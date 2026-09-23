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ચોતરફ ખોદેલા રસ્તાઓથી જુનાગઢવાસીઓ ત્રસ્ત, એક જ માંગ - જે ગતિએ રોડ તોડવામાં આવે છે તે જ ગતિએ નવો રોડ બને

રોડ-રસ્તા બનાવવામાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગોકળગતિથી નગરજનો નારાજ

રોડ-રસ્તા બનાવવામાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગોકળગતિથી નગરજનો નારાજ
રોડ-રસ્તા બનાવવામાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગોકળગતિથી નગરજનો નારાજ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 8:25 PM IST

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જુનાગઢ: છેલ્લા એકાદ વર્ષથી જુનાગઢ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં તૂટેલા અને ખાસ કરીને ચોમાસા દરમિયાન અતિ ખરાબ બનેલા શહેરના આંતરિક માર્ગોને લઈને હવે ધીમે ધીમે નવીનીકરણ શરૂ થયું છે ત્યારે સ્થાનિક લોકો જે ગતિએ રોડ ને તોડી અને નવા બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરી છે બિલકુલ તે જ ગતિએ રોડ ને તોડયા પછી તેના પર નવો રોડ બનાવવામાં આવે તેવી માંગ થઈ રહી છે પાછલા ત્રણ વર્ષથી આજ રોડ ત્રણ જગ્યા પર ખોદીને પડતો મૂકી દેવામાં આવ્યો હતો જે આજે બે વર્ષ પછી બન્યો છે જેથી નવા બની રહેલા માર્ગોમાં આ પ્રકારની ઉદાસીનતા ન જોવા મળે તેવી માંગ સ્થાનિક લોકો કરી રહ્યા છે

રોડ તોડવામાં જે ગતિ છે તેવી ગતિ નવા બનાવવામાં રાખો

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હવે જેમ જેમ નવરાત્રી અને દિવાળી નો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે તેમ તેમ નવા માર્ગોને બનાવવાની લઈને કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે ત્યારે કાળવા ચોકથી લઈને લીમડા ચોક અને ત્યાંથી ગિરનાર દરવાજા સુધી જવાનો મુખ્ય રોડ આ રોડ પરથી એક સમયે જૂનાગઢના જિલ્લા કલેકટર વિકાસ અધિકારી અને પોલીસ વડા જતા હતા તે રોડ પાછલા ત્રણ વર્ષથી ત્રણ ટુકડામાં ખોદીને તેના નવીનીકરણ કરવાની દિશામાં કામગીરી શરૂ થઈ હતી પરંતુ એક ટુકડો ખોદી નાખ્યા બાદ તેમાં રોડ બનતા બનતા અઢી વર્ષ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે ત્યારે એક ટુકડો પૂરો થયો છે આ માર્ગમાં આવતા ત્રણ ટુકડા પૈકીનો બીજો ટુકડો કાળવા ચોકથી જવાહર રોડ સ્વામી મંદિર સુધીના બીજા ટુકડાનું કામ આજે શરૂ થયું છે

રોડ-રસ્તા બનાવવામાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગોકળગતિથી નગરજનો નારાજ (ETV Bharat Gujarat)
સ્થાનિક વેપારીઓએ વ્યક્ત કરી ચિંતા

કાળવા ચોક થી જવાહર રોડ અને લીમડા ચોક ત્યાંથી દિવાનચોક અને બીજો માર્ગ ભવનાથ તળેટી તરફ જતો હોય છે મોટા ભાગના પ્રવાસીઓ આ માર્ગ પરથી પસાર થતા હોય છે ત્યારે પાછલા બે વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી જવાહર રોડ થી લીમડા ચોક તરફ જવાનો માર્ગ ખોદી નાખ્યા બાદ અઢી વર્ષના સમય બાદ તેને નવો બનાવવામાં આવ્યો છે આ જ પ્રકારની ચિંતા હવે કાળવા ચોક થી જવાહર રોડ સુધીના ખોદવામાં આવેલા નવા માર્ગને લઈને સ્થાનિક લોકો અને વેપારીઓને સતાવી રહી છે જે રીતે જવાહર રોડ થી લીમડા ચોક સુધીનો માર્ગ અઢી વર્ષ સુધી ખોદેલો પડ્યો રહ્યો તેવી જ રીતે આ માર્ગ પડ્યો ન રહે અને ખોદકામ પૂરું થયા બાદ તુરંત નવો માર્ગ બનાવવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ સ્થાનિક વેપારીઓ કરી રહ્યા છે

ખોદેલા રસ્તાઓથી જુનાગઢવાસીઓ ત્રસ્ત
ખોદેલા રસ્તાઓથી જુનાગઢવાસીઓ ત્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
ખોદેલા રસ્તાઓથી જુનાગઢવાસીઓ ત્રસ્ત
ખોદેલા રસ્તાઓથી જુનાગઢવાસીઓ ત્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)

આ માર્ગ એક સમયે રાજમાર્ગ તરીકે ઓળખાતો

કળવા ચોકથી લઈને લીમડા ચોક સુધીનો આ માર્ગ જૂનાગઢ ના ઇતિહાસમાં રાજમાર્ગ તરીકે ઓળખાતો હતો પૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વ ઇન્દિરા ગાંધી આ માર્ગ પરથી કલેક્ટર ઓફિસે આવ્યા હતા. અત્યાર સુધીના તમામ કલેકટર જિલ્લા પોલીસ વડા વિકાસ અધિકારી સહિત જિલ્લાના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ લીમડા ચોકમાં આવેલી કાર્યાલયમાં આવતા હતા. રાજમાર્ગ તરીકે ઓળખાતો હવે આ માર્ગ પાછલા ત્રણ વર્ષથી અનેક સમસ્યાઓ સ્થાનિક લોકો અને વેપારીઓને આપી રહ્યો છે ત્યારે જે નવો માર્ગ બનવા જઈ રહ્યો છે તેને લઈને કામમાં ગતિ આવે અને કામ શરૂ થયા બાદ નવો રોડ બને ત્યાં સુધી પૂરું કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ સ્થાનિકો અને વેપારીઓ કરી રહ્યા છે.

ખોદેલા રસ્તાઓથી જુનાગઢવાસીઓ ત્રસ્ત
ખોદેલા રસ્તાઓથી જુનાગઢવાસીઓ ત્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)

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TAGGED:

JUNAGADH ROAD PROBLEM
જુનાગઢના રસ્તા
ખોદેલા રસ્તાથી જુનાઢગવાસીઓ ત્રસ્ત
JUNAGADH MUNICIPAL CORPORATION
જુનાગઢના ખોદેલા રસ્તા

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