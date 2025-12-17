ETV Bharat / state

સ્મોકિંગ રોલ વેચતા મેડિકલ સ્ટોર અને પાન પાર્લરમાં જૂનાગઢ પોલીસની તપાસ, છ વેપારી સામે નોંધાયો ગુનો

જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા શહેરના પાન પાર્લર અને મેડિકલ સ્ટોરમાં તપાસ કરીને છ જેટલા વેપારીઓ સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 3:09 PM IST

જૂનાગઢ: ગૃહ વિભાગે નશીલા પદાર્થોનું સેવન માટે ઉપયોગમાં લેવાતી રોલિંગ પેપર, ગોગો સ્મોકિંગ કોન અને પરફેક્ટ રોલ જેવા ઉત્પાદનોને પ્રતિબંધિત જાહેર કરાયો છે. જે અંતર્ગત આજે જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા શહેરના પાન પાર્લર અને મેડિકલ સ્ટોરમાં તપાસ કરીને છ જેટલા વેપારીઓ સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે. જૂનાગઢ પોલીસ તમામ વેપારીઓને આ પ્રકારના પ્રતિબંધિત ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ ન કરે નહિતર કાયદાના સકંજામાં આવશે તેવી વિનંતી સાથે આવી ચીજોનું વેચાણ બંધ કરવાની અપીલ કરી છે.

નશાનું સેવન કરવામાં ઉપયોગી કોન પ્રતિબંધિત

ગઈ કાલે રાજ્યના ગ્રુહ વિભાગે નશાકારક ચીજ વસ્તુઓના સેવનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા અને હાલ તેનું ખૂબ વધારે ચલણ જોવા મળી રહ્યું છે તેવા રોલિંગ પેપર, ગોગો સ્મોકિંગ કોન અને પરફેક્ટ રોલ જેવી ચીજ વસ્તુઓને ગઈકાલે સરકાર દ્વારા પ્રતિબંધિત જાહેર કર્યો છે. આજથી આ પ્રકારની ચીજોનું વેચાણ કરવું અને તેને રાખવી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત આજે જુનાગઢ પોલીસે પણ શહેરમાં આવેલા વિવિધ પાન પાર્લર અને મેડિકલ સ્ટોરમાં તપાસ કરીને નશાના સેવનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી કાગળની પરંતુ પ્રતિબંધિત ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ ન કરવાની અપીલ પાન પાર્લર અને મેડિકલ સ્ટોરના સંચાલકોને કરી છે. આજે જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પ્રતિબંધિત ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ થાય છે કે કેમ તેને લઈને એક ડ્રાઈવ રાખી હતી કે જેમાં છ જેટલા વેપારીઓ સામે ગુનો દાખલ થયો છે.

નશાના સેવનમાં આડેધડ ઉપયોગ

અલગ અલગ શહેરો અને ખાસ કરીને મહાનગરોમાં યુવાનો અને નશાબાજ વ્યક્તિઓ દ્વારા ચરસ, ગાંજા અને અન્ય પ્રકારના ડ્રગ્સનું સેવન કરવા માટે કાગળમાંથી બનેલી રોલિંગ પેપર, સ્મોકિંગ કોન અને સ્મોકિંગ રોલ જેવા માધ્યમોનો ઉપયોગ સૌથી વધારે જોવા મળતો હતો. જેને ધ્યાને રાખીને આજે પોલીસે વિશેષ અભિયાન શરૂ કર્યું છે અને તમામ પાન પાર્લરો અને મેડિકલ સ્ટોરના સંચાલકોને આ પ્રકારની ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ ન કરવા સમજ આપી હતી. બીજી તરફ આગામી ઉત્તરાયણના તહેવારને લઈને પણ પોલીસની ડ્રાઈવ દરમિયાન મધુરમ વિસ્તારમાં રહેતા વિક્રમ ઓડેદરા નામના વ્યક્તિ પાસેથી પાંચ ચાઈનીઝ દોરીની રીલ પણ મળી આવી હતી. ચાઈનીઝ દોરીથી પતંગ ચગાવવું અને તેનું વેચાણ કરવું ઘણા વર્ષોથી પ્રતિબંધિત છે ત્યારે ઉતરાયણ પૂર્વે જ પાંચ ફીરકી દોરીની પકડાતા પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

