બાદ સરકારી એજન્સી દ્વારા ટેન્ડર આપીને કામ કરવામાં આવે છે. દરેક કામ સ્થળે આ કામ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિની ગ્રાન્ટમાંથી થઈ રહ્યું છે, તેવું દિશા નિર્દેશ બોર્ડ પણ લગાવવું ફરજિયાત છે.

નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર
નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

હાલ શીતળા કુંડ વિસ્તારમાં સ્થાનિકોનું આંદોલન વકર્યું છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, "અમે લાંબા સમયથી રજૂઆત કરીએ છીએ, પણ કોઈ ઉકેલ નથી આવતો. અમે કાનૂની રીતે યોગ્ય માર્ગ શોધીને આ કામ કરાવીશું, અને આંદોલન પણ ચાલુ રાખીશું." આ વિકાસ કામો થાય ત્યાં સુધી સ્થાનિકોએ ઉપવાસ અને ધરણાનો માર્ગ અપનાવ્યો છે, જેને લઈને જૂનાગઢ શહેરમાં આ મામલે ચર્ચા ચાલી રહી છે.

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JUNAGADH MLA GRANT
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