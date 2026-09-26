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જુનાગઢ પોલીસે 96 લાખથી વધુના દારૂ પર ફેરવ્યું બુલડોઝર, તો ડ્રગ્સની હેરાફેરીમાં ફરાર 2ને પણ દબોચ્યા

જુનાગઢ પોલીસ માટે શુક્રવારનો દિવસ ખાસ મહત્વનો રહ્યો એક તરફ દારૂના મસમોટા જથ્થાનો નાશ કર્યો જ્યારે બીજી તરફ ડ્રગ્સની હેરાફેરીમાં ફરાર 2ને પણ ઝડપી પાડ્યા.

જુનાગઢ પોલીસે 96 લાખથી વધુના દારૂ પર ફેરવ્યું બુલડોઝર
જુનાગઢ પોલીસે 96 લાખથી વધુના દારૂ પર ફેરવ્યું બુલડોઝર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 8:44 AM IST

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જુનાગઢ: શુક્રવારનો દિવસ જુનાગઢ પોલીસ માટે ખાસ મહત્વનો રહ્યો. પોલીસે રેલવે સ્ટેશન નજીકથી ધોરાજીના બે ઇસમોને એમડી ડ્રગ્સ સાથે પકડી પાડ્યા હતાં.

બીજી તરફ કોર્ટની મંજૂરી બાદ માંગરોળ અને શીલ પોલીસ દ્વારા પકડેલો 96 લાખ રૂપિયાથી વધુનો દારુ નાશ કરવામાં આવ્યો. એમડી ડ્રગ્સ મામલે જુનાગઢના બે ઇસમો પોલીસ ચોપડે ફરાર દર્શાવવામાં આવ્યા છે જેને પણ પકડી પાડવા માટે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

નશાના સોદાગરો સામે પોલીસની કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢ પોલીસને મળી મોટી સફળતા

જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને શુક્રવારે મોટી સફળતા મળી, પૂર્વ બાતમીને આધારે જૂનાગઢના રેલ્વે સ્ટેશન નજીકથી ધોરાજીના બે ઇસમો રઈશ ગરાણા અને શાબીર ફકીરને 04 ગ્રામ એમ.ડી ડ્રગ્સ સાથે પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. ડ્રગ્સની કુલ કિંમત 12,000 જેટલી થવા જાય છે. આ સિવાય બુટલેગરો પાસેથી સ્કૂટર મોબાઈલ મળીને કુલ 82,200 નો મુદ્દામાલ પણ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે કબજે કરીને સમગ્ર મામલે બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં કેસ દાખલ કરાવ્યો છે.

પોલીસ અધિકારી અને SDMની હાજરીમાં દારૂની બોટલ પર ફેરવાયું બુલડોઝર
પોલીસ અધિકારી અને SDMની હાજરીમાં દારૂની બોટલ પર ફેરવાયું બુલડોઝર (ETV Bharat Gujarat)

ડ્રગ્સના મામલામાં જુનાગઢના બે બુટલેગરો દાનિશ બાદશાહ અને શકલીન નાયક પણ ફરાર હોવાનું પોલીસ ચોપડે જણાય આવ્યું છે. આ બંને ઇસમોને પણ પકડી પાડવા માટે પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

96 લાખ રૂપિયાથી વધુનો દારુ નાશ કર્યો
96 લાખ રૂપિયાથી વધુનો દારુ નાશ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

માંગરોળ પોલીસે દારૂના જથ્થાનો કર્યો નાશ

માંગરોળ અને શીલ પોલીસ મથકમાં પાછલા સમય દરમિયાન પોલીસ દ્વારા પકડી પાડવામાં આવેલા પર પ્રાંતીય દારૂની 30,080 જેટલી બોટલોનો શુક્રવારે નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. નાશ કરાયેલ દારૂના જથ્થાની કિંમત 96,14,938 રૂપિયા જેટલી થવા જાય છે. જેમાં માંગરોળ મરીન અને શીલ પોલીસ મથક દ્વારા દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવા માટે માંગરોળ કોર્ટ માંથી પૂર્વ મંજૂરી મેળવવામા આવી હતી, ત્યાર બાદ માંગરોળના શાપુર રોડ પર આવેલા ખુટીયા હાઉસની ડમ્પીંગ સાઈડ નજીક તમામ દારૂના જથ્થાનો નાશ કરાયો હતો.

ડ્રગ્સની હેરાફેરીમાં ફરાર 2ને પણ ઝડપી પાડ્યા
ડ્રગ્સની હેરાફેરીમાં ફરાર 2ને પણ ઝડપી પાડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

દારૂના નાશની આ કાર્યવાહી સમયે SDM આર.આર.ઠુંમર, નશાબંધી અને આબકારીના PSI ટી.વી. ગોહિલ અને માંગરોળ અને સીલ પોલીસ મથકના PI એન.જી.વાઘેલાની સાથે પોલીસ વિભાગના કર્મચારીની હાજરીમાં દારૂના જથ્થાનો નાશ કરાયો હતો.

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TAGGED:

JUNAGADH POLICE
DESTROYED THE LIQUOR
ACTION AGAINST DRUGS AND ALCOHOL
દારૂનો નાશ
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