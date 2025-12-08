જુનાગઢ: પોલીસે સ્પા સંચાલકો વિરુદ્ધ હાથ ધરી કાર્યવાહી, શહેરના નવ સ્પા સેન્ટરસામે પોલીસ ફરિયાદ
લીસની તપાસમાં શહેરના નવ સ્પામાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે આવતા પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
Published : December 8, 2025 at 10:11 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આજે શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં આવેલા નવ જેટલા સ્પા સેન્ટરમાં તપાસ કરી હતી, જેમાં સરકારી જાહેરનામાનો ભંગ કરવા બદલ નવ સ્પા સેન્ટરના સંચાલકો વિરુદ્ધ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રાજ્યના કેટલાક જિલ્લામાં આવેલા સ્પા સેન્ટરોમાં અનૈતિક કામો પણ થઈ રહ્યા છે તેનો વારંવાર ખુલાસો થઈ રહ્યો છે, જેને પગલે આજે જુનાગઢ પોલીસની તપાસમાં શહેરના નવ સ્પામાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે આવતા પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
સ્પા સંચાલક સામે જુનાગઢ પોલીસની કાર્યવાહી
જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા આજે બી ડિવિઝન પોલીસ મથકના ઇન્સ્પેક્ટર જે.જે. પટેલની આગેવાનીમાં જુનાગઢ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલા સ્પામાં આજે તપાસ કરી હતી. જેમાં નવ જેટલા સ્પા સંચાલકો દ્વારા જાહેરનામાનો અમલ નહીં કરવાના કિસ્સામાં કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જાહેરનામા મુજબ કોઈ પણ સ્પા કર્મચારીની સાથે સ્પામાં થેરાપી લેવા આવનાર વ્યક્તિનું રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે, સાથે સાથે સીસીટીવી અને કોઈ પણ સ્પામાં થેરાપીસ્ટ તરીકે કામ કરતી થેરાપીસ્ટોની વિગતો પણ સંપૂર્ણપણે રાખવાની હોય છે. પરંતુ જૂનાગઢના નવ જેટલા સ્પામાં સરકારી જાહેરનામાનો ભંગ થયો હોવાની વિગતો પોલીસ તપાસમાં સામે આવતા પોલીસે તમામ નવ સ્પા સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસની આજની આ તપાસમાં એક પણ સ્પામાંથી અનૈતિક કામ થતું હોવાની વિગતો સામે આવી નથી.
સ્પા સામે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીની વિગતો
આજે દિવસ દરમિયાન બી ડિવિઝન પોલીસ મથકની સાથે જુનાગઢ અને મહિલા પોલીસ અધિકારીઓની હાજરીમાં જુનાગઢ શહેરમાં આવેલા રેઝેટ, નેચરલ, પ્લેટિનમ, ફિલગુડ, ડોલ્ફિન, ક્લાઉડ, ધ પ્રીમિયમ ન્યુ નેચરલ જેટલા સ્પા સેન્ટરમાં સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા જાહેરનામાનો અમલ ન થતો હોવાને કારણે જાહેરનામા ભંગની ફરિયાદ દાખલ કરીને તમામ નવ સ્પા વિરુદ્ધ જુનાગઢ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસની આજની કાર્યવાહી બાદ સ્પા સંચાલકોમાં પણ ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે અને સ્પામાં અનૈતિક સંબંધોને લઈને પણ પોલીસે તપાસ કરી હતી, પરંતુ આજે દિવસ દરમિયાન કોઈ પ્રકારની અનૈતિક ગતિવિધિ સ્પામાં સામે આવી નથી.
આ પણ વાંચો: