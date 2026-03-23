જુનાગઢ પોલીસની મોટી સફળતા: ચોરીના બે અલગ-અલગ કેસનો ભેદ ઉકેલાયો, બંને આરોપીઓ ઝડપાયા
Published : March 23, 2026 at 9:56 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે બે અલગ-અલગ ચોરીની ઘટનાઓનો ઝડપથી ભેદ ઉકેલી બે આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે. આમાંથી એક કેસ જોષીપરા વિસ્તારના રત્ન કલાકાર જયસુખભાઈ રૂપાપરાના ઘરમાં થયેલી ચોરીનો છે, જ્યારે બીજો કેસ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવેલી મોટનવાલા ફ્રુટ એજન્સીમાં થયેલી ચોરીનો છે.
જોષીપરા વિસ્તારમાં ઘરફોડ ચોરીનો કિસ્સો
ગઈકાલે (અર્થાત્ તાજેતરમાં) જુનાગઢના જોષીપરા વિસ્તારમાં રહેતા રત્ન કલાકાર જયસુખભાઈ રૂપાપરા અને તેમનો પરિવાર 22 માર્ચે વધાવી ગામમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે ઘર બંધ કરીને ગયા હતા. આ દરમિયાન ઘરમાં ચોરી થઈ હતી. ચોરીમાં 1,58,500 રૂપિયાના સોનાના દાગીના, 6,71,250 રૂપિયાની રોકડ અને 10,000 રૂપિયાનો મોબાઈલ મળીને કુલ 8,39,750 રૂપિયાની ચોરી થઈ હતી.
જયસુખભાઈની ફરિયાદ પર પોલીસે તપાસ કરતાં મહુવાના રહેવાસી મુકેશ વાઘેલા (દેવીપુજક) આ ચોરીમાં સંડોવાયેલો હોવાની વિગતો મળી. પોલીસે શાંતેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલા મંદિર નજીકની ઝૂંપડામાંથી તેને દબોચી લીધો. તેની પાસેથી ચોરી કરાયેલી તમામ રોકડ અને સોનાના દાગીના પરત મળી આવ્યા છે.
મુકેશ વાઘેલાનો ગુનાહિત ઇતિહાસ ખૂબ જ લાંબો છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં 4, ભાવનગર જિલ્લામાં 3 અને અમરેલી જિલ્લામાં 5 મળીને કુલ 12 ચોરીની ઘટનાઓ અંજામ આપી છે. પોલીસે તેની અટકાયત કરીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ફ્રુટ એજન્સીમાં ચોરી
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવેલી મોટનવાલા ફ્રુટ કંપનીમાં 12 માર્ચે ચોરી થઈ હતી. દુકાનમાં રાખેલી 2,83,740 રૂપિયાની રોકડ ચોરી થઈ હોવાની ફરિયાદ માલિક ઇમરાન મોટનવાલાએ કરી હતી.
ડિવિઝન પોલીસ મથકે ટેકનિકલ સોર્સ અને બાતમીના આધારે તપાસ કરતાં આ ચોરી કિરણ પરમાર (દેવીપુજક) દ્વારા કરાઈ હોવાની વિગતો સામે આવી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ તેને પકડી લીધો અને તેની પાસેથી 1,50,000 રૂપિયા જેટલી રોકડ પરત મેળવી છે.
આરોપી કિરણ પરમારે માર્કેટિંગ યાર્ડના પાછળના ભાગેથી દુકાનની બારી તોડી અંદર પ્રવેશ કરી રોકડ ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
પોલીસે બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ ધોરણ મુજબની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
