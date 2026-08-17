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NextGen e-Challan: જૂનાગઢ પોલીસે જાહેર કરી માર્ગદર્શિકા, 45 દિવસમાં ભરવો પડશે દંડ

વાહનચાલકને ઈ-ચલણ 3 દિવસમાં ઈ-પોસ્ટ અને 15 દિવસમાં સ્પીડ પોસ્ટથી ઘરે મળશે. મળ્યા બાદ 45 દિવસની અંદર દંડ ભરવાનો રહેશે.

વાહનચાલકને ઈ-ચલણ 3 દિવસમાં ઈ-પોસ્ટ અને 15 દિવસમાં સ્પીડ પોસ્ટથી ઘરે મળશે
વાહનચાલકને ઈ-ચલણ 3 દિવસમાં ઈ-પોસ્ટ અને 15 દિવસમાં સ્પીડ પોસ્ટથી ઘરે મળશે (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 2:11 PM IST

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જુનાગઢ: રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ અને પરિવહન મંત્રાલય દ્વારા સમગ્ર દેશમાં એક સમાન ઈ-ચલણ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં 12મી ઓગસ્ટ 2026થી 'નેક્સ્ટ જનરેશન ઈ-ચલણ યોજના' શરૂ થઈ છે. તેને લઈને જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા વાહનચાલકો માટે ઈ-ચલણ મળ્યા બાદ શું કરવું તેની સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે.

કેન્દ્રીય ઈ-ચલણ યોજના શું છે?

કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલય દ્વારા દેશમાં તમામ વાહનચાલકોને ટ્રાફિકના નિયમો તોડવા બદલ એક સમાન રીતે દંડ આપવા માટે ઈ-ચલણ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. તેની અમલવારી 20મી જાન્યુઆરી 2026થી આખા દેશમાં થઈ ચૂકી છે. ગુજરાતમાં આ પ્રકારની ઈ-ચલણ યોજનાની શરૂઆત 12મી ઓગસ્ટ 2026ના દિવસે થઈ છે.

જૂનાગઢ પોલીસ
જૂનાગઢ પોલીસ (Etv Bharat Gujarat)

ઈ-ચલણ કેવી રીતે અને ક્યારે મળશે?

નેક્સ્ટ જનરેશન ઈ-ચલણ યોજના અંતર્ગત કોઈપણ વાહનચાલકને રજૂઆત કરવાની તક મળે તે માટે પારદર્શિતા સાથેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઈ-ચલણ ત્રણ દિવસમાં ઈ-પોસ્ટની અંદર જે તે વાહનચાલકના RTOમાં રજિસ્ટર થયેલા સરનામે મોકલવાની વ્યવસ્થા છે. આ સિવાય સ્પીડ પોસ્ટ મારફતે પણ 15 દિવસમાં ઈ-ચલણની કોપી વાહનચાલકના ઘરે પહોંચી જશે. ઈ-ચલણ મળ્યા બાદ 45 દિવસમાં તેને ભરવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે.

જૂનાગઢ પોલીસ
જૂનાગઢ પોલીસ (Etv Bharat Gujarat)

વાંધા અરજી કેવી રીતે કરવી?

કોઈપણ વાહનચાલકને ઈ-ચલણનો મેમો મળ્યા બાદ તેમાં વાંધો હોય તો તે ઓનલાઇન https://echallan.parivahan.nic.in પર અરજી કરી શકે છે. તેમાં વાહનચાલકે ટ્રાફિકના નિયમ અને કાયદાનો ભંગ નથી કર્યો તેના પુરાવા, સ્થાનિક જાહેરનામું, માર્ગ પર પ્રતિબંધ કે ડાયવર્ઝન જેવા સંબંધિત દસ્તાવેજો પુરાવા તરીકે આપવાના રહેશે. વાંધા અરજી કર્યા બાદ 45 દિવસની સમય મર્યાદામાં વધારાના 30 દિવસ કોઈપણ વાહનચાલકને આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ પણ ટ્રાફિક નિયમનો ભંગ માલુમ પડશે તો ઈ-ચલણમાં દર્શાવેલી રકમ દંડ પેટે ભરવી પડશે. ત્યારબાદ પણ અસંતોષ હોય તો 50% દંડની રકમ ભરીને કોર્ટનો સહારો લઈ શકાશે.

જૂનાગઢ પોલીસ
જૂનાગઢ પોલીસ (Etv Bharat Gujarat)

દંડ ન ભરો તો શું થશે?

દંડની રકમ ન ભર્યા બાદ ટ્રાફિક કાયદા અનુસાર જે તે વ્યક્તિનું વાહન ડિટેન થઈ શકે છે અને તેનું લાયસન્સ પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે. પાંચ અથવા તેથી વધારે વખત દંડ થયા બાદ જ્યાં સુધી ઈ-ચલણનો નિકાલ ન થાય ત્યાં સુધી જે તે વાહન અને વાહનચાલકની તમામ RTO સેવા સ્થગિત કરવાની જોગવાઈ પણ છે. કોઈપણ વાહન પર ઈ-ચલણ ઇસ્યુ થયું છે અને તેને હજુ સુધી ભરવામાં આવ્યું નથી, તેવું પ્રત્યેક વાહન ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય તેવી કેટેગરીમાં રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ પર મૂકી દેવામાં આવશે.

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