જુનાગઢમાં દિવાળીના દિવસે યુવાનની હત્યા, પોલીસે આરોપીઓ પાસે કરાવ્યું ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન
દિવાળીના દિવસે જૂનાગઢના મધુરમ વિસ્તારમાં થયેલી યુવકની હત્યાના મામલે પોલીસે 4 પુરૂષ અને 1 મહિલા આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે, જાણો શું હતો સમગ્ર મામલો ?
Published : October 23, 2025 at 8:48 PM IST
જુનાગઢ: દિવાળીના દિવસે જુનાગઢ શહેરના મધુરમ વિસ્તારમાં એક યુવકની હત્યા થઈ હોવાનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે ચાર પુરુષ અને એક મહિલા આરોપીને ગણતરીની કલાકોમાં જ ઝડપી પાડ્યા હતા અને હત્યાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો હતો.
ત્યારે આજે 23 ઓક્ટોબર ગુરૂવારના રોજ મધુરમ વિસ્તારમાં વહેલી સવારે ત્રણ વાગ્યાની આસપાસ જે સ્થળ પર યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી તે સ્થળ પર તમામ ચાર પુરુષ આરોપીઓને લઈ જઈને સી ડિવિઝન પોલીસે સમગ્ર હત્યાના બનાવનુ રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું અને આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
આ વિસ્તારમાં આરોપીઓનું રીકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવી રહ્યું હતું, તે સમયે જે યુવાનનું મોત થયું છે તેના પરિવારજનો પણ આ જ વિસ્તારમાં રહેતા હોવાને કારણે તેઓ મૃતક યુવાનના ફોટો સાથે રી કન્સ્ટ્રક્શન સ્થળે આવી પહોંચ્યા હતા અને આરોપીને ફાંસીની સજા થાય તેવી આક્રોશ સાથે માંગ કરી હતી.
શું હતો સમગ્ર મામલો ?
મહત્વપૂર્ણ છે કે, જૂનાગઢમાં દિવાળીની રાતે મધુરમ વિસ્તારમાં ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં કેટલાક યુવાનો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. જેમાં દિવ્યાંગ ચુડાસમા નામના યુવાનનું મોત થયું છે. તો અન્ય બે યુવાનો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયાં હતાં
દિવાળી જેવા પાવન પર્વમાં યુવાનની હત્યા થતા પોલીસ પણ દોડતી થઈ હતી, અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો. રાત્રેના ત્રણ વાગ્યાની આસપાસ મધુરમ વિસ્તારમાં યુવાનની હત્યા થતા સી ડિવિઝન પોલીસ મથકની સાથે સમગ્ર જૂનાગઢ શહેર પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળ અને સિવિલ હોસ્પિટલે ધસી ગયો હતો.
પોલીસે આ મામલે ગણતરીની કલાકોમાં જ પાંચ આરોપીને પકડી પાડ્યા હતા, જેમાં એક મહિલાનો સમાવેશ પણ થાય છે. મૃતક દિવ્યાંગ ચુડાસમાના માતા પુષ્પાબેન ચુડાસમા દ્વારા સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. જેમાં રાજુ હુંણ, રામશી બારડ, રામ બારડ, કેવલ જોશી અને એક મહિલાનો આરોપી તરીકે ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
મૃતક દિવ્યાંગ ચુડાસમા અને આરોપીઓ વચ્ચે ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતે મધુરમ વિસ્તારના અમૂલ એપાર્ટમેન્ટ નજીક આવેલા ડીલક્ષ પાન સામેની જગ્યામાં માથાકૂટ થઈ હતી. જે બાદ મામલો બિચક્યો હતો. મૃતક દિવ્યાંગ ચુડાસમાને ડાબા ખભા પર ગંભીર ઈજાઓ થતા તેનું મોત થયું છે. તમામ આરોપીને અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી ત્યારે આજે ગુરૂવારના રોજ 4 આરોપીઓ સાથે ઘટના સ્થળે જઈને હત્યાને લઈને રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.