જુનાગઢ પોલીસને મળી મોટી સફળતા, માંગરોળ વિસ્તાર માંથી 50 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો
તપાસ દરમિયાન પોલીસને 13,800 જેટલી બોટલ કે જેની બજાર કિંમત 29 લાખ 61 હજાર 840 મળીને કુલ મુદ્દામાલ 49,41,840નો પકડી પાડ્યો છે.
Published : December 6, 2025 at 7:55 AM IST
જુનાગઢ: ત્રણ દિવસમાં બીજી વખત જૂનાગઢ પોલીસે માંગરોળ વિસ્તારમાંથી અંદાજિત 49,41,000 કરતાં વધારેનો પરપ્રાંતીય દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે. બાતમીને આધારે પોલીસે જીઆઇડીસી વિસ્તારના એક ગોડાઉનમાં તપાસ કરતા અહીંથી મોટા પ્રમાણમાં દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
પાછલા ત્રણ દિવસમાં બીજી વખત ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પર પ્રાંતિય દારૂના જથ્થો ઝડપાયો છે. જુનાગઢ પોલીસે માંગરોળ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં આવેલા ગણેશ એન્ટરપ્રાઇઝ નામના એક ગોડાઉનમાં તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન અહીંથી 13,800 જેટલી બોટલ કે જેની બજાર કિંમત 29 લાખ 61 હજાર 840 મળીને કુલ મુદ્દામાલ 49,41,840નો પકડી પાડવામાં જૂનાગઢ પોલીસને સફળતા મળી છે.
દારૂ મંગાવનાર અને વેચનાર 8 બુટલેગરો પૈકી હરેશ પંડિત, અતુલ ચુડાસમા, પંકજ સેવરા અને જયપાલસિંહ ચુડાસમાને પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસની આ કાર્યવાહી દરમિયાન 1 કાર, 7 મોબાઈલ, 1 સ્કૂટર તેમજ ટ્રોલી સાથેનું ટ્રેક્ટર પણ પોલીસે જપ્ત કર્યું છે.
31મી ડિસેમ્બર પૂર્વે મોટો જથ્થો પકડાયો
પોરબંદર અને જુનાગઢ જિલ્લાને સાંકળતો માંગરોળનો દરિયાઈ વિસ્તાર બુટલેગરોને જાણે કે, દારૂની હેરાફેરી માટે અનુકૂળ હોય તેમ છેલ્લાં ત્રણ દિવસમાં બીજી વખત લાખોનો દારૂ ઝડપાયો છે. શક્યતાઓ એવી પણ છે કે દરિયાઈ વિસ્તારમાં આવેલા માર્ગો પરથી 31મી ડિસેમ્બરને લઈને પર પ્રાંતિય દારૂની મોટા પ્રમાણમાં હેરાફેરી થઈ શકે છે, જેને ધ્યાને રાખીને પોલીસે બીજી વખત દારૂ પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. બે દિવસ પૂર્વે પોરબંદર માંગરોળ હાઇવે પરથી 69 લાખનો દારૂ પકડાયો હતો. આ બે દિવસમાં મળીને કુલ 01 કરોડ 30 લાખ કરતા વધારેનો દારૂ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.