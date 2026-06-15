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સાસણ સહિત આંબરડી બરડા વેડાવદર સફારી પાર્ક 22મી જૂન સુધી ખુલ્લા રાખવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય

15મી જૂનની જગ્યા પર 22મી જૂન અને સાંજના 6 વાગ્યા સુધી સાસણ સફારી પાર્ક તમામ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લો રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

સાસણ સહિત આંબરડી બરડા વેડાવદર સફારી પાર્કો માટે રાજ્ય સરકારે કર્યો આ મહત્વનો નિર્ણય
સાસણ સહિત આંબરડી બરડા વેડાવદર સફારી પાર્કો માટે રાજ્ય સરકારે કર્યો આ મહત્વનો નિર્ણય (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 8:50 PM IST

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જૂૂનાગઢ : સાસણ, આંબરડી, બરડા, વેળાવદર અને ગિરનાર નેચર સફારી આગામી 22મી જૂન સાંજના 6 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખવાનો નિર્ણય રાજ્યની સરકારે કર્યો છે. એક અઠવાડિયા સુધી તમામ સફારી પાર્કો ખુલ્લા રાખવાને લઈને સાસણ નાયબ વન સંરક્ષક અગ્નિશ્વર વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે આજે સાસણ સફારી પાર્ક બંધ થવા જઈ રહ્યું હતું, તે હવે 22મી જૂન સાંજે 6 વાગ્યા સુધી પ્રવાસન ગતિ વિધિ માટે ખુલ્લું રાખવાનો નિર્ણય રાજ્યની સરકાર અને વન વિભાગે કર્યો છે.

સાસણ સહિત તમામ રાષ્ટ્રીય અભયારણ્યો 22 મી જૂન સુધી ખુલ્લા

આજે સાસણ સહિત આંબરડી વેળાવદર બરડા ગિરનાર નેચર સફારી વિધિવત રીતે તમામ પ્રકારની પ્રવાસન ગતિવિધિઓ માટે બંધ થતા હોય છે, પરંતુ રાજ્યની સરકાર અને વન વિભાગ એ પ્રવાસન ગતિવિધિને ઉત્તેજના મળે તેમજ ચોમાસામાં હજુ વરસાદની સ્થિતિ સામાન્ય રીતે જોવા મળતી નથી, તેને ધ્યાને રાખીને પ્રવાસન ગતિવિધિ તમામ રાષ્ટ્રીય અભયારણ્યોમાં એક અઠવાડિયા સુધી વધુ થઈ શકે તેવી શક્યતાને ધ્યાને રાખીને રાજ્યના વન વિભાગે સાસણ સહિત તમામ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આગામી 22મી જૂન સુધી ખુલ્લા રાખવાનું નિર્ણય કર્યો છે.

અગ્નિેશ્વર વ્યાસ, નાયબ વન સંરક્ષક (ETV Bharat Gujarat)

સાસણ ગીર અભયારણ્યના નાયબ વન સંરક્ષક અગ્નિશ્વર વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્યની સરકાર અને વન વિભાગે સામાન્ય રીતે ગીરમાં સિંહનું વેકેશન એક અઠવાડિયા સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેને લઈને હવે સાસણ સહિત આંબરડી, ગિરનાર, બરડા, વેળાવદર સહિત તમામ રાષ્ટ્રીય અભયારણ્યો આગામી 22મી જૂન અને સાંજના 6 વાગ્યા સુધી તમામ પ્રવાસીઓ માટે પ્રવાસન ગતિ વિધિ માટે ખુલ્લા રાખવાનો નિર્ણય સરકાર અને વન વિભાગે કર્યો છે."

સામાન્ય રીતે સાસણગીર અભયારણ્ય દર વર્ષે 16મી ઓક્ટોબરના દિવસે શરૂ થતું હોય છે. 15મી જૂનના દિવસે ચાર મહિના માટે બંધ થતું હોય છે. આ વખતે રાજ્યની સરકાર અને વન વિભાગે સિહોના વેકેશનના સમયગાળામાં વધુ એક અઠવાડિયાનો ઘટાડો કરીને 15મી જૂનની જગ્યા પર 22મી જૂન અને સાંજના 6 વાગ્યા સુધી સાસણ સફારી પાર્ક તમામ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લો રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

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TAGGED:

GIRNAR NATURE SAFARIS PARK
SASAN GIR SANCTUARY
AMBERDI VELAVADAR SAFARIS PARK
સાસણ અભયારણ્ય
JUNAGADH SASAN SAFARI PARK

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