જુનાગઢઃ ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની ભરતીની જાહેરાત, આ તારીખ સુધી કરી શકાશે અરજી
જુનાગઢમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાનું સુચારુ સંચાલન થઈ શકે, તે માટે જિલ્લામાં ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની માનદ સેવા સાથે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.
Published : October 15, 2026 at 11:27 AM IST
જુનાગઢ: જિલ્લામાં ટ્રાફિકની વ્યવસ્થા સુચારુ બની શકે તે માટે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા જુનાગઢ શહેરની સાથે જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થા માટે ઉપયોગી રહે તેવા હેતુસર 75 જેટલા ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનની માનદ સેવા સાથે ભરતી કરવાની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. 15મી ઓક્ટોબરથી લઈને 21મી ઓક્ટોબર સુધી ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં આવવા માંગતા ઉમેદવારો સંબંધીત પોલીસ સ્ટેશન અને જિલ્લા ટ્રાફિક શાખામાંથી અરજી પત્રક મેળવીને, ભરેલું અરજીપત્રક પરત કરી શકે છે. ત્યારબાદ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
જુનાગઢ જિલ્લામાં ટ્રાફિક બ્રિગેડ યુવાનોની ભરતી
જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા જુનાગઢ શહેર સહિત જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાનું સુચારુ સંચાલન થઈ શકે, તે માટે જિલ્લામાં 75 જેટલા ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની માનદ સેવા સાથે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. 15મી ઓક્ટોબરથી લઈને 21મી ઓક્ટોબર સુધી ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી થવા માંગતો કોઈ પણ યુવાન કે યુવતી, પોતાની અરજી સંબંધીત પોલીસ મથક અથવા તો જુનાગઢ જિલ્લા ટ્રાફિક શાખામાંથી અરજીપત્રક મેળવીને, પરત જે તે પોલીસ સ્ટેશન અથવા તો જીલ્લા ટ્રાફિક શાખામાં આપી શકે છે. અરજીપત્રક સ્વીકારવાની અંતિમ તારીખ પૂરી થયા બાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે.
તાલુકા મુજફ ટ્રાફિક જવાનોની જગ્યા
જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક બ્રિગેડની ભરતી પ્રક્રિયા જાહેર કરાઈ છે. જે અંતર્ગત વિસાવદર તાલુકામાં 04, વંથલીમાં 05, કેશોદ તાલુકામાં 06, માણાવદર 05 અને બાટવા તાલુકામાં 05, માંગરોળ તાલુકામાં 07, ચોરવાડ તાલુકામાં 05 અને જુનાગઢ જિલ્લા ટ્રાફિક શાખામાં કુલ 38 જેટલી જગ્યા પર ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની ભરતી કરવાની પ્રક્રિયા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા હાથ ધરાવા જઈ રહેલી ભરતી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે માનદ સેવા આધારિત કરવામાં આવશે. ટ્રાફિક શાખામાં ભરતી થયેલ કોઈ પણ યુવાન કે યુવતી કાયમી નોકરી માટેનો હકદાર બનશે નહીં.
શૈક્ષણિક લાયકાત અને શારીરિક યોગ્યતા
ટ્રાફિક શાખામાં ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાન તરીકે ભરતી થવા માંગતા કોઈપણ યુવક કે યુવતી ઓછામાં ઓછું 10 ધોરણ સુધીનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલા હોવા જોઈએ. સાથે સાથે ભરતી થવા માંગતા પ્રત્યેક ઉમેદવારોની વય મર્યાદા ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષથી લઈને, વધુમાં વધુ 40 વર્ષ સુધી રાખવામાં આવી છે. શારીરિક કસોટીની વાત કરીએ તો પુરુષ માટે 165 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈ, તેવી જ રીતે મહિલાઓ માટે 150 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈ નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે પુરુષ કેટેગરીમાં 50 કિલો વજન, તેવી જ રીતે મહિલા કેટેગીરીમાં 40 કિલો વજન ધરાવતા ઉમેદવારોની લઘુત્તમ શારીરિક યોગ્યતા નક્કી કરવામાં આવી છે. શારીરિક રીતે સક્ષમ અને સંબંધિત તાલુકામાં રહેતા ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરાઈ છે.
ભરતી થનાર યુવાનોએ રજૂ કરવાના પ્રમાણપત્ર
ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં માનદ સેવા માટે ભરતી પ્રક્રિયામાં સામેલ થયેલા પ્રત્યેક યુવાન કે યુવતીએ પોતાનું આધાર કાર્ડની સાથે રહેઠાણના પુરાવાનું પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો, જન્મ તારીખનો દાખલો અને ભરતી થવા માંગતા ઉમેદવારોએ તાજેતરનો તેમનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો સંબંધિત તાલુકા મથક કે જિલ્લા ટ્રાફિક શાખામાં સંપૂર્ણ વિગતો સાથે ભરેલી અરજી પત્રકમાં સામેલ કરવાની રહેશે. 21મી ઓક્ટોબર બાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ભરતી થવા માંગતા ઉમેદવારોની શારીરિક કસોટી યોજવામાં આવશે. જેમાં કસોટીના ધોરણને સફળતાપૂર્વક પસાર કરનાર યુવક અને યુવતીને ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાન તરીકે પોલીસ વિભાગમાં માનદ સેવક તરીકે જોડવામાં આવશે.
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