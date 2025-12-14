ETV Bharat / state

જુનાગઢ પોલીસે 13 કરોડથી વધારે સાયબર ફ્રોડનો કર્યો ખુલાસો, 8ની અટકાયત

જુનાગઢ પોલીસે જુનાગઢ શહેર માંજ રહેતા 8 જેટલા ઈસમોની અટકાયત કરીને સમગ્ર મામલામાં ઘટસ્ફોટ કર્યો છે.

13 કરોડથી વધારે સાયબર ફ્રોડનો કર્યો ખુલાસો
13 કરોડથી વધારે સાયબર ફ્રોડનો કર્યો ખુલાસો
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ : આધુનિક સમયમાં સાઈબર ક્રાઇમની દુનિયામાં સૌથી વધારે ચિંતાજનક અને ચર્ચાસ્પદ કોઈ કિસ્સાઓ સામે આવતા હોય તો તે છે, સાઈબર ક્રાઈમ પહેલા સાયબર માફીઆઓ સ્વયમ લોકોને તેની જાળમાં ફસાવીને તેના બેંક એકાઉન્ટ ખાલી કરી રહ્યા હતા. જેને કારણે તેઓ પોલીસ પકડમાં આવી જતા હવે સાયબર માફિયાઓ દ્વારા ભાડૂતી વ્યક્તિઓ અને એકાઉન્ટ રાખીને સાયબર ક્રાઇમ કરવાનો નવો કીમીયો શોધી કાઢ્યો છે.

જેને જુનાગઢ પોલીસે ખુલ્લો પાડીને અંદાજિત 13 કરોડ 27 લાખ 13 હજાર 513 રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડનો ખુલાસો કર્યો છે. જુનાગઢ પોલીસે જુનાગઢ શહેર માંજ રહેતા 8 જેટલા ઈસમોની અટકાયત કરીને સમગ્ર મામલામાં ઘટસ્ફોટ કર્યો છે.

જુનાગઢ સાઇબર સેલે કર્યો મોટો ખુલાસો

આધુનિક સમયમાં સાઇબર ક્રાઇમ પોલીસ અને લોકો માટે ચિંતાની સાથે સૌથી મોટો પડકાર પણ બની રહ્યો છે. પાછલા કેટલાક વર્ષો દરમિયાન સાયબર ક્રાઇમની ઘટનામાં અચાનક અને ઓચિંતો વધારો થઈ રહ્યો છે. પહેલા સાયબર માફિયાઓ દ્વારા સાઇબર ક્રાઇમ કરવા માટે તેમના જ લોકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. જેમાં લોકોના બેન્ક એકાઉન્ટ ખાલી કરીને તેમના પરીચીત લોકોના એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવીને નાણાકીય છેતરપિંડી આચરવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ તેમનો આ કિમીયો પોલીસ પકડમાં આવી જતા હવે સાયબર માફિયાઓ દ્વારા લોકોના બેન્ક એકાઉન્ટ ખાલી કરવા માટે ભાડુતી વ્યક્તિ અને બેંક એકાઉન્ટ રાખીને અલગ રીતે લોકોને છેતરવાના કીમિયાઓ શરૂ કર્યા હતા. જેમાંનો એક કિમિયાનો જુનાગઢ સાયબર ક્રાઇમ સેલે ખુલાસો કર્યો છે.

જુનાગઢ પોલીસે 13 કરોડથી વધારે સાયબર ફ્રોડનો કર્યો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)

13 કરોડ 27 લાખ કરતાં વધુના ફ્રોડનો ખુલાસો

જુનાગઢ પોલીસે સાયબર ક્રાઇમના સૌથી મોટા ગુનાનો ખુલાસો કર્યો છે. જેમાં સમગ્ર ભારતમાંથી 360 લોકો છેતરાયા હોવાની વિગતો સાયબર ક્રાઇમ સેલને પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ લોકોના બેન્ક એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ઉપાડીને સાયબર માફિયાઓ દ્વારા મ્યુલ એકાઉન્ટમાં જમા કરાવવામાં આવી રહી હતી, આનો આંકડો 02 અબજ 13 કરોડ 42 લાખ 13 હજાર 513 થવા જાય છે. જે પૈકી જુનાગઢ પોલીસે આજે 13 કરોડ 27 લાખ 13 હજાર 513 રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડનો ખુલાસો કર્યો છે. આ તમામ રૂપિયા અલગ અલગ બેંકના નવ ખાતાઓમાં થયા હતા, તેની સામે દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી 360 વ્યક્તિઓએ ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેમાં આજે પોલીસને સાયબર ક્રાઇમ ગુના ઉકેલવામા સફળતા મળી છે.

8ની અટકાયત
8ની અટકાયત
સી. વી. નાયક પી.આઈ, સાઇબર ક્રાઇમ સેલ
સી. વી. નાયક પી.આઈ, સાઇબર ક્રાઇમ સેલ

પકડાયેલા તમામ આરોપી જુનાગઢના

પોલીસે જુનાગઢના આઠ વ્યક્તિઓની આજે અટકાયત કરી છે, તેમના પર આરોપ છે કે તેઓએ સાયબર ક્રાઇમ માફિયાઓના કહેવાથી અને સાઇબર ક્રાઈમ ગુનાને અંજામ મળી શકે તે માટે તેમના મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવીને તેનું સંચાલન સાયબર માફિયાઓને આપ્યુ હતું. જેમાં આલેખ હીરાણી ,જાવીદ પઠાણ, ભરત દેત્રોજા, અરજણ ગરેજા, અલ્તાફ સમા, અલબક્ષ સોઢા, ચિરાગ સાધુ, રક્ષિત કાપડિયાની અટકાયત કરી છે, તો અન્ય એક આરોપી હુસેન તુર્ક એનડીપીએસના ગુનામાં જેલમાં હોય પોલીસે જેલમાંથી ટ્રાન્સફર વોરંટે આધારે તેની અટકાયત કરવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

