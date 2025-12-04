24 કલાકમાં વધુ ચાર આરોપીને વોન્ટેડ જાહેર કરતી જૂનાગઢ પોલીસ, માહિતી આપનારને આપવામાં આવશે ઇનામ
પાછલા 48 કલાકમાં જુનાગઢ પોલીસે 6 જેટલા આરોપીને વોન્ટેડ જાહેર કરીને તેના પોસ્ટર સમગ્ર જૂનાગઢ શહેર અને સંબંધીત આરોપીના વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવ્યા છે.
Published : December 4, 2025 at 3:58 PM IST
જુનાગઢ: પાછલા 48 કલાકમાં જુનાગઢ પોલીસે 6 જેટલા આરોપીને વોન્ટેડ જાહેર કરીને તેના પોસ્ટર સમગ્ર જૂનાગઢ શહેર અને સંબંધીત આરોપીના વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવ્યા છે. ગઈકાલે ધિરેન કારીયા નામના આરોપીના આ જ પ્રકારે વોન્ટેડના પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા હતા. બિલકુલ તેવી જ રીતે અન્ય ચાર આરોપી વિરુદ્ધ પણ આ જ પ્રકારે પોસ્ટર લગાવીને તેની કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી જુનાગઢ પોલીસને આપે તો આવા બાતમીદારની ઓળખ છુપી રાખીને તેને સરકાર દ્વારા ઇનામ આપવાની જાહેરાત પણ કરાઈ છે.
ગુજસીટોકના આરોપી વિરુદ્ધ વોન્ટેડના લાગ્યા પોસ્ટર
પાછલા 48 કલાકમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સંગઠિત બનીને અપરાધ કરનાર ટોળકીના મુખ્ય આરોપી અને તેની સાથે ગુનાખોરીમાં સામેલ અને આરોપીઓ વિરુદ્ધના પોસ્ટરો જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં લગાવવામાં આવ્યા છે.
ગઈકાલે રાત્રે ગુજસીટોકના મુખ્ય આરોપી અને સૌરાષ્ટ્રના લિસ્ટેડ બુટલેગર ધીરેન કારીયાના પોસ્ટર પણ જુનાગઢ શહેર અને તેના રહેણાંક વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવ્યા હતા. બિલકુલ આવી જ રીતે આજે જુનાગઢ ગ્રામ્ય વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા જુનાગઢ જિલ્લાના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં રહીને સંગઠિત થઈ અપરાધ કરનાર આરોપી વિરુદ્ધના પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે. સરગવાળા, ગાંધીગ્રામ, કોઈલીના આરોપીઓની કોઈ પણ વિગત આપનાર વ્યક્તિની ઓળખ છુપી રાખવામાં આવશે. સાથે સાથે કોઈ પણ આરોપીની વિગત આપનાર વ્યક્તિને સરકાર દ્વારા ઇનામ આપવામાં આવશે આવી જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે.
ચાર આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
જુનાગઢ વિભાગીય નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ગ્રામ્ય રવિરાજસિંહ પરમાર દ્વારા સંગઠિત બનીને ગુનાખોરીને અંજામ આપનાર ચારેય આરોપી વિરુદ્ધ પોસ્ટર લગાવવાને લઈને વિગતો આપવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત સરગવાળાના ભાવેશ બઢ સામે 14 અને નિલેશ બઢ સામે 10 આ બંને અપરાધી વિરુદ્ધ મળીને કુલ 24 અપરાધ અત્યાર સુધીમાં પોલીસ ચોપડે નોંધવામાં આવ્યા છે. આ બંને સગા ભાઈ પણ સંબંધમાં થાય છે. સમગ્ર સંગઠન બનાવીને ગુનાખોરી આચરનાર ટોળકીનો મુખ્ય આરોપી હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ સિવાય ગાંધીગ્રામના દિલીપ છેલાણા સામે સાત અને કોયલીના જાદવ હુણ સામે 09 અપરાધો નોંધાયા બાદ ગુજસીટોક કોર્ટ રાજકોટ દ્વારા આ સમગ્ર અપરાધિક ટોળકી સામે કુલ 31 ગુનાને ધ્યાને રાખીને કોર્ટ દ્વારા વોરંટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ જૂનાગઢ પોલીસે આ તમામ આરોપી વિરુદ્ધ માહિતી આપનારને ઇનામ આપવામાં આવશે, આવી વિગતો સાથેના પોસ્ટર જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં લગાવ્યા છે.
