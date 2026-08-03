ETV Bharat / state

જુનાગઢની સરકારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ શીખી રહ્યા છે AI, શિક્ષકોના સંતાનો પણ અહીં ભણે છે, મધ્યાહન ભોજનમાં 6 દિવસનું અલગ મેનૂ

જુનાગઢ જિલ્લામાં વંથલી તાલુકાથી 5.6 કિલોમીટર દૂર આવેલું શાપુર ગામ શિક્ષાનું ધામ બન્યું છે. ગામમાં આવેલી પીએમ શ્રી શાળા જિલ્લાની શ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે પસંદગી પામી છે. જૂનાગઢથી મનીષ ડોડિયાનો અહેવાલ...

જુનાગઢની સરકારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ શીખી રહ્યા છે AI
જુનાગઢની સરકારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ શીખી રહ્યા છે AI (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 7:06 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: આજના સમયમાં વાલી પોતાના બાળકને સરકારી શાળામાં દાખલ કરાવતા પૂર્વે ખૂબ વિચાર કરે છે. છતાં સરકારી શાળામાં એડમિશન લેવા માટેનું મન બનાવી શકતા નથી. પરંતુ શાપુરની સરકારી પ્રાથમિક શાળા આજે વાલીઓની જ નહીં પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની પણ પહેલી પસંદ બની રહી છે.

જુનાગઢ જિલ્લામાં વંથલી તાલુકાથી 5.6 કિલોમીટર દૂર આવેલું શાપુર ગામ શિક્ષાનું ધામ બન્યું છે. ગામમાં આવેલી પીએમ શ્રી શાળા જિલ્લાની શ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે પસંદગી પામી છે. શાપુર સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં આજે આધુનિક અને ડિજિટલ બોર્ડ દ્વારા શિક્ષણ, સંગીત અને સંસ્કૃતિની સાથે રમતગમતને પણ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. સંગીત સભર વાતાવરણમાં સવારે પ્રાર્થના સાથે શાળાની ગતીવિધિની શરૂઆત અને યોગ અને પ્રાણાયામ સાથે શિક્ષણ કાર્યની શરૂઆત આવા અનેક ઉજળા પાસાઓને કારણે શાપુર પીએમ શ્રી શાળા આજે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોની પહેલી પસંદ બની રહી છે.

શાળાના પગથીયા દિવાલ અને છત પણ શિક્ષકની ભૂમિકામાં (ETV Bharat Gujarat)

સંગીતની પ્રાર્થના અને યોગથી શાળાની શરૂઆત
શાળાની શરૂઆત સંગીતમય પ્રાર્થનાથી શરૂ થાય છે. ત્યારબાદ અભ્યાસ કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો પ્રાણાયામની પ્રક્રિયામાં જોડાય છે. સંગીત સભર પ્રાર્થના કોઈ પણ વિદ્યાર્થીના મનને શાંત કરે છે તો સાથે સાથે પ્રાણાયામ તમામ વિદ્યાર્થીઓને શારીરિક તંદુરસ્તી આપે છે. જેથી મનની શાંતિ અને શરીરના આરામ સાથે સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષણની શરૂઆત થાય છે. જેમાં છ કલાકના અધ્યયન, રમતગમત, ઈતર પ્રવૃત્તિ, મધ્યાહન ભોજન અને શાળાના બાળકો સ્વયં શિક્ષક આવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ થકી શાળાના શિક્ષકો શિક્ષા આપી રહ્યા છે અને બાળકો એકદમ સહજતાથી તે શિક્ષણને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે.

શાળામાં આધુનિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા
શાળામાં આધુનિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થી આર્યને જણાવ્યું કે, હું ત્રીજા ધોરણથી અહીં અભ્યાસ કરું છું. મારા ઘણા મિત્રો અત્યારે બીજી સ્કૂલમાં છે, તેઓ કહે છે કે ત્યાં ડીજીટલ બોર્ડ નથી. શિક્ષણ ત્યાં સારું હોય છે પણ અહીં જેવું શિક્ષણ નથી હોતું. અહીંની શાળા સારી છે, પીએમશ્રી છે અને અહીં મજા આવે છે.

વિદ્યાર્થિની નિયતિએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, હું ખાનગી શાળા મૂકીને અહીં ભણવા આવી. અહીંનું શિક્ષણ ખૂબ સારું હતું અહીંના શિક્ષકો ખૂબ સારું ભણાવે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, સ્પર્ધા, તહેવાર બધુ ઉજવવા અને તેની તૈયારી કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને અમને ખાસ તૈયારી કરાવાય છે. હું છેલ્લા 5 વર્ષથી ડિજિટલ બોર્ડમાં ભણી રહી છું, જેમાં અમને નવું-નવું શીખવવામાં આવે છે. અમને અહીં AI વિશે પણ જણાવવામાં આવે છે કે AIનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને તેનો કેવો દુરુપયોગ છે.

મધ્યાહન ભોજનમાં 6 દિવસનું અલગ મેનૂ
મધ્યાહન ભોજનમાં 6 દિવસનું અલગ મેનૂ (Canva)

શાળામાં આપવામાં આવતું મધ્યાહન ભોજન
ભારત સરકારની મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત પણ શાળામાં બાળકોને પૌષ્ટિક અને ગુણવત્તા સભર ભોજન આપવામાં આવે છે. જેમાં સોમવારે વેજીટેબલ પુલાવ અને દેશી આખા ચણાનું શાક, મંગળવારે દાળ ઢોકળી અને લીલું શાક, બુધવારે ખીચડી શાક અથવા દાળભાત-શાક, ગુરુવારે દાળ ઢોકળી, લીલું શાક અને સુખડી, શુક્રવારે વેજીટેબલ મુઠીયા અને આખા ચણાનું શાક અથવા થેપલા અને આખા ચણાનું શાક, શનિવારે વેજીટેબલ ખીચડી અથવા શાકભાજી સાથેના ભાત, કઠોળ અને દાળ અથવા વેજીટેબલ પુલાવ. આ પ્રકારનું મેનુ સોમવારથી શનિવારના દિવસોમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળા શાપુરમાં બનાવવામાં આવ્યું છે.

શાળામાં આપવામાં આવતું મધ્યાહન ભોજન
શાળામાં આપવામાં આવતું મધ્યાહન ભોજન (ETV Bharat Gujarat)

શાળાના પગથીયા દિવાલ અને છત પણ શિક્ષકની ભૂમિકામાં
પીએમ શ્રી સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ શાળામાં આધુનિક ઢબની સાથે સામાન્ય પદ્ધતિથી કઈ રીતે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષિત કરી શકાય તેના ઉત્તમ દ્રષ્ટાંતો પણ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે. શાળાના પગથિયા પર ગણિતના દાખલા, ભાષા અને અન્ય વિષયોનું જ્ઞાન પહેલું પગથિયું ચડતા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષિત થવાની શરૂઆત કરે છે. શાળાના વર્ગખંડની તમામ દીવાલોમાં ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત ભાષા સહિત તમામ વિષયોના ચિત્રો અને તેને લગતી માહિતી વર્ગખંડની બહારની દીવાલોમાં પણ રાખવામાં આવી છે. છત પર વિજ્ઞાનને લગતા ચિત્રો અને તેની પૂરી માહિતી પણ રાખવામાં આવી છે. જેથી કોઈપણ વિદ્યાર્થી શાળામાં પ્રવેશતાની સાથે જ કોઈ પણ શિક્ષકની ગેરહાજરીમાં પણ તેને મનગમતા વિષયનો શિક્ષણ મેળવી શકે તે માટેનો પ્રયાસ પણ શાળામાં કરવામાં આવ્યો છે.

શાળાના પગથીયા દિવાલ અને છત પણ શિક્ષકની ભૂમિકામાં
શાળાના પગથીયા દિવાલ અને છત પણ શિક્ષકની ભૂમિકામાં (ETV Bharat Gujarat)

શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીના વાલી આસિફભાઈએ કહ્યું કે, શાળામાં ખૂબ સારી સુવિધા છે, ખૂબ સારું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે એટલા માટે મારા બાળકને હું અહીં ભણવા માટે મોકલું છું.

શાળામાં આધુનિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા
પીએમ શ્રી સરકારી પ્રાથમિક શાળા શાપુરમાં આધુનિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરવામાં આવી છે. જેમાં શિક્ષણના તમામ આધુનિક સાધનો કે જેમાં વાંચનાલય અને કોમ્પ્યુટર લેબની સાથે તમામ વર્ગખંડોમાં આધુનિક અને ડિજિટલ બોર્ડ રાખવામાં આવ્યા છે. જેથી વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણની પ્રક્રિયામાં ખૂબ જ સરળતાથી જોડી શકવામાં ખૂબ જ સફળતા મળી છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન પૂરતો મર્યાદિત ન રહે તે માટે શાળામાં રમતગમત, સંગીત અને કોઈ પણ બાળકને પોતાની રુચિ અને શોખ અનુસાર કોઈ પણ ઈત્તર પ્રવૃત્તિ કરવાની ઈચ્છા થાય તેની સુવિધા છે. જેથી કોઈ પણ વિદ્યાર્થી માત્ર પુસ્તકનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જગ્યા પર આધુનિક ઢબે અને વર્તમાન સમયમાં ઈતર પ્રવૃત્તિની તમામ ગતિવિધિઓ શીખી શકે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે શાળામાં બાળકોને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું જ્ઞાન પણ આપવામાં આવે છે. આ વિષય પ્રાથમિક શાળાના બાળકો માટે ખૂબ વહેલો માનવામાં આવે છે. પરંતુ બાળકોની કક્ષાની સરખામણીએ આગળના વર્ષોમાં અભ્યાસ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં બાળક જે તે સમયે નાસીપાસ ન થાય તે માટે પ્રાથમિક શાળામાં જ તેમના અભ્યાસક્રમને લઈને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ કેવી હોય છે તેની તૈયારી પણ કરાવવામાં આવે છે. સાથે સાથે વર્તમાન યુગને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટના યુગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જેનો ખૂબ મોટો ઉપયોગ વર્તમાન સમયમાં થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કેટલું ઉપયોગી છે કેટલો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેને લઈને પણ શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને શિક્ષકો દ્વારા સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે.

સંગીતની પ્રાર્થના અને યોગથી શાળાની શરૂઆત
સંગીતની પ્રાર્થના અને યોગથી શાળાની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)

શાળાના શિક્ષકોના બાળકો પણ વિદ્યાર્થી
સામાન્ય રીતે સરકારી શાળાઓ પ્રત્યે એવી એક માન્યતા બંધાયેલી હોય છે કે શાળામાં અભ્યાસ કરાવતા શિક્ષકોના સંતાનો ખાનગી અને ખૂબ મોટી શાળામાં અભ્યાસ કરતા હોય છે. પરંતુ આ વિચાર પીએમ શ્રી શાપુર સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં ખોટો પડે છે. શાળામાં શિક્ષક તરીકે કામ કરતા અને જે શિક્ષકોના બાળકો પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરે છે તેવા તમામ બાળકો આજે શાળામાં વિદ્યાર્થી તરીકે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આવું દ્રષ્ટાંત ખૂબ જ ઓછી સરકારી શાળામાં જોવા મળતું હોય છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે સરકારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ માટે મધ્યાહન ભોજન યોજના પણ કાર્યરત છે. જેમાં પણ અભ્યાસ કરતા શિક્ષકના તમામ બાળકો સામાન્ય બાળકો સાથે બેસીને મધ્યાહન ભોજન કરી રહ્યા છે. જેથી શાળામાં અભ્યાસ કરતા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ અને તેના વાલીઓને શાળાનું વાતાવરણ કેટલું અનુકૂળ છે તેનો ખ્યાલ આવી શકે.

જુનાગઢ અને વંથલીથી પણ આવે છે બાળકો અભ્યાસ અર્થે
જુનાગઢ અને વંથલીથી પણ આવે છે બાળકો અભ્યાસ અર્થે (ETV Bharat Gujarat)

શાળામાં ગણિત-વિજ્ઞાન ભણાવતા શિક્ષક કૃણાલ મારવાણીયા કહે છે, સરકારી શાળાથી તમામ લોકોને ભય હોય કે સરકારી શાળામાં ભણતરમાં કંઈ ના હોય, જમવાનું કંઈ ના હોય, દૂર પડતી હોય. એ બધી બાબતો ખોટી છે એ સાબિત કરવા અમે શિક્ષકોએ જહેમ ઉઠાવી. મારું બાળક 5 વર્ષનું થયું ત્યારે એક વિચાર કરીને મારા બાળકને આ શાળામાં એડમિશન અપાવ્યું. બાલવાટીકા, પહેલા ધોરણથી લઈને અત્યારે 8મા ધોરણમાં મારો બાળક ભણે છે. મારો છોકરો અને સ્ટાફના અન્ય શિક્ષકો બાળકો પણ, ખાસ કરીને અમારા આચાર્યના બાળકો અમારી શાળામાં અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. આ બતાવીને અમને ગામ અને અન્ય જગ્યાએથી સારો સપોર્ટ મળ્યો.

જુનાગઢ અને વંથલીથી પણ આવે છે બાળકો અભ્યાસ અર્થે
શાપુર પીએમ શ્રી સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં શાપુરના જ નહીં પરંતુ જુનાગઢ, વંથલી, રાયપુર, લુવારસર, સોનારડી, નાના કાજલીયાળા અને દિલાવર નગર આટલા ગામમાંથી વિદ્યાર્થીઓ પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવવા માટે સરકારી પ્રાથમિક શાળા શાપુરમાં આવી રહ્યા છે. જેમાં 285 વિદ્યાર્થીઓ શાળા મારફતે આપવામાં આવતા વાહનની સેવાનો પણ લાભ લઈ રહ્યા છે. જેમાં 150 કુમાર અને 135 કન્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. શાળામાં ચાલતા મધ્યાહન ભોજનમાં કુલ 417 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ તેનો લાભ લઈ રહ્યા છે. જેમાં 212 કુમાર અને 205 કન્યા સરકારની આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. શાળામાં હાલ કુલ 703 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. જેમાં 368 જેટલા કુમાર અને 335 જેટલી કન્યાનો સમાવેશ થાય છે

શાળામાં 20 શિક્ષકો તાલીમબદ્ધ
પીએમ શ્રી સરકારી પ્રાથમિક શાળા શાપુરમાં 20 શિક્ષકો બાળકોને શિક્ષણ આપવાનું કામ કરી રહ્યા છે. જેમાં એક પ્રિન્સિપાલની સાથે ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી ભાષાના શિક્ષકો ઉપરાંત એક વ્યાયામ એક સંગીત એક કોમ્પ્યુટર અને એક યોગા સહાયક મળીને કુલ 20 શિક્ષકો સરકારી શાળામાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'પ્રાઈવેટ સ્કૂલમાં ફી ભરવા છતાં... આવી સુવિધા નથી', વડોદરાની કવિ દુલા કાગ શાળા બની સરકારી શિક્ષણનું સફળ મોડેલ
  2. બનાસકાંઠાની આ સરકારી શાળા સામે મોંઘી ફી લેતી ખાનગી શાળાઓ પણ પડી ઝાંખી, શિક્ષા સાથે બચત-ઈમાનદારીના પાઠ પણ શીખવે છે
  3. યુનિફોર્મથી માંડી ચોપડી સુધી બધુ મફત, AMCની આ સ્કૂલમાં ખાનગી શાળામાં RTE એડમિશન છોડીને ભણવા આવે છે વિદ્યાર્થીઓ
  4. અમરેલીના આ ગામની સરકારી શાળા બની રોલ મોડલ, શહેરના 348 વિદ્યાર્થીઓ ગામડામાં અભ્યાસ કરવા આવે છે

TAGGED:

GOVERNMENT SCHOOL SHAPUR
PM SHREE SCHOOL
શાપુર પીએમશ્રી શાળા
GOVERNMENT SMART SCHOOL
JUNAGADH MODEL SCHOOL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.