ETV Bharat / state

જુનાગઢ પોલીસે વિસાવદર અને ભેસાણમાંથી 13 લાખ કરતાં વધુનો દારૂ પકડ્યો, 2 બુટલેગરો પકડાયા

વિસાવદરમાંથી 1956 પર પ્રાંતીય દારૂની બોટલ અને બિયરના ટીમની સાથે ભેસાણમાંથી 840 બોટલ દારૂ પકડાયો છે. દારૂ સાથે બે ઈસમોની અટકાયત કરી છે.

વિસાવદર અને ભેસાણમાંથી 13લાખ કરતાં વધુનો દારૂ પકડ્યો
વિસાવદર અને ભેસાણમાંથી 13લાખ કરતાં વધુનો દારૂ પકડ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 16, 2025 at 4:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વિસાવદર અને ભેસાણ સીમ વિસ્તારમાંથી બે અલગ અલગ જગ્યાએથી 13,11,650નો મુદ્દા માલ ઝડપી પાડ્યો છે. બંને કિસ્સામાં પોલીસ ચોપડે પકડાયેલા અને ફરાર આરોપીઓ એકજ બુટલેગર હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

જુનાગઢ પોલીસે પકડ્યો 13લાખ કરતાં વધુનો દારૂ

જુનાગઢ પોલીસે ગઈકાલે વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકામાંથી 2 અલગ અલગ જગ્યા પર પૂર્વ બાતમીને આધારે રેડ કરતા ભેસાણ માંથી 6 લાખ 95 હજાર અને વિસાવદરમાંથી 6,16,650નો મળીને કુલ 13,11,650નો દારૂ પકડી પાડ્યો છે. વિસાવદરમાંથી 1956 પર પ્રાંતીય દારૂની બોટલ અને બિયરના ટીમની સાથે ભેસાણમાંથી 840 બોટલ દારૂ પકડાયો છે. દારૂ સાથે બે ઈસમોની અટકાયત કરી છે, તો આ કિસ્સામાં ચાર ફરાર આરોપી દર્શાવાયા છે, તેવી જ રીતે ભેસાણમાંથી પણ બે બુટલેગરો પકડાયા છે. અહીં પણ ત્રણ આરોપી પોલીસ ચોપડે ફરાર બતાવવામાં આવ્યા છે.

વિસાવદર અને ભેસાણમાંથી 13લાખ કરતાં વધુનો દારૂ પકડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ પકડમાં રહેલા આરોપીઓ

ભેસાણમાંથી પોલીસે દારૂના જથ્થા સાથે રાજુ શામળા અને ચંદુ સરધારાની અટકાયત કરી છે, તો સમગ્ર મામલામાં ચના રાણા મોરી ઋત્વિક કોડીયાતર અને વિપુલ કોડિયાતર ફરાર આરોપી દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેવી જ રીતે વિસાવદરમાંથી જે દારૂનો જથ્થો પકડવામાં આવ્યો છે, તેમાં સુનિલ કોડિયાતર અને કાળા સિંઘલ પોલીસની પકડમાં આવ્યા છે.

2 બુટલેગરો પકડાયા
2 બુટલેગરો પકડાયા (ETV Bharat Gujarat)
2 બુટલેગરો પકડાયા
2 બુટલેગરો પકડાયા (ETV Bharat Gujarat)

અહીંથી પણ રાજુ શામળા, ચના મોરી, ઋત્વિક કોડીયાતર અને લાખા રબારી ચાર આરોપીને પોલીસ ચોપડે ફરાર દર્શાવવામાં આવ્યા છે, બંને કિસ્સામાં પકડાયેલા અને ફરાર આરોપી સીધી રીતે બંને જગ્યાએ દારૂની હેરાફેરી કરવામાં સામેલ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. વલસાડની બુટલેગર હસીના નવસારી પોલીસના હાથે ચડી, લક્ઝુરિયસ કારમાં કરતી હતી દારૂની હેરાફેરી
  2. ખેડામાં શાકભાજીની જેમ રોડ પર દારૂ-બિયર વેચાતા હોવાનો વીડિયો વાઈરલ, પોલીસ તપાસમાં લાગી

TAGGED:

JUNAGADH CRIME WINE LIQUOR POLICE
JUNAGADH POLICE
JUNAGADH NEWS
VISAVADAR AND BHESAN
JUNAGADH POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.