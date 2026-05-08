જુનાગઢમાં ગાંજો વેચતો શખ્સ ઝડપાયો, પોલીસે તપાસ તેજ કરી
જુનાગઢ પોલીસે આરોપી શિવમની અટકાયત કરીને B ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે.
Published : May 8, 2026 at 9:18 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 9:56 PM IST
જુનાગઢ : સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને આજે મોટી સફળતા મળી છે. પૂર્વ બાતમીને આધારે ઉત્તર પ્રદેશના મનવાપુર ગામમાં રહેતા અને હાલ જુનાગઢના મધુરમ વિસ્તારમાં રહેતા શિવમ બિંદ પાસેથી 05 કિલો 900 ગ્રામ જેટલો ગાંજાનો જથ્થો મળી આવતા પોલીસે શિવમની અટકાયત જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશનના સામેના વિસ્તારમાંથી કરી છે. પોલીસને બાતમી હતી કે શિવમ નામનો વ્યક્તિ ગાંજો વેચવા માટે રેલ્વે સ્ટેશન નજીક આવી રહ્યો છે, જેથી પોલીસે તેને પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
જુનાગઢમાંથી મળી આવ્યો પાંચ કિલો ગાંજો
જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારના સામેની તરફના ભાગમાંથી પોલીસે 5 કિલો 900 ગ્રામ ગાંજો હસીસના જથ્થા સાથે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના શિવમ બિંદ નામના 21 વર્ષના યુવાને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે હાલ જૂનાગઢના મધુરમ વિસ્તારમાં રહેતો, પરંતુ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના મનવાપુર તાલુકા જિલ્લા ગાજીપુર ઉત્તર પ્રદેશના શિવમ બિંદ ગાંજો વેચવા માટે રેલ્વે સ્ટેશન નજીક વિસ્તારમાં આવી રહ્યો છે તે શંકાને આધારે શંકાસ્પદ યુવાનની પૂછપરછ કરતા તેની પાસેથી શંકાસ્પદ નશીલો પદાર્થ મળી આવ્યો હતો. જેને લઇને પોલીસે આરોપી શિવમની અટકાયત કરીને B ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે.
અન્ય એક આરોપી પોલીસ ચોપડે ફરાર
પોલીસે શિવમની સાથે અન્ય એક આરોપી સેજુને પકડી પાડવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ સમગ્ર મામલામાં આ વ્યક્તિ પણ પોલીસ ચોપડે ફરાર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. હાલ તો સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે એન. ડી. પી. એસ એક્ટ અંતર્ગત આરોપી શિવમ બિદ સામે તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ પકડમાં રહેલો શિવમ બિંદ જુનાગઢના સરફરાજ કુરેશીને મારીજુઆના હસીસનો જથ્થો આપવાનો છે, તેવી વિગતો પણ પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ છે. આગામી દિવસોમાં સમગ્ર મામલામાં શિવમની સાથે અન્ય કેટલાક વ્યક્તિની ખુલે તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ છે. હાલ મામલામાં સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપના ઇન્ચાર્જ પીઆઇ કે.એમ પટેલ અને ડી ડિવિઝન પોલીસ મથકના પીઆઇ એ. બી. ચૌધરી દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરાયો છે.
આ પણ વાંચો...