જુનાગઢ: માંગરોળમાંથી પકડાયેલા દારૂ મામલે ચાર લોકોની કરી અટકાયત, એક આરોપી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ
ઉત્તર પ્રદેશના એક ટ્રકની તપાસ કરતા તેમાંથી 5544 જેટલી દારૂની બોટલ મળી આવી છે, જેની બજાર કિંમત 48 લાખ 90 હજારની આસપાસ થઈ હતી.
Published : December 10, 2025 at 9:32 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 9:37 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે માંગરોળથી પોરબંદર જતા દરિયાઈ માર્ગ વિસ્તારમાંથી ઉત્તર પ્રદેશના એક ટ્રકની તપાસ કરતા તેમાંથી 5544 જેટલી દારૂની બોટલ મળી આવી છે, જેની બજાર કિંમત 48 લાખ 90 હજારની આસપાસ થઈ હતી. પોલીસે ટ્રક સહિત તમામ મુદ્દા માલ સાથે ઉત્તર પ્રદેશના અફઝલ અલી મન્સૂરીને પકડી પાડીને તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે આ મામલે આજે 4 આરોપીને પકડી પાડ્યા છે. પોલીસ પકડમાં રહેલો એક આરોપી માંગરોળ મરીન પોલીસનો કર્મચારી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
માંગરોળ પોલીસનો કર્મચારી દારૂની હેરાફેરીમાં પકડાયો
ચોથી ડિસેમ્બરના દિવસે જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પીઆઈ આર.કે. પટેલની ટીમે પોરબંદર માંગરોળ ધોરીમાર્ગ પર વરામબાગ પાસે ઉત્તર પ્રદેશના એક ટ્રકને રોકીને તેમાંથી 5544 જેટલી અલગ અલગ દારૂની બોટલો પકડી પાડવામાં આવી હતી. આટલા મોટા પ્રમાણમાં પર પ્રાંતિય દારૂ પકડાતા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પી.એસ.આઇ પી.કે. સરવૈયા તપાસ કરી રહ્યા હતા. પોલીસની આ તપાસ દરમિયાન દારૂ મંગાવનાર ચાર લોકોની આજે અટકાયત કરી છે. માછીમાર તરીકે કામ કરતા અસલમ પટેલિયા, માંગરોળ તાલુકામાં વેપારી તરીકે નોંધાયેલા મિતુલ દયાતર અને લોએજ ગામના ખેડૂત દેવશી નંદાણીયાની સાથે અતુલ દયાતરની પોલીસે અટકાયત કરી છે, જે માંગરોળ મરીને પોલીસમાં કર્મચારી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવતા પોલીસ તંત્રમાં પણ હડકંપ મચી જવા પામ્યો છે. પરપ્રાંતિય દારૂની હેરાફેરી અને તેના વેચાણ સાથે માંગરોળ મરીન પોલીસ સ્ટેશનના એક કર્મચારીનું નામ આવતા પોલીસ પણ હવે બચાવની મુદ્રામાં જોવા મળી રહી છે.
69 લાખ કરતાં પણ વધારેનો દારૂ પકડાયો હતો
જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળથી પોરબંદર જતા માર્ગ પર પૂર્વ બાતમીને આધારે ઉત્તર પ્રદેશના એક ટ્રકની તપાસ કરતા તેમાંથી 5544 જેટલી પર પ્રાંતિય દારૂની બોટલ મળી આવી હતી જેની બજાર કિંમત 48 લાખ 90 હજાર કરતાં પણ વધારેની થવા જાય છે. જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક સાથે ઉત્તર પ્રદેશના અફઝલ અલી મન્સૂરીને પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પાછલા કેટલાક સમયથી દરિયાઈ માર્ગ પરથી દારૂની હેરાફેરી થવાની બાતમી જુનાગઢ પોલીસને મળતી હતી, જેને આધારે માંગરોળ મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા માંગરોળથી પોરબંદર તરફ જતા વરામ બાગ સામેથી દારૂ ભરેલી ટ્રકને પકડી પાડવામાં જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સફળતા મળી.
ટ્રક ચાલક ઉત્તર પ્રદેશના પણ હાલ નવસારીમાં ઠેકાણું
પોલીસ પકડમાં રહેલો અફઝલ અલી મન્સૂરી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના અસનાહરા ગામના સિદ્ધાર્થ નગર જિલ્લાનો રહેવાસી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પરંતુ હાલ તે નવસારીના આંબેડકર નગર વિસ્તારમાં રહેતો હોવાની વિગતો પણ પોલીસને મળી છે. પોલીસે 5544 બોટલ સાથે ઉત્તર પ્રદેશના રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા ટ્રક UP-42-DT-3189 ને પણ પકડી પાડી છે. પોલીસે પકડી પાડેલ સમગ્ર મુદ્દામાલની કિંમત 69 લાખ કરતાં પણ વધારેની થવા જાય છે. આ પ્રકારના દારૂના હેરાફેરીનો કીમિયો આગામી 31 મી ડિસેમ્બરની ઉજવણીને લઈને પણ બુટલેગરો દ્વારા દારુનો સ્ટોક કરવામાં આવતો હોઈ શકે છે તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે. આગામી થર્ટી ફર્સ્ટ અને અંગ્રેજી નવા વર્ષની ઉજવણીને લઈને પણ દારૂના ગેરકાયદેસર વેચાણ સાથે સંકળાયેલા બુટલેગરો આ જ પ્રકારે પરપ્રાંતીય વિસ્તારમાંથી દારૂ મંગાવતા હોય છે.
આ પણ વાંચો:
- તાપીમાં ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ, ત્રણ આરોપી ઝડપી 2 કરોડ 78 લાખના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ
- સુરત: કીમ હદ વિસ્તારમાંથી ખેતીવાડી વીજ લાઈનનાં વીજ તારની ચોરી કરતી 'રાવત ગેંગ'ને કીમ પોલીસે ઝડપી
- સાબરકાંઠામાં 1.13 કરોડથી વધુનો ગાંજો ઝડપાયો, 558 જેટલા વાવણી કરેલા ગાંજાના છોડ મળ્યા
- સુરત જિલ્લામાં 'પોલીસ' બનીને વેપારીને લૂંટતા સનસનાટી, ફાર્મ હાઉસમાં ધમકાવી રૂ. 13.10 લાખ પડાવ્યા