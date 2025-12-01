મોસ્ટ વૉન્ટેડને ઝડપવા માટે જુનાગઢ પોલીસે શહેરમાં લગાવ્યા પોસ્ટર, એક વર્ષથી ફરાર
Published : December 1, 2025 at 8:55 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે ગુજસીટોકના ફરાર આરોપી અને બુટલેગર ધીરેન કારીયા ઝડપવા માટે મથામણ કરી રહી છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા આ કુખ્યાત વિશે પોલીસને માહિતી આપવામાં આવશે તો માહિતી આપનાર વ્યક્તિની તમામ ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે. આવી વિગતો સાથે પોલીસે જુનાગઢ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પોસ્ટર લગાવ્યા છે.
છેલ્લાં એકાદ વર્ષથી ફરાર
ધીરેન કારીયા સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો વિદેશી દારૂનો બુટલેગર હોવાનું માનવામાં આવે છે, પાછલા એકાદ વર્ષથી તે પોલીસ ચોપડે ફરાર છે, તેની વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ જાહેર કરાયું હતું, તેમ છતાં પોલીસને હાથતાળી આપવામાં સફળ રહેલો ધીરેન કારીયા વિરુદ્ધ હવે ફરાર વોરંટ ગુજસીટોક કોર્ટે જાહેર કર્યું છે, જેને લઈને પોલીસે તેના પોસ્ટર્સ શહેરભરમાં લગાવ્યા છે
શહેરમાં લાગ્યા 'વોન્ટેડ'ના પોસ્ટર
જૂનાગઢનો મોસ્ટ વોન્ટેડ અને સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો વિદેશી દારૂનો બુટલેગર ધિરેન કારીયા ગુજસીટોક ગુન્હા અંતર્ગત કોર્ટ દ્વારા ધરપકડ વોરંટ જાહેર કરાતા, તે પાછલા એકાદ વર્ષથી ફરાર છે. જેને લઈને રાજકોટ સ્થિત ગુજીસીટોક કોર્ટ દ્વારા પોલીસ ચોપડે ફરાર ધીરેન કારીયા વિરુદ્ધ ફરાર વોરંટ જાહેર કરતા જુનાગઢ પોલીસે ધિરેન કારીયાની કોઈ પણ વિગતો પોલીસને આપવી આ પ્રકારની જાહેરાત વાળા પોસ્ટરો જુનાગઢ શહેર ના વિવિધ વિસ્તારોમાં લગાવ્યા છે.
જુનાગઢ પોલીસે આપી વિગતો
વિભાગ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયા દ્વારા માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ધીરેન કારીયા ગેંગ બનાવીને સંગઠિત સમાજ વિરોધી ગુનાઓ આચારતો હોવાને કારણે તેની સામે BNSS કલમ 72 મુજબ ગુજસીટોક કોર્ટ દ્વારા ધરપકડ વોરંટ જાહેર કરાયું હતું. ત્યાર બાદ પોલીસ પકડમાં ના આવતા ફરીથી BNSS કલમ 84 મુજબ કોર્ટ ફરાર વોરંટ જાહેર કર્યું છે. જેને લઈને આરોપી ધિરેન કારીયાના ફોટા સાથેની તેની વિગતો જુનાગઢ શહેરના વિવિધ માર્ગોમાં લગાવવામાં આવી છે. લોકો પાસેથી ધીરેન કારીયા વિશે કોઈ પણ વિગતો આપવામાં આવે તેવા સહકારની અપેક્ષા સાથે પોલીસે આ પોસ્ટરો જુનાગઢ શહેરના રેલ્વે સ્ટેશન, રાયજીબાગ, એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી અને સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવ્યા છે.
છેલ્લે અમરેલી પોલીસની પકડમાં આવ્યો હતો ધિરેન કારીયા
જૂનાગઢ પોલીસ ચોપડે ફરાર થતા પૂર્વે વિદેશી દારૂના બુટલેગર ધીરેન કારીયાને દારુના એક કેસમાં અમરેલી પોલીસે અટકાયત કરીને જેલ હવાલે કરવામાં સફળતા મળી હતી, પરંતુ ધિરેન કારીયાને અમરેલીના કિસ્સામાં જામીન મળી જતા તે જેલ માંથી મુક્ત થયો હતો. ત્યાર બાદ તેના પર જુનાગઢ શહેર વિસ્તારમાં ગુનો દાખલ થતા તે ફરાર થયો હતો, જે આજ દિન સુધી પોલીસ પકડમાં આવ્યો નથી. જેથી કોઈ પણ પ્રકારની ભાળ મેળવવા માટે જુનાગઢ શહેરના સામાન્ય લોકોના સહકારની અપેક્ષા પોલીસ રાખી રહી છે.
કોંગ્રેસના આંદોલનને લઈને પણ પોલીસની કાર્યવાહી હોઈ શકે
પાછલા કેટલાક સમયથી વડગામના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી અને વર્તમાન નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહપ્રધાન હર્ષ સંઘવી પર દારૂ ડ્રગ્સના મામલાને લઈને આરોપ-પ્રત્યારોપ થઈ રહ્યો છે. આ મામલો ગુજરાતમાં રાજકીય ક્ષેત્રમાં પણ ખૂબ જ ચર્ચાઈ રહ્યો છે. ગૃહ વિભાગ પર આરોપ લગાવતા જીગ્નેશ મેવાણી કહે છે કે, ગુજરાતમાં દારૂ અને ડ્રગ્સની નદીઓ વહી રહી છે. તેની સામે રાજ્યનું ગૃહ વિભાગ અને સરકાર દારૂબંધીનો ચુસ્ત અમલ કરીને કોઈ પણ બુટલેગરને પોલીસ છોડવા નથી માગતી. આવા અભિગમ સાથે કામ કરી રહી છે, આ દરમિયાન જુનાગઢ પોલીસે દારૂના બુટલેગરને પકડવા માટે જાહેરમાં પોસ્ટર લગાવ્યા છે.
ધિરેન કારીયાના પત્ની ભાજપના કાર્યકર
ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ પોલીસ ચોપડે ફરાર ધિરેન કારીયાના પત્ની જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બોર્ડ 2019 થી લઈને 2023 સુધી ભાજપના કોર્પોરેટર તરીકે વોર્ડ નંબર ત્રણ માંથી બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા.