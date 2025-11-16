જુનાગઢ પોલીસે વિસાવદર અને ભેસાણમાંથી 13 લાખ કરતાં વધુનો દારૂ પકડ્યો, 2 બુટલેગરો પકડાયા
વિસાવદરમાંથી 1956 પર પ્રાંતીય દારૂની બોટલ અને બિયરના ટીમની સાથે ભેસાણમાંથી 840 બોટલ દારૂ પકડાયો છે. દારૂ સાથે બે ઈસમોની અટકાયત કરી છે.
Published : November 16, 2025 at 4:42 PM IST
જુનાગઢ : લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વિસાવદર અને ભેસાણ સીમ વિસ્તારમાંથી બે અલગ અલગ જગ્યાએથી 13,11,650નો મુદ્દા માલ ઝડપી પાડ્યો છે. બંને કિસ્સામાં પોલીસ ચોપડે પકડાયેલા અને ફરાર આરોપીઓ એકજ બુટલેગર હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
જુનાગઢ પોલીસે પકડ્યો 13લાખ કરતાં વધુનો દારૂ
જુનાગઢ પોલીસે ગઈકાલે વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકામાંથી 2 અલગ અલગ જગ્યા પર પૂર્વ બાતમીને આધારે રેડ કરતા ભેસાણ માંથી 6 લાખ 95 હજાર અને વિસાવદરમાંથી 6,16,650નો મળીને કુલ 13,11,650નો દારૂ પકડી પાડ્યો છે. વિસાવદરમાંથી 1956 પર પ્રાંતીય દારૂની બોટલ અને બિયરના ટીમની સાથે ભેસાણમાંથી 840 બોટલ દારૂ પકડાયો છે. દારૂ સાથે બે ઈસમોની અટકાયત કરી છે, તો આ કિસ્સામાં ચાર ફરાર આરોપી દર્શાવાયા છે, તેવી જ રીતે ભેસાણમાંથી પણ બે બુટલેગરો પકડાયા છે. અહીં પણ ત્રણ આરોપી પોલીસ ચોપડે ફરાર બતાવવામાં આવ્યા છે.
પોલીસ પકડમાં રહેલા આરોપીઓ
ભેસાણમાંથી પોલીસે દારૂના જથ્થા સાથે રાજુ શામળા અને ચંદુ સરધારાની અટકાયત કરી છે, તો સમગ્ર મામલામાં ચના રાણા મોરી ઋત્વિક કોડીયાતર અને વિપુલ કોડિયાતર ફરાર આરોપી દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેવી જ રીતે વિસાવદરમાંથી જે દારૂનો જથ્થો પકડવામાં આવ્યો છે, તેમાં સુનિલ કોડિયાતર અને કાળા સિંઘલ પોલીસની પકડમાં આવ્યા છે.
અહીંથી પણ રાજુ શામળા, ચના મોરી, ઋત્વિક કોડીયાતર અને લાખા રબારી ચાર આરોપીને પોલીસ ચોપડે ફરાર દર્શાવવામાં આવ્યા છે, બંને કિસ્સામાં પકડાયેલા અને ફરાર આરોપી સીધી રીતે બંને જગ્યાએ દારૂની હેરાફેરી કરવામાં સામેલ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
