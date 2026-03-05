350 કરોડના સાઇબર ક્રાઈમ કેસમાં આરોપીની જામીન અરજી જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે ફગાવી
આરોપી મંથન કોરાટે તેના વકીલ મારફતે ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવારની જરૂર હોવાનું કહીને 30 દિવસના જામીન મેળવવા માટે અરજી કરી હતી.
Published : March 5, 2026 at 2:41 PM IST
જુનાગઢ: સાયબર ક્રાઇમ કેસમાં જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે આરોપી મંથન થોરાટની જામીન અરજી ફગાવી દેતો ચુકાદો જાહેર કર્યો છે. 5મી જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે મંથનની સાથે અન્ય 12, વ્યક્તિઓની સાયબર ક્રાઇમ કેસમાં પોલીસે અટકાયત કરી હતી. આ તમામ આરોપીઓએ અંદાજિત 350 કરોડ કરતાં પણ વધારેના સાયબર ક્રાઇમ કેસમાં પોતાના બેંકે એકાઉન્ટ ભાડે આપીને તેમાંથી કમિશન મેળવીને સાયબર ક્રાઇમ ગુનાને આચરવામાં મદદગારી પૂરી પાડી હતી. જે પૈકીના બીમાર મંથન થોરાટના જામીન જુનાગઢ કોર્ટે નકારી દીધા છે.
મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવનારના જામીન કોર્ટે નકાર્યા
5મી જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે સાઇબર ક્રાઇમ પોલીસ મથકમાં અગાઉ નોંધાયેલી છેતરપિંડીની ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ પોલીસે 12 જેટલા આરોપીની અટકાયત કરી હતી. આરોપીઓ પર 350 કરોડ કરતાં પણ વધારેના સાઇબર ક્રાઇમ કેસમાં સંડોવણી હોવાની વિગતો પોલીસને મળી હતી. હાલ પોલીસે ધરપકડ કરેલા તમામ આરોપીઓને જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં રાખ્યા છે. જે પૈકીના એક આરોપી મંથન થોરાટ દ્વારા 30 દિવસના જામીન માગતી અરજી જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં કરી હતી. આરોપી અને ફરિયાદી પક્ષના વકીલોની દલીલોને ધ્યાને રાખીને છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણાએ આરોપી મંથન થોરાટની જામીન અરજી ફગાવતો ચુકાદો આપ્યો છે.
જેલમાં ઈજા થતા કરી જામીન અરજી
પાંચમી જાન્યુઆરીએ ધરપકડ કર્યા બાદ તમામ આરોપીને જુનાગઢ કોર્ટે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા છે. ત્યારથી મંથન થોરાટ સહિત તમામ 12 આરોપીઓને જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. અહીં મંથન થોરાટ અકસ્માતે પડી જતા તેના પગમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. જુનાગઢ જિલ્લા જેલ દ્વારા આરોપી મંથન થોરાટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર પણ કરાવવામાં આવી હતી. પરંતુ મંથને તેના વકીલ મારફતે ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવારની જરૂર હોવાનું કહીને 30 દિવસના જામીન મેળવવા માટે અરજી કરી હતી. પરંતુ જુનાગઢ કોર્ટે સમગ્ર મામલામાં સરકારી હોસ્પિટલમાં થયેલી સારવાર યોગ્ય અને સાચી દિશામાં છે તેમજ સરકારી વકીલ દ્વારા મંથન થોરાટ સામે રજૂ કરવામાં આવેલા તથ્યોને ધ્યાને રાખીને તેની જામીન અરજી નામંજૂર કરી છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો
મંથન થોરાટ સહિત અન્ય 12 આરોપીઓ દ્વારા સાયબર ગઠિયાઓને મદદગારી થઈ શકે તેમજ સામાન્ય લોકો પાસેથી છેતરપિંડી રૂપે પૈસા મેળવીને અલગ અલગ ખાતામાં જમા કરાવીને તેમાંથી એટીએમ અને ચેક મારફતે આ નાણાં ઉપાડ્યા હતા. આરોપીઓએ તેમાંથી તેમનું કમિશન કાઢીને સમગ્ર કાવતરાના માસ્ટર માઈન્ડ એવા દુબઈમાં બેઠેલા ઇરફાન જાદુગરને આંગડિયા મારફતે છેતરપિંડીની રકમ મોકલી દેતા હતા. આ પૈકી મંથન થોરાટની ધરપકડ થઈ તે પૂર્વે 14 લાખ 63,500ની લેતી દેતી બેંકના બે અલગ અલગ ખાતામાં જોવા મળી હતી. ત્યાર બાદ રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ પર થયેલી સાયબર ક્રાઇમની ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ પોલીસે મંથન થોરાટની સાથે 12 આરોપીની અટકાયત કરી હતી.
આ પણ વાંચો: