જંગલ અને ગીર અભયારણની વચ્ચે ફેલાયેલી સાસણ જિલ્લા પંચાયતના ગામોમાં શું છે સમસ્યા? આ ચૂંટણીમાં કેવો છે મતદારોનો મૂડ?

જુનાગઢની 30 બેઠકો પૈકી 27 નંબરની સાસણ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક, જંગલ અને ગીર અભયારણની ફરતે ફેલાયેલી જોવા મળે છે.

સાસણ જિલ્લા પંચાયત બેઠકના મતદારોનો મિજાજ
Published : April 23, 2026 at 11:06 AM IST

જુનાગઢ: આગામી રવિવારે જુનાગઢ જિલ્લાની 30 જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાવા જઈ રહી છે. જેની વચ્ચે આજે 27 નંબરની સાસણ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર મતદારોનો મૂડ આગામી મતદાનને લઈને કેવો છે તેને જાણવા માટે ETV ભારતે એક પ્રયાસ કર્યો હતો. સાસણ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક જંગલ અને રાષ્ટ્રીય અભયારણની વચ્ચે અને આસપાસ ફેલાયેલી છે. જેથી આ વિસ્તારના મુદ્દા જંગલ અને તેની આસપાસ જોવા મળી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે જે સમસ્યાઓ અન્ય જિલ્લા પંચાયતની બેઠકમાં જ છે, તે સાસણ જીલ્લા પંચાયતની બેઠકમાં જોવા મળતા નથી. પરંતુ અહીં માલધારીઓના બાળકો માટે જંગલમાં સીમ શાળાની વ્યવસ્થા, માલધારીઓ ખેતી કરી શકે તે માટે વીજળી, પશુધન માટે ઉનાળાના દિવસોમાં પીવાના પાણીના અવેળા જેવી પાયાની જરૂરિયાતો માટે આજે પણ સ્થાનિક નેતાઓ પાસે માંગ કરી રહ્યા છે.

વન વિભાગની કનડગત સામે માલધારીઓમાં રોષ
સાસણ જીલ્લા પંચાયતની બેઠક જંગલ અને રાષ્ટ્રીય અભયારણની વચ્ચે અને આસપાસ હોવાથી આ વિસ્તારમાં તમામ પ્રકારની મંજૂરી અને નાના-મોટા કામો માટે ખેડૂતથી લઈને સામાન્ય ગામ લોકો અને ગીર જંગલમાં રહેતા માલધારીઓને વન વિભાગના કાયદાકીય પેચીદા સવાલોમાંથી પણ પસાર થવું પડે છે. જેની સામે માલધારી અને ખેડૂતોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો પણ કરવો પડે છે. જંગલ વિસ્તારમાં રહેતા માલધારીઓ પોતાના નેસડામાં પાકું મકાન ન બનાવી શકે આવી સ્પષ્ટ જોગવાઈ છે. ખેતીલાયક વીજળી આજે પણ જંગલ વિસ્તારમાં મેળવવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. માલધારીના બાળકો શાળામાં પ્રાથમિક શાળા પૂરતું પણ શિક્ષણ મેળવી શકે તેવી વ્યવસ્થા થાય તેવું ગીરના માલધારીઓ ઈચ્છી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ ભારત સરકાર દ્વારા પારિત કરવામાં આવેલ ઇકો સેન્સેટીવ ઝોનને લઈને પણ માલધારીઓ અને ખેડૂતોની સાથે જિલ્લા પંચાયત સીટમાં આવતા સામાન્ય લોકો પણ અનેક મુશ્કેલીમા જોવા મળે છે.

ગીરના ખેડૂત દાનાભાઈએ કહ્યું કે, 5 વર્ષમાં અમારે કોઈ કામ નથી થયા. મોદી સરકારે આ ઈકો ઝોન જાહેર કર્યો હતો, તે નીકળે તો સારું નહીંતર આ ખેડૂતોને હેરાન થવાનું થાય. એકબાજુ હિંસક પ્રાણી, બીજી બાજુ સરકાર. ખેતીમાં ગીર વિસ્તારમાં 3 દિવસે પાણી આપવું પડે. સરકારની કોઈ સહાય નથી મળતી, જમીનની હતી એ સહાય પણ કાઢી નાખી. 30 વર્ષથી ભાજપ સરકાર છે અમારા ગામમાં કંઈ થયું જ નથી. શું મુદ્દો રાખીને કરવું અમારે?

ઇકોઝોનને ખેડૂતો ગણે છે કાળો કાયદો
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પસાર કરેલા ઈકોઝોનના કાયદાને ખેડૂતો અને ગામ લોકો કાળા કાયદા તરીકે પણ ઓળખે છે. જેને કારણે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં વન વિભાગની મંજૂરી વગર એક તણખલું પણ હલાવી શકતો નથી. આવી કડક જોગવાઈને કારણે સમગ્ર ગીરમાં લાગુ કરવાને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે વિરોધ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ઇકોઝનનો કાયદો માત્ર ખેડૂતોને કે માલધારીઓને જ નહીં પરંતુ ગીર અભયારણ અને જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા ગામોને પણ આટલો જ પ્રભાવી અને અસરકારક રીતે લાગુ પડે છે. જેથી સાસણ જીલ્લા પંચાયત બેઠક પર એક માત્ર ઈકોજોનનો કાયદો સૌથી વધારે અસરકારક મુદ્દા તરીકે ઉભરીને સામે આવ્યો છે.

ગીરના અન્ય સ્થાનિક બાબુભાઈએ કહ્યું, પાણીની સમસ્યા, ઈકોઝોનની હતી ઘણી સમસ્યા હતી. પંચાયતના સભ્યોએ 5 વર્ષમાં કંઈ નથી કર્યું. RCC રોડ થવા જોઈતા હતા, ડટ્ટા નાખવા જોઈતા હતા, ઈકો ઝોન હટાવવાનો હતો. ઈકોઝોન લાગવાથી જંગલ ખાતાની ખૂબ રાડ થાય, ખેતી મુશ્કેલ બને.

પ્રવાસનનું હબ પરંતુ ઢાબા માલિકોને અનેક મુશ્કેલી
સાસણમાં દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં સિંહ દર્શન માટે પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે. દર વર્ષે પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ઉત્તરોતર વધારો થઈ રહ્યો છે. જેને ધ્યાને રાખીને સ્થાનિક આંબાવાડીયાના માલિકો દ્વારા દિવસ દરમિયાન આવેલા પ્રવાસીઓને ચા-નાસ્તો અને બપોરના ભોજન માટે નાના ઢાબા પોતાના ખેતરોમાં કે આંબાવાડીમાં શરૂ કર્યા છે. જેને વન વિભાગે બંધ કરવાની નોટિસ આપી છે. તો કેટલાક ઢાબાને બંધ પણ કરાવી દીધા છે. જેને કારણે આ વિસ્તારના સ્થાનિક અને નાના ઢાબા માલિકોમાં વન વિભાગ પ્રત્યે પણ ભારે નારાજગી જોવા મળે છે. જે પણ ચૂંટણીનો એક અસરકારક મુદ્દો ઊભરીને સામે આવ્યો છે.

દેવડીયા અભયારણ્યમાં જવાનું નાકુ પણ પરેશાનીનું કારણ
દેવડીયા અભયારણ્યમાં જવાનું નાકુ સૂર્યાસ્ત બાદ અને સૂર્યોદય પહેલા ખોલવામાં આવતું નથી. અહીંથી અમરાપુર, જલંધર અને માળિયા તાલુકાના ગામોમાં જવું એકદમ સરળ પડે છે. પરંતુ નાકુ સૂર્યાસ્ત બાદ બંધ કરવામાં આવે છે અને સૂર્યોદય થયા સુધી તે સતત બંધ રહે છે. આ સમય દરમિયાન આ વિસ્તારમાં રહેતા ખેડૂતો અને સામાન્ય ગામ લોકોની ઘરે આવતા કોઈ પણ મહેમાન કે પરિચિત વ્યક્તિઓ માટે આ સમય દરમિયાન જવું પ્રતિબંધિત રાખવામાં આવ્યું છે. જેને કારણે પણ મોટા ભાગના ખેડૂતો અને ગામ લોકોને આ નાકુ પાછલા બે દસકાથી મુશ્કેલીનું નાકુ બની ગયું છે. જેને લઈને પણ મતદારોમાં ભારે નારાજગીજોવા મળે છે.

ઢાબા માલિક દિનેશભાઈ ચાવડા કહે છે, પહેલા અમારો પ્રશ્ન છે આ નાકુ છે. આ નાકુ પહેલા પીઠોડા ચેકપોસ્ટે હતું હવે આ લોકોએ ચેકપોસ્ટ મેઈન રોડ પર નાખી છે. અવારનવાર અમારા કોઈ મહેમાન આવતા હોય, તો એમને કનડગત કરે છે કે અત્યારે રસ્તો બંધ છે. રસ્તો ખરેખર સૂર્યોદયથી પીઠડાઈ ચેકપોસ્ટથી છે અને આ લોકો અહીંથી બંધ કરે છે. રાત્રે અમારા કોઈ મહેમાન હોય, કોઈ દવાખાનું હોય અને જવું હોય તો એ લોકો ત્યાં રોકે અને અવારનવાર અમે જંગલ ખાતાને રજૂઆત કરી છે. પણ જંગલખાતું કંઈ જવાબ નથી આપતું અને અધિકારી બદલાય એટલે અમારો પ્રશ્ન પાછો ઊભો રહે. બે-ત્રણ વખત મામલતદાર પાસે ગયા. તે RFOને સંપર્ક કરે તો કહે અમે ક્યાં તેમને હેરાન કર્યા એટલે ત્યારે નાકું ખોલી દે પછી અધિકારી બદલાય એટલે અમારી સમસ્યા આવીને ઊભી રહે.

વન્યજીવોની રંજાળ ખેડૂતો માટે આજે પણ પરેશાનીનું કારણ
સાસણ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં આવતા મોટાભાગના ગામોમાં વન્યજીવોની રંજાળ પણ એક સૌથી મોટું કારણ અને પરેશાનીનો પ્રશ્ન પાછલા ચાર પાંચ વર્ષથી સતત વધી રહ્યો છે. ગીર જંગલમાં રહેતા માલધારીઓ અને સિંહ વચ્ચે એક પારિવારિક સંબંધ છે જેથી તેઓ માલ ઢોરના મારણ બાદ પણ જંગલમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ જંગલ અને અભયારણ્ય બહાર જંગલમાંથી ખેતર અને ગામ સુધી પહોંચતા સિંહ અને અન્ય હિંસક પ્રાણીઓ ખેડૂતો અને ખેત મજૂરો માટે મુશ્કેલીનું કારણ બની રહ્યા છે. કેટલાક કિસ્સામાં ખેડૂતો અને વન્યજીવો વચ્ચે ઘર્ષણ પણ થાય છે. જેમાં કેટલાક કિસ્સામાં માનવ મોત થાય છે તો કેટલાક કિસ્સામાં વન્ય પ્રાણીનો જીવ પણ જાય છે આ સિવાય રોજ નીલગાય હરણ અને જંગલી ભૂંડનો ત્રાસ પણ ખેતીલાયક જમીન અને તૈયાર પાક પર સૌથી મોટું અસર કરતું પરિબળ બનીને પાછલા ચાર પાંચ વર્ષમાં સામે આવ્યું છે.

સમસ્યાને કારણે આજે ગીરના નેસો ભાંગી પડ્યા
સાસણ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં આવતા ગામો અને જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા નેસો આજે બાળકોને શિક્ષણ સરકારી યોજનાનો લાભ, વીજળી જેવી જરૂરિયાત અને હોસ્પિટલ જેવા પ્રશ્નોને કારણે આજે પોતાની ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ પોતાની જન્મભૂમિ ગીરના નેસને છોડીને કેટલાક માલધારીઓ પોતાના સંતાનોના અભ્યાસ માટે કેટલાક રોજગારી માટે કેટલાક ખેતી કરવા માટે તો કેટલાક દરરોજ સરકારી સમસ્યાનો સામનો કરવાથી મુક્તિ મળે તે માટે નેશ ખાલી કરીને આસપાસના ગામડાઓ અને નાના શહેરો તરફ નજર દોડાવી રહ્યા છે. જેને કારણે ગીરમાં સિંહ સાથે સહજીવન જીવતા માલધારીઓની લાગણી તૂટી પડી છે. જેથી પણ ઘણા ખરા સિંહો જંગલની બહાર જોવા મળે છે.

સાસણ જિલ્લા પંચાયત બેઠકનો રાજકીય ઇતિહાસ
સાસણ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં અંબાળા અરણીયાળા, ગઢાળી, હરીપુર, નાની ખોડીયાર, રાજેશ્વર, સમઢીયાળા અને સાસણ તાલુકા પંચાયતની બેઠકો સામેલ કરવામાં આવી છે. જેમાં 16,124 પુરુષ અને 14,615 મહિલા મતદારો મળીને કુલ 30,739 મતદારો મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે. જે આગામી 26 તારીખ અને રવિવારના દિવસે મતદાન કરીને લોકશાહીના આ પર્વને ઉજવશે.

ઇકોઝોન નો વિરોધ કરેલ પંચાયતોની યાદી
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગીર જંગલ અને અભયારણ્ય વિસ્તારમાં 18 સપ્ટેમ્બર 2024 ના દિવસે જાહેર કરવામાં આવેલા પ્રાથમિક જાહેરનામા અનુસાર આ વિસ્તારમાં ઈકોઝોનનો કાયદો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. જેના વિરોધમાં સાસણ, ભાલછેલ, ભોજદે, લીલીયા, બરડીયા, કાકચીયાળા, મોટી મોણપરી, જાંબુડી, રાજપરા, રતાંગ ગ્રામ પંચાયતોના સરપંચોએ પંચાયતની મળેલી બેઠકમાં ઇકોઝોનનો કાયદો પરત ખેંચવામાં આવે તેવા ઠરાવ કરીને રાજ્યની સરકારને પણ મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. તેવી જ રીતે સોમનાથ જિલ્લા પ્રમુખ મહેન્દ્ર પિઠીયા, જુનાગઢ જિલ્લા પ્રમુખ કિરીટ પટેલ, તાલાલા તાલુકા પ્રમુખ વિમલ વાડોદરિયા, સોમનાથ યુવા ભાજપ મંત્રી હાર્દિક પાનસુરીયા, ભારતીય જનતા પાર્ટી સોમનાથ જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંકના ડિરેક્ટર ભુપત હિરપરા દ્વારા પણ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને ગીર વિસ્તારમાં અમલમાં આવી રહેલા ઈકોઝોનના કાયદાને પરત લેવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરાઈ હતી.

