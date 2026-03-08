કફ સીરપને નશાના માધ્યમ તરીકે વેચતા યુવકને જૂનાગઢ પોલીસે દબોચ્યો, 190 બોટલ કરી જપ્ત
જૂનાગઢ પોલીસે ઈબ્રાહીમ મંધરા નામના ઈસમ પાસેથી 190 પ્રતિબંધિત કફ સીરપની બોટલો (જેની બજાર કિંમત રૂ. 39,900) જપ્ત કરીને તેને અટકાયતમાં લીધો છે.
Published : March 8, 2026 at 10:30 AM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢમાં પોલીસે એક મોટી કાર્યવાહી કરી છે. શહેરના સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં આવેલા પીશોરીવાડા વિસ્તારમાંથી ઇબ્રાહીમ મંધરા નામના એક યુવાન પાસેથી 190 જેટલી પ્રતિબંધિત કફ સીરપની બોટલો ઝડપી પાડી છે.
આ કાર્યવાહી NDPS એક્ટ (નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબ્સ્ટન્સ એક્ટ) હેઠળ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપી ઈબ્રાહીમ મંધરા નામના ઈસમની અટકાયત કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
જૂનાગઢના યુવાન પાસેથી પકડાઈ કફ સીરપ
પોલીસને પહેલેથી જ બાતમી મળી હતી કે આ વિસ્તારમાં કોઈ વ્યક્તિ ગેરકાયદેસર રીતે કફ સીરપ વેચી રહ્યો છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા ઇબ્રાહીમ મંધરા નામના યુવક પાસેથી 190 બોટલ કફ સીરપ મળી આવી હતી, જેનું બજારમૂલ્ય 39,900 રૂપિયાથી વધુ છે. આ કફ સીરપ એલર્જી અને ઉધરસ જેવા રોગોમાં ડોક્ટરની સલાહથી વાપરવામાં આવે છે. પરંતુ આમાં ટ્રિપોલાઇડિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ અને કોડીન ફોસ્ફેટ જેવા કેમિકલ હોય છે, જેના કારણે કેટલાક લોકો તેને નશા માટે વાપરે છે.
કફ સીરપ નશા ના એક માધ્યમ તરીકે
ભારતમાં આવી કફ સીરપ ડોક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર કોઈને વેચી શકાતી નથી, અને તેનું સેવન પણ ડોક્ટરની સલાહ વગર ન કરી શકાય. મેડિકલ સ્ટોર સિવાય કોઈ અન્ય વ્યક્તિ તેનું વેચાણ કરી શકતો નથી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં કફ સીરપને નશાના માધ્યમ તરીકે વાપરવાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે. ઘણી વખત પોલીસે આવા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
જૂનાગઢના એ ડિવિઝન પોલીસે આ કેસમાં વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. તેઓ જાણવા માગે છે કે આ બોટલો ઇબ્રાહીમ પાસે કેવી રીતે પહોંચી? તે કોને વેચવા માટે રાખી હતી? કોણ ખરીદવા આવતું હતું? શું આ પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક છે? પોલીસ આ તમામ પાસાઓની તપાસ કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો:
- હિંમતનગરમાં ગેરકાયદે નશીલી કફ સીરપ વેચવાનું રેકેટ ઝડપાયું, 2 શખ્સોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા
- ઝેરી કફ સીરપ કેસમાં FDA દ્વારા કાર્યવાહી, રેડનેક્સ ફાર્માનો સ્ટોક જપ્ત
- કોલ્ડ્રિફ કફ સીરપ કેસમાં શ્રીસન કંપનીના માલિકની ધરપકડ
- અમદાવાદના દાણીલીમડામાં નશાકારક સીરપ બનાવી વેચતો શખ્સ ઝડપાયો, અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કયું દ્રવ્ય પકડ્યું જૂઓ