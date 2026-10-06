જુનાગઢમાં આવતીકાલે સેવા જ્યોત યાત્રા, નરસિંહ મહેતા સરોવર તરફના આ ત્રણ માર્ગો બંધ રહેશે
આવતીકાલે જુનાગઢના નરસિંહ મહેતા સરોવર ખાતે સેવા જ્યોત યાત્રાનો કાર્યક્રમ યોજાનાર છે, જેને લઈને જિલ્લા પોલીસની વિનંતી બાદ મેજિસ્ટ્રેટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે.
Published : October 6, 2026 at 5:27 PM IST
જુનાગઢ: આવતીકાલે જુનાગઢ શહેરમાં સેવા જ્યોત યાત્રાનું આગમન થઈ રહ્યું છે. કાર્યક્રમ સ્થળ નરસિંહ મહેતા સરોવર ખાતે સેવા જ્યોત યાત્રાનો કાર્યક્રમ આયોજિત થનાર છે. જેને લઈને જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી વિનંતી બાદ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે નરસિંહ મહેતા સરોવર તરફ જતા ત્રણ માર્ગોને સવારના 7 વાગ્યાથી લઈને બપોરના 12 વાગ્યા સુધી તમામ પ્રકારના વાહનો માટે બંધ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે. બપોરે 12 વાગ્યે સેવા જ્યોત યાત્રા સમાપન થયા બાદ ફરીથી ત્રણેય માર્ગો વાહન વ્યવહાર માટે પૂર્વવત કરવામાં આવશે.
સેવા જ્યોત યાત્રાને લઈને ત્રણ માર્ગો બંધ
આવતીકાલે જુનાગઢ શહેરમાં સેવા જ્યોત યાત્રા આવનાર છે. યાત્રાનો કાર્યક્રમ નરસિંહ મહેતા સરોવર ખાતે સવારના 7થી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી આયોજિત થનાર છે. જેને પગલે નરસિંહ મહેતા સરોવર તરફ જતા ત્રણ માર્ગો સવારના 7 વાગ્યાથી લઈને બપોરના 12 વાગ્યા દરમિયાન તમામ પ્રકારના વાહન વ્યવહાર માટે બંધ રાખવાનું જાહેરનામું જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. બપોરે 12 કલાકે સેવા જ્યોત યાત્રા કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ ફરીથી બંધ કરાયેલા તમામ ત્રણેય માર્ગો પર વાહન વ્યવહાર પૂર્વવત કરવામાં આવશે, તેવો જાહેરનામામાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
કયા માર્ગો કરાયા બંધ
ત્રિમૂર્તિ હોસ્પિટલથી નરસિંહ મહેતા સરોવર, તળાવ દરવાજા ફાટકથી શહીદ સ્મારક અને જલારામ સોસાયટીથી તળાવ દરવાજા વિસ્તારના ત્રણ માર્ગો તમામ પ્રકારના વાહન વ્યવહાર માટે બંધ રાખવામાં આવ્યા છે. તેની જગ્યા પર વૈકલ્પિક માર્ગ તરીકે વાહનચાલકો સરદાર બાગથી એસ.ટી. સર્કલ પર જઈ શકશે, જયશ્રી રોડથી વૈભવ ફાટક અને એમ.જી. રોડ પર જઈ શકશે. તેવી જ રીતે પોલીસ હેડ ક્વાર્ટરથી જયશ્રી રોડ પર પોતાના વાહનો લઈને સવારના 7થી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી જઈ શકશે.
જાહેરનામું પૂર્ણ થયા બાદ બંધ કરાયેલા તમામ માર્ગો વાહન વ્યવહાર માટે ફરીથી ખોલવામાં આવશે. આવતીકાલના કાર્યક્રમને ખાસ ધ્યાને રાખીને વાહનચાલકો બંધ કરાયેલા માર્ગોની સામે વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરે તેવું જિલ્લા પોલીસ દ્વારા તમામ વાહનચાલકોને જણાવવામાં આવ્યું છે અને જાહેરનામાનો અમલ કરે તેવી વિનંતી કરી છે.
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