જૂનાગઢ: ગ્રામ્ય પંથકોમાં ડીઝલની ભારે અછત, ખેડૂતો અને ટ્રાન્સપોર્ટરોની પેટ્રોલ પંપ પર લાગી લાઈન
પેટ્રોલ બાદ હવે ડીઝલ માટે વલખા મારે છે લોકો, ખેડૂતો ખેતરમાં ટ્રેક્ટર ચલાવવા માટે ડીઝલની ભીખ માંગતા હોય તેવા દ્રશ્યો, ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ ઠપ.
Published : May 18, 2026 at 6:10 PM IST
જૂનાગઢ : પેટ્રોલ બાદ હવે પેટ્રોલ પંપો પર ડીઝલ લેવાને લઈને લાંબી લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે ડીઝલના વપરાશમાં કાર તરીકે સૌથી મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂતો અને ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ જોડાયેલો છે. જૂનાગઢના ગ્રામ્ય પંથકોમાં ખેડૂતો અને ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકો ડીઝલ મેળવવા માટે જાણે કે વલખા મારતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો ગ્રામ્ય વિસ્તારના પેટ્રોલ પંપો પર જોવા મળી રહ્યા છે. વહેલી સવારે સાત વાગ્યાથી ખેડૂતો અને ટ્રાન્સપોર્ટરો જમીન પર બેસીને ડીઝલ મળે તેની રાહ જોતા ઈ ટીવી ભારતના કેમેરામાં કેદ થયા છે.
ખેડૂતો અને ટ્રાન્સપોર્ટરોના ડીઝલ માટે વલખા
થોડા દિવસ પૂર્વે શહેરી વિસ્તારોમાં વાહન ચાલકો દ્વારા પેટ્રોલ મેળવવાને લઈને ભારે દોડધામ મચતી જોવા મળતી હતી. બિલકુલ તે જ પ્રકારના દ્રશ્યો હવે પેટ્રોલ પંપ પર ફરી એક વખત જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ આ વખતે સામાન્ય વાહન ચાલકો નહીં પરંતુ ખેડૂતો અને ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકો ડીઝલ મેળવવા માટે જુનાગઢ ગ્રામ્યના વિવિધ પેટ્રોલ પંપ પર લાઈન લગાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ જ પ્રકારની લાઈનો નોટબંધી અને ત્યારબાદ આવેલા કોરોના સંક્રમણને કારણે બેંક અને હોસ્પિટલની બહાર લાગતી હતી. બિલકુલ તે જ પ્રકારે હવે પેટ્રોલ પંપ પર પણ લાઈનો લાગતી જોવા મળી રહી છે. વહેલી સવારે સાત વાગ્યાથી ખેડૂતો, ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકો અને વાહન ચાલકો ડીઝલ મેળવવા માટે પેટ્રોલ પંપ પર આવી જાય છે.
ઉનાળુ પાક અને ચોમાસાની તૈયારીને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતા
આજે વહેલી સવારે ડીઝલ લેવા માટે આવેલા ખેડૂત વલ્લભભાઈ રાખોલીયાએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "એક તરફ ઉનાળુ પાકોની સિઝન પૂરબહારમાં ચાલી રહી છે અને ચોમાસુ પાકો માટે ખેડૂતોએ તૈયારી પણ કરવાની બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં ડીઝલ લેવા માટે વહેલી સવારે અલગ અલગ પેટ્રોલ પંપ પર ભટકવું પડે છે. જ્યાં લાઈન ઓછી હોય અથવા જે પંપ પર ડીઝલ મળી શકવાની શક્યતા હોય, આવા પંપ પર તેઓ પાંચ-છ કલાક જેટલું બેસીને પણ 20 થી 30 લીટર ડીઝલ મેળવી રહ્યા છે."
ટ્રાન્સપોર્ટરોની પણ વધી મુશ્કેલી
જે રીતે ખેડૂતો ડીઝલ મેળવવા માટે વલખા મારી રહ્યા છે, બિલકુલ આવી જ રીતે ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ અને બાંધકામ સાથે જોડાયેલા કોન્ટ્રાક્ટરો પણ ડીઝલ મેળવવાને લઈને ખૂબ જ પરેશાન જોવા મળી રહ્યા છે. JCB, હિટાચી અને ટ્રક – આ તમામ વાહનો ડીઝલથી ચાલતા હોય છે. ડીઝલની અછત અને પેટ્રોલ પંપ પર માત્ર 20 થી 30 લીટર ડીઝલ એક વખત જે તે વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં હિટાચી જેવા ભારે મશીનરી, JCB અને ટ્રક 20 લીટર ડીઝલમાં કઈ રીતે ચાલી શકે તેને લઈને ખૂબ મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. પાછલા ત્રણ-ચાર દિવસથી તો તેમણે તેમના તમામ ભારે મશીનરી – હિટાચી, JCB અને ટ્રક – બંધ કરી દીધી છે. હવે ડીઝલનો જથ્થો પૂર્વવત થાય અને ફરીથી તેમના વાહનો કામ ધંધા પર લાગે તેની ચિંતા તેઓ વ્યક્ત કરે છે.
પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ લેવા આવેલા ખેડૂત પરેશ ડોબરીયાએ Etv ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "આજે આધુનિક સમયમાં પશુધન આધારિત ખેતી જોવા મળતી નથી. મોટાભાગનું ખેતી કામ જેમાં વાવણી, ખેતરને તૈયાર કરવા અને તૈયાર થયેલો કૃષિ પાક બજાર સુધી પહોંચતો કરવા માટે ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ પુષ્કળ પ્રમાણમાં થાય છે. આવી સ્થિતિમાં જો ડીઝલ ન મળે તો ખેતરમાં ટ્રેક્ટર કઈ રીતે ચાલી શકે? ઉનાળુ પાક તૈયાર છે, પરંતુ ડીઝલના અભાવે તેને ખેતરથી ગોડાઉન અને ગોડાઉનથી બજાર સુધી લાવવો ખૂબ મુશ્કેલ લાગે છે. દરરોજ અમે અલગ અલગ પેટ્રોલ પંપ પર ફરીને 20 લીટર જેટલું ડીઝલ મેળવી રહ્યા છીએ. પહેલા ખેડૂતોને જેટલું જોઈએ તેટલું ડીઝલ દરેક પેટ્રોલ પંપ પરથી મળી રહ્યું હતું, પરંતુ આજે 20 લીટર અથવા 2000 રૂપિયાની મર્યાદામાં ડીઝલ મળી રહ્યું છે, જેને કારણે ખેડૂતોની મુશ્કેલી સતત વધી રહી છે."
પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ લેવા માટે આવેલા અન્ય એક ખેડૂત મનોજભાઈએ પોતાની આપવીતી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "પાછલા ત્રણ-ચાર દિવસથી ડીઝલ મેળવવાને લઈને ખેડૂતો જે મુશ્કેલીઓ અનુભવી રહ્યા છે તે શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય તેમ નથી. આજે ખેડૂતો પોતાના કૃષિ પાકોને લઈને ચિંતામાં છે. આવી સ્થિતિમાં તેઓ ડીઝલ માટે પેટ્રોલ પંપ પર આવે છે, ત્યારે પેટ્રોલ પંપના સંચાલકો તેમને કહે છે કે ઉપરથી ડીઝલ સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યું છે અથવા જ્યારે સૂચના મળશે ત્યારે જ વેચાણ શરૂ થશે. આવા જવાબો આપીને ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં ખૂબ વધારો કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ પાછલા ત્રણ-ચાર દિવસથી સતત વિપરીત બનતી જાય છે, જેને કારણે ખેડૂતો હવે ડીઝલ વગર પોતાની ખેતી કે ખેતર તરફ જવાનું પણ વિચારી શકતા નથી."
