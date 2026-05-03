8 વર્ષની સુનાવણી બાદ જુનાગઢ સેશન્સ કોર્ટનો ચુકાદો, મારામારીના કેસમાં 6 શખ્સોને 7 વર્ષની કેદની સજા
મારામારીના કેસમાં જુનાગઢ એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે 6 શખ્સોને સાત વર્ષની સખત કેદની સજા અને પાંચ હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે, જાણો શું હતો સમગ્ર મામલો....
Published : May 3, 2026 at 1:00 PM IST
જુનાગઢ: 7મી જાન્યુઆરી 2018ના દિવસે જૂનાગઢની કામદાર સોસાયટીમાં એક હજાર રૂપિયા ઉછીનાની લેતી દેતી વખતે થયેલી હિસક અથડામણમાં પૈસા ઉછીના આપનાર બે વ્યક્તિઓ પર તલવાર, ધારિયા અને લોખંડના પાઈપ સાથે સંગઠિત બનીને હુમલો કરનાર જુનાગઢના છ દેવીપુજક શખ્સોને સાત વર્ષની સખત કેદની સજા અને પાંચ હજાર રૂપિયાનો દંડ જુનાગઢ એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા ફટકારવામાં આવી છે.
હિંસક મારામારી કરનાર ઇસમોને 7 વર્ષની કેદની સજા
સાતમી જાન્યુઆરી 2018 જુનાગઢ શહેરની કામદાર સોસાયટીમાં દાતાર વિસ્તારમાં રહેતા એક વ્યક્તિએ કામદાર સોસાયટીના એક વ્યક્તિને હજાર રૂપિયા હાથ ઉછીના આપ્યા હતા, તેની ઉઘરાણી કરતા જે વ્યક્તિઓએ પૈસા ઉછીના લીધા હતા અને જેણે પૈસા ઉછીના આપ્યા હતા, તેમના વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ હતી. જેમાં 4થી 5 લોકોને ગંભીર પ્રકારની ઇજાઓ થવા પામી હતી.
રૂપિયા ઉછીના આપનાર જાવીદ ગામેતી રૂપિયા ઉછીના લેનાર કામદાર સોસાયટીમાં રહેતા ગૌતમ ઝાલા પાસે પૈસા પરત લેવા માટે ગયા હતા. આ સમયે ગૌતમ ઝાલા સહિત અન્ય છ વ્યક્તિઓએ ઉછીના પૈસા આપનાર જાવેદ ગામેતી અને અન્ય એક વ્યક્તિ પર તલવાર લોખંડના પાઇપ અને તીક્ષણ હથિયાર વડે હુમલો કરતા તેમાં ગંભીર ઇજાઓ થવા પામી હતી. સમગ્ર મામલો જુનાગઢ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાતા પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરીને કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
8 વર્ષની સુનાવણી બાદ ચુકાદો
7મી જાન્યુઆરી 2018ના દિવસે મારામારીની ફરિયાદ એ ડિવિઝનમાં નોંધાઈ હતી, ત્યારબાદ 16મી માર્ચ 2018ના દિવસે ચાર્જસીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં 14 ઓગસ્ટ 2018ના દિવસે પુરાવો શરૂ થયો હતો. સમગ્ર મામલામાં 7 વર્ષ અને 8 મહિના જેટલી વાદી અને પ્રતિવાદીઓ વચ્ચે થયેલી દલીલને અંતે જુનાગઢ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા 18 એપ્રિલ 2026ના દિવસે તમામ સુનાવણી પૂર્ણ કરીને ચુકાદો મુલતવી રાખ્યો હતો. ત્યારબાદ જૂનાગઢ કોર્ટે 2જી મે 2026ના દિવસે પોતાનો ચુકાદો જાહેર કર્યો હતો. જેમાં આરોપી ગૌતમ ઝાલા સહિત તમામને 7 વર્ષની સખત કેદ અને 5 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકારવાની સજા કરી હતી.
22 સાક્ષી અને 17 પુરાવાની સાથે સાત કોર્ટ કેસનો અભ્યાસ
જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણાની કોર્ટમાં સમગ્ર મામલાના 22 સાક્ષીઓ અને 57 જેટલા પુરાવાઓ તપાસવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં આ જ પ્રકારના મામલા કે જે રાજ્યની વડી અદાલત અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલ્યા હતા. તેવા કેસોનો પણ અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. અભ્યાસને અંતે કોર્ટે આરોપીઓને સજા ફટકારતો હુકમ કર્યો છે, જેમાં IPCની કલમ 235 (2) BNS 258 (2) BNS 307ની કલમ 149 અંતર્ગત એડિશનલ સેશન્સ જજ દ્વારા તમામ આરોપીને 7 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 5 હજાર રૂપિયાના દંડ ફટકારતી સજાનો હુકમ કર્યો હતો.