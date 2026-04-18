જુનાગઢ: ચૂંટણીને લઈને પોલીસે શરૂ કરી કાર્યવાહી, 6,545 લોકો સામે અટકાયતી પગલાં
6,545 તડીપાર અને BNS (ભારતીય ન્યાય સંહિતા) અન્વયે વોરંટ ધરાવતા વ્યક્તિઓ સામે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યાં છે.
Published : April 18, 2026 at 7:44 AM IST
જુનાગઢ: આગામી 26 એપ્રિલના રોજ જુનાગઢ જિલ્લાની 9 તાલુકા પંચાયતો, જિલ્લા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકા તેમજ સોમનાથ અને પોરબંદર જિલ્લા પંચાયતો તેમજ પોરબંદર મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવવાની છે.
આ ચૂંટણીને લઈને જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અને જુનાગઢ રેન્જ આઈજી દ્વારા વિશેષ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી દેવામાં આવી છે. ચૂંટણી જાહેરનામું બહાર પડ્યા પછી જુનાગઢ, પોરબંદર અને સોમનાથ જિલ્લામાં ગુનેગારી સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ અને ગુનેગારોને પકડી પાડીને મુક્ત અને ન્યાયપૂર્ણ વાતાવરણમાં ચૂંટણી પૂરી કરવા માટે સમગ્ર જુનાગઢ રેન્જ પોલીસ સક્રિયપણે કામ કરી રહી છે.
મતદાન પહેલાં જુનાગઢ રેન્જ પોલીસની કામગીરી
26 એપ્રિલ રવિવારે યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં લોકો મુક્ત અને નિર્ભયપણે પોતાના મતનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે જુનાગઢ રેન્જ પોલીસે વિશેષ કામગીરી હાથ ધરી છે.
રેન્જ પોલીસના મહાનિરીક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ ચૂંટણી જાહેર થયાની તારીખથી અત્યાર સુધીની પોલીસ કામગીરીની વિગતો આપી છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે:
- 6,545 તડીપાર અને BNS (ભારતીય ન્યાય સંહિતા) અન્વયે વોરંટ ધરાવતા વ્યક્તિઓ સામે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યાં છે.
- ચૂંટણી આચારસંહિતાનું કડક પાલન કરતાં 1,695 લાઈસન્સવાળા હથિયારો પોલીસે જમા કરાવ્યા છે. હજુ 213 હથિયારો મુક્ત છે, જેને રદ કરવા અથવા જપ્ત કરવાની કામગીરી ચાલુ છે.
- 1,142 બિનજામીનપાત્ર ગુનાઓના વોરંટની અમલવારી કરવામાં આવી છે.
દારૂ પર પણ સખત કાર્યવાહી
ચૂંટણી જાહેર થયા પછી જુનાગઢ રેન્જ પોલીસે દેશી અને વિદેશી (પરપ્રાંતીય) દારૂની તસ્કરી પર પણ કડક કાર્યવાહી કરી છે. અત્યાર સુધીમાં
- 3,884 લીટર દેશી દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેની બજાર કિંમત ₹7,76,800 છે.
- 15,901 બોટલ પરપ્રાંતીય દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેની બજાર કિંમત ₹48,47,042 છે.
અન્ય મહત્વની કામગીરી
- જેલમાંથી પેરોલ પર છૂટેલા અને પેરોલ જમ્પ કરીને ફરાર થયેલા 15 આરોપીઓને ફરીથી પકડીને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
- રેન્જ વિસ્તારમાં 207 હિસ્ટ્રીશીટરોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેમાંથી 64 જગ્યાએ પોલીસે રેડ કરી છે.
- ચૂંટણીને લઈને સમગ્ર રેન્જમાં 23 ચેકપોસ્ટ ઊભી કરવામાં આવી છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 14,765 વાહનોની તપાસ કરવામાં આવી છે.