દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જુનાગઢ પોલીસ બની સતર્ક, કાળા કાચ લગાવતા અને નંબર પ્લેટના વેપારીઓ સાથે કરી બેઠક

જુનાગઢ પોલીસે શહેરમાં આવતા સંદિગ્ધ વાહનોના ખાસ ચેકિંગ અભિયાન પણ શરૂ કર્યું છે.

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જુનાગઢ પોલીસ બની સતર્ક, કાળા કાચ લગાવતા અને નંબર પ્લેટના વેપારીઓ સાથે કરી બેઠક
દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જુનાગઢ પોલીસ બની સતર્ક, કાળા કાચ લગાવતા અને નંબર પ્લેટના વેપારીઓ સાથે કરી બેઠક (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 21, 2025 at 3:38 PM IST

જુનાગઢ: દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ મામલામાં હવે જુનાગઢ પોલીસ પણ એકદમ સતર્ક બનીને કામ કરી રહી છે. કોઈપણ વાહન દ્વારા કોઈ અપરાધિત કૃત્ય કરવામાં ન આવે તેને લઈને જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીમાં શહેરમાં ફેન્સી નંબર પ્લેટ લગાવતા અને કારને કાળા કાચ ફીટ કરી આપતા વેપારીઓ સાથે બેઠક યોજીને આ પ્રકારની કામગીરી નહીં કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જૂનાગઢ પોલીસ સતર્ક

દિલ્હીમાં થયેલા કારમાં બ્લાસ્ટ મામલાને લઈને જુનાગઢ પોલીસે સતર્કતા ખૂબ વધારી દીધી છે. શહેરમાં આવતા સંદિગ્ધ વાહનોના ખાસ ચેકિંગ અભિયાન પણ શરૂ કર્યું છે.

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જુનાગઢ પોલીસ બની સતર્ક, કાળા કાચ લગાવતા અને નંબર પ્લેટના વેપારીઓ સાથે કરી બેઠક
દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જુનાગઢ પોલીસ બની સતર્ક, કાળા કાચ લગાવતા અને નંબર પ્લેટના વેપારીઓ સાથે કરી બેઠક (ETV Bharat Gujarat)

શહેરમાં પ્રવેશતા તમામ શંકાસ્પદ વાહનો અને ખાસ કરીને કાર કે જેનો કોઈપણ અપરાધિક કૃત્યમાં દુરુપયોગ થઈ શકે છે, તેને ધ્યાને રાખીને જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લા પોલીસ દ્વારા વિશેષ તપાસ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. કારના કાચ પર કાળી ફિલ્મ લગાવનાર વાહનચાલકોને રોકીને તેની તપાસ અને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. કારના તમામ કાળા કાચો દૂર કરીને આવા વાહન ચાલકોને દંડ ફટકાવીને ફરીથી આવું કૃત્ય ન કરવા સમજાવવામાં પણ આવી રહ્યા છે. દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ પછી જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ એકદમ સતર્કતા સાથે કામ કરી રહી છે.

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જુનાગઢ પોલીસ બની સતર્ક, કાળા કાચ લગાવતા અને નંબર પ્લેટના વેપારીઓ સાથે કરી બેઠક
દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જુનાગઢ પોલીસ બની સતર્ક, કાળા કાચ લગાવતા અને નંબર પ્લેટના વેપારીઓ સાથે કરી બેઠક (ETV Bharat Gujarat)

વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષકે યોજી બેઠક

જુનાગઢ જિલ્લા વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયાએ જુનાગઢ શહેરમાં નંબર પ્લેટ બનાવતા અને કારને કાળા કાચ લગાવતા વેપારીઓને એક બેઠક પણ યોજી હતી. આ બેઠકમાં તમામ વેપારીઓને આ પ્રકારે કોઈ પણ કારમાં કાળી ફિલ્મ અને કોઈ ફેન્સી નંબર પ્લેટ કે જેને કોઈપણ કિસ્સામાં ટ્રેસ કરવામાં મુશ્કેલી પડે આવી ન બનાવવા અપીલ કરી છે. વધુમાં કોઈપણ વ્યક્તિ આ પ્રકારે પોતાની કારમાં ફેન્સી નંબર પ્લેટ કે કાળા કલરની ફિલ્મ લગાવવા માટે દબાણ કરે તો તેવા તમામ લોકોની વિગત પોલીસને આપીને સુરક્ષામાં સહભાગી થવાની વાત પણ નાયબ પોલીસ અધિક્ષકે કરી છે.

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જુનાગઢ પોલીસ બની સતર્ક, કાળા કાચ લગાવતા અને નંબર પ્લેટના વેપારીઓ સાથે કરી બેઠક
દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ બાદ જુનાગઢ પોલીસ બની સતર્ક, કાળા કાચ લગાવતા અને નંબર પ્લેટના વેપારીઓ સાથે કરી બેઠક (ETV Bharat Gujarat)

