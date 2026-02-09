ETV Bharat / state

મહાશિવરાત્રીના મેળાને લઈને જુનાગઢ પોલીસે ભવનાથ વિસ્તારમાં હાથ ધર્યુ સર્ચ, બુધવારથી મીનીકુંભનો પ્રારંભ

મહાશિવરાત્રીના મેળાને લઈને જુનાગઢ પોલીસે તમામ ક્ષેત્રો, ધર્મસ્થાનકો, અન્નક્ષેત્રો અને જ્યાં લોકો મોટા પ્રમાણમાં રોકાવાના છે, તેવા તમામ સ્થળો પર તપાસ અભિયાન શરૂ કર્યું છે.

જુનાગઢ: 11 ફેબ્રુઆરી 2026 બુધવારથી ભવનાથમાં મીની કુંભ એટલે કે, મહાશિવરાત્રીના મેળાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે સમગ્ર ભવનાથ વિસ્તારમાં જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સુરક્ષાના ભાગરૂપે તમામ ક્ષેત્રો, ધર્મસ્થાનકો, અન્નક્ષેત્રો અને જ્યાં લોકો મોટા પ્રમાણમાં રોકાવાના છે, તેવા તમામ સ્થળો, ઉતારા અને જગ્યા પર LCB, SOG અને જિલ્લા પોલીસે તપાસ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આમ મહાશિવરાત્રીના મેળાને લઈને ખાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી છે.

મહાશિવરાત્રી મેળા પૂર્વે સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા

મહા વદ નોમ થી તેરસ સુધી પાંચ દિવસ ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં મહાશિવરાત્રીના મીની કુંભ મેળાનું આયોજન થયું છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ખાસ અને વિશેષ પ્રકારે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ચકાસણી અને બંદોબસ્ત અત્યારથી જ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા LCB, SOG અને જિલ્લાની ખાસ તાલીમ પામેલી પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

ભવનાથ વિસ્તારમાં જ 3,000 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ રહેશે તૈનાત

સમગ્ર મેળા દરમિયાન 3,000 જેટલા માત્ર પોલીસ કર્મચારીઓને જ ત્રણ કિલોમીટરના સમગ્ર ભાવનાથ વિસ્તારમાં સુરક્ષા માટે રોકવામાં આવ્યા છે. આજે પોલીસ દ્વારા ભવનાથ મંદિરની સાથે ભારતી આશ્રમ, શેરનાથ બાપુ આશ્રમ સહિત ભવનાથમાં આવેલા તમામ નાના-મોટા મંદિરો, આશ્રમો, ધર્મશાળાઓ અને અન્નક્ષેત્રોમાં પોલીસની તાલીમ પામેલી વિશેષ ટીમો દ્વારા ખાસ સુરક્ષા અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

ભવનાથમાં તમામ ધાર્મિક સ્થળો, ઉતારા, અન્નક્ષેત્રોમાં તપાસ હાથ ધરાઈ
પોલીસ અધિક્ષકે આપી વિગતો

જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, 'આ વર્ષે પ્રથમ વખત ભવનાથમાં મહાશિવરાત્રીનો મેળો મીની કુંભ તરીકે ઉજવવા જઈ રહ્યો છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગૃહ વિભાગ દ્વારા ઉભી કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં જુનાગઢની સાથે મોટાભાગના સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાંથી પોલીસ કર્મચારીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ મેળાના પાંચ દિવસ દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થાની જવાબદારીઓ સંભાળશે.

જુનાગઢ પોલીસે ભવનાથ વિસ્તારમાં હાથ ધર્યુ સર્ચ
ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મીની કુંભમેળામાં આવવાની પૂરી શક્યતા છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને પણ પ્રત્યેક યાત્રિકની સુરક્ષામાં ખૂબ વધારો થાય, મેળામાં આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિ એકદમ નિર્ભય રીતે મેળો માણે તે માટેની વિશેષ વ્યવસ્થા પોલીસ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહી .છે જેના ભાગરૂપે સમગ્ર ભવનાથ વિસ્તારમાં આવેલા મંદિરો ધર્મસ્થાનો, અન્ન ક્ષેત્રો, આશ્રમોમાં પોલીસની વિશેષ ટીમો દ્વારા તપાસ અભિયાન શરૂ કરાયું છે'.

