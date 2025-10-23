ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં દિવાળીના દિવસે યુવાનની હત્યા, પોલીસે આરોપીઓ પાસે કરાવ્યું ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન

દિવાળીના દિવસે જૂનાગઢના મધુરમ વિસ્તારમાં થયેલી યુવકની હત્યાના મામલે પોલીસે 4 પુરૂષ અને 1 મહિલા આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે, જાણો શું હતો સમગ્ર મામલો ?

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: દિવાળીના દિવસે જુનાગઢ શહેરના મધુરમ વિસ્તારમાં એક યુવકની હત્યા થઈ હોવાનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે ચાર પુરુષ અને એક મહિલા આરોપીને ગણતરીની કલાકોમાં જ ઝડપી પાડ્યા હતા અને હત્યાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો હતો.

ત્યારે આજે 23 ઓક્ટોબર ગુરૂવારના રોજ મધુરમ વિસ્તારમાં વહેલી સવારે ત્રણ વાગ્યાની આસપાસ જે સ્થળ પર યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી તે સ્થળ પર તમામ ચાર પુરુષ આરોપીઓને લઈ જઈને સી ડિવિઝન પોલીસે સમગ્ર હત્યાના બનાવનુ રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું અને આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

જુનાગઢ પોલીસે હત્યાના આરોપી પાસે કરાવ્યું ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન (Etv Bharat Gujarat)

આ વિસ્તારમાં આરોપીઓનું રીકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવી રહ્યું હતું, તે સમયે જે યુવાનનું મોત થયું છે તેના પરિવારજનો પણ આ જ વિસ્તારમાં રહેતા હોવાને કારણે તેઓ મૃતક યુવાનના ફોટો સાથે રી કન્સ્ટ્રક્શન સ્થળે આવી પહોંચ્યા હતા અને આરોપીને ફાંસીની સજા થાય તેવી આક્રોશ સાથે માંગ કરી હતી.

શું હતો સમગ્ર મામલો ?

મહત્વપૂર્ણ છે કે, જૂનાગઢમાં દિવાળીની રાતે મધુરમ વિસ્તારમાં ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં કેટલાક યુવાનો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. જેમાં દિવ્યાંગ ચુડાસમા નામના યુવાનનું મોત થયું છે. તો અન્ય બે યુવાનો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયાં હતાં

દિવાળી જેવા પાવન પર્વમાં યુવાનની હત્યા થતા પોલીસ પણ દોડતી થઈ હતી, અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો. રાત્રેના ત્રણ વાગ્યાની આસપાસ મધુરમ વિસ્તારમાં યુવાનની હત્યા થતા સી ડિવિઝન પોલીસ મથકની સાથે સમગ્ર જૂનાગઢ શહેર પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળ અને સિવિલ હોસ્પિટલે ધસી ગયો હતો.

પોલીસે આ મામલે ગણતરીની કલાકોમાં જ પાંચ આરોપીને પકડી પાડ્યા હતા, જેમાં એક મહિલાનો સમાવેશ પણ થાય છે. મૃતક દિવ્યાંગ ચુડાસમાના માતા પુષ્પાબેન ચુડાસમા દ્વારા સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. જેમાં રાજુ હુંણ, રામશી બારડ, રામ બારડ, કેવલ જોશી અને એક મહિલાનો આરોપી તરીકે ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

રિકન્સ્ટ્રક્શન સમયે જીવ ગુમાવનાર યુવાનના પરિવારે આરોપીઓને ફાંસી આપવાની કરી માંગ
રિકન્સ્ટ્રક્શન સમયે જીવ ગુમાવનાર યુવાનના પરિવારે આરોપીઓને ફાંસી આપવાની કરી માંગ (Etv Bharat Gujarat)

મૃતક દિવ્યાંગ ચુડાસમા અને આરોપીઓ વચ્ચે ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતે મધુરમ વિસ્તારના અમૂલ એપાર્ટમેન્ટ નજીક આવેલા ડીલક્ષ પાન સામેની જગ્યામાં માથાકૂટ થઈ હતી. જે બાદ મામલો બિચક્યો હતો. મૃતક દિવ્યાંગ ચુડાસમાને ડાબા ખભા પર ગંભીર ઈજાઓ થતા તેનું મોત થયું છે. તમામ આરોપીને અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી ત્યારે આજે ગુરૂવારના રોજ 4 આરોપીઓ સાથે ઘટના સ્થળે જઈને હત્યાને લઈને રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.

  1. જૂનાગઢમાં દિવાળી બની રક્તરંજીત : મધુરમ વિસ્તારમાં યુવાનની હત્યા, પાંચ આરોપી ઝડપાયા
  2. અનૈતિક સંબંધનો કરૂણ અંજામ, પર સ્ત્રી માટે પતિએ પત્નીને પતાવી દીધી

TAGGED:

MADHURAM YOUNG MAN KILLED
JUNAGADH MADHURAM AREA CLASH
JUNAGADH POLICE
MURDER IN JUNAGADH
MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.