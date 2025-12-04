જુનાગઢ પોલીસે 69 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, થર્ટી ફર્સ્ટ ડિસેમ્બર પૂર્વે પોલીસની મોટી કાર્યવાહી
5544 જેટલી દારૂની બોટલ મળી આવી છે, જેની બજાર કિંમત આજના દિવસે 48 લાખ 90 હજારની આસપાસ થવા જાય છે.
Published : December 4, 2025 at 3:40 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસને આજે મોટી સફળતા મળી છે. માંગરોળથી પોરબંદર જતા દરિયાઈ માર્ગ વિસ્તારમાંથી ઉત્તર પ્રદેશના એક ટ્રકની તપાસ કરતા તેમાંથી 5544 જેટલી દારૂની બોટલ મળી આવી છે, જેની બજાર કિંમત આજના દિવસે 48 લાખ 90 હજારની આસપાસ થવા જાય છે. પોલીસે ટ્રક સહિત તમામ મુદ્દા માલ સાથે ઉત્તર પ્રદેશના અફઝલઅલી મન્સૂરીને પકડી પાડીને તપાસ શરૂ કરી છે.
69 લાખ કરતાં પણ વધારેનો દારૂ પકડાયો
પાછલા કેટલાક સમયથી દરિયાઈ માર્ગ પરથી દારૂની હેરાફેરી થવાની બાતમી જુનાગઢ પોલીસને મળતી હતી. જેને આધારે માંગરોળ મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા માંગરોળથી પોરબંદર તરફ જતા વરામ બાગ સામેથી દારૂ ભરેલી ટ્રકને પકડી પાડવામાં જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સફળતા મળી છે.
ટ્રક ચાલક ઉત્તર પ્રદેશના પણ હાલ નવસારીમાં ઠેકાણું
પોલીસ પકડમાં રહેલો અફઝલ અલી મન્સૂરી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના અસનાહરા ગામના સિદ્ધાર્થ નગર જિલ્લાનો રહેવાસી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પરંતુ હાલ તે નવસારીના આંબેડકર નગર વિસ્તારમાં રહેતો હોવાની વિગતો પણ પોલીસને મળી છે.પોલીસે 5544 બોટલ સાથે ઉત્તર પ્રદેશના રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા ટ્રક UP-42-DT-3189 ને પણ પકડી પાડી છે. પોલીસે પકડી પાડેલ સમગ્ર મુદ્દામાલની કિંમત 69 લાખ કરતાં પણ વધારેની થવા જાય છે. આ પ્રકારના દારૂના હેરાફેરીનો કીમિયો આગામી 31મી ડિસેમ્બરની ઉજવણીને લઈને પણ બુટલેગરો દ્વારા દારુનો સ્ટોક કરવામાં આવતો હોઈ શકે છે તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે. આગામી થર્ટી ફર્સ્ટ અને અંગ્રેજી નવા વર્ષની ઉજવણીને લઈને પણ દારૂના ગેરકાયદેસર વેચાણ સાથે સંકળાયેલા બુટલેગરો આ જ પ્રકારે પર પ્રાંતીયમાંથી વિસ્તારમાંથી દારૂ મંગાવતા હોય છે.
