ETV Bharat / state

જુનાગઢ: પોલીસથી બચવા બુટલેગરોએ કાર પુરપાટ દોડવતા પલટી, 12 લાખનો દારૂ મળ્યો, 3ને ઈજા

જુનાગઢ પોલીસે બુટલેગરની કારનો ફિલ્મી ઢબે પીછો કરીને 12 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે તેમજ 3 આરોપીને પણ દબોચી લીધા છે.

Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે ગુરૂવારની રાતે કેશોદથી મંગલપુર તરફ જતા મઢડા ગામના રોડ પરથી બુટલેગરની દારૂ ભરેલી કારનો પીછો કર્યો હતો. પોલીસ બચવા ભાગેલા બુટલેગરની કાર માર્ગ પર પલટી ગઈ હતી, જેમાં ત્રણ બુટલેગરોને ઈજા થઈ હતી, જ્યારે અન્ય બે બુટલેગરો કાર અને તેના સાથીઓને છોડીને પલાયન થઈ ગયા હતા. જુનાગઢ પોલીસને મળેલી બાતમીને આધારે કેટલાક બુટલેગરો ઇનોવા કારમાં દારૂની હેરાફેરી કરે છે, તેના આધારે પોલીસ ગત રાત્રીના સમયે પેટ્રોલિંગમાં હતી આ દરમિયાન પોલીસે 12,34,860 ના મુદ્દામાલ સાથે ત્રણ બુટલેગરોને પકડી પાડ્યા છે, તો અન્ય ફરાર બે આરોપીને પકડી પાડવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે

12 લાખ કરતાં વધુનો દારૂ હાથ લાગ્યો

જુનાગઢ પોલીસે કેશોદના મંગલપુર ફાટકથી લઈને મઢડા ગામ તરફ જતા એક કારનો પીછો કર્યો હતો. જેમાં પોલીસને શંકા હતી કે તેમાં કેટલાક બુટલેગરો પરપ્રાંતીય દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા છે. શંકાસ્પદ કાર માર્ગ પરથી પસાર થતા પોલીસે પહેલા કારને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ કારના ચાલક પોલીસથી બચવા માટે પૂરપાટ ઝડપે મંગલપુર ગામ તરફ આગળ વધ્યા જેમાં પોલીસની કારે પણ બુટલેગરોની કારનો પીછો કરતા કારના ચાલકે કાર પરનો કાબુ ગુમાવતા કાર માર્ગ પર અકસ્માતગ્રસ્ત બની હતી. જેમાં કારમાં સવાર પાંચ બુટલેગરો પૈકી ત્રણ બુટલેગરો ઇજાગ્રસ્ત થતા માર્ગ પર પડી રહ્યા હતા, તો બે બુટલેગરોને ઓછી ઇજા થતા તે રાત્રિના અંધારામાં ખેતરો માંથી પલાયન થઈ જવામાં સફળ રહ્યા હતા. કાર પલટી મારી જતા તેમાં રહેલો દારૂ નો કેટલોક જથ્થો માર્ગ પર ઢોળાયો હતો પોલીસે ઘાયલ ત્રણ બુટલેગરોને પકડીને ફરાર બે બુટલેગરોની તપાસ શરૂ કરી છે.

જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ના પી.આઈ કે.એમ.પટેલ અને તેની ટીમને કેટલાક બુટલેગરો આધુનિક કારમાં દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા છે, આવી ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. પોલીસને મળેલી બાતમી અનુસાર સફેદ કલરની ઇનોમાં કાર કે જેનો નંબર GJ 11 BR 9873 નંબરની આ કાર રાત્રિના સમયે કેશોદ વિસ્તારમાંથી પસાર થવાની છે. તેવી ચોક્કસ બાતમીને આધારે પોલીસની ટીમો મંગલપુર ફાટક થી મઢડા ગામ તરફ જવાના રોડ પર છુપાઈને કારની રાહ જોઈ રહી હતી. આ દરમિયાન આ શંકાસ્પદ કાર પસાર થતા પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી, ત્યાર બાદ અકસ્માત ગ્રસ્ત કારમાંથી ઘાયલ બુટલેગરોને પોલીસે સરકારી વાહનોમાં કેશોદ હોસ્પિટલે સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા, અને સમગ્ર મામલા માં કેશોદ પોલીસ મથકમાં ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે.

બુટલેગરો પોરબંદર અને દ્વારકા જિલ્લાના

પોલીસની પકડમાં રહેલા દુદા કોડીયાતર દ્વારકા જીલ્લાના ભાણવડ અને નયન વંશ તેમજ બાલુ કોડીયાતર પોરબંદર જિલ્લાના રાણાવાવ ગામના રહેવાશી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ત્રણેય બુટલેગરો ઘાયલ થતાં કેશોદ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવારમાં મોકલવામાં આવ્યા છે, તો પોલીસ પકડથી ફરાર પરેશ કોડીયાતર, કરસન કોડીયાતર આ બંને બુટલેગરો રાણાવાવ નજીક પોરબંદર જિલ્લાના ગંડીયાવાળા નેશના રહેવાસી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

TAGGED:

JUNAGADH POLICE
JUNAGADH NEWS
LIGUOR SEIZED FROM JUNAGADH
LIGUOR SMUGGLERS
LIGUOR SEIZED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.