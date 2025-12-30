બસ એક ફૂંક અને બે સેકન્ડમાં પકડી પાડ્યા દારૂ પીધેલા બે વ્યક્તિ, જુનાગઢ પોલીસને મળ્યું ખાસ ડિવાઈસ
નવા વર્ષની ઉજવણી મન મૂકીને કરજો પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારના નશાથી દૂર રહેજો, નહીંતર નવા વર્ષની ઉજવણી જેલના સળિયા પાછળ કરવી પડી શકે છે.
Published : December 30, 2025 at 10:37 PM IST
જુનાગઢ: નવા વર્ષની ઉજવણી ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે થાય પરંતુ ઉજવણીમાં નશાકારક પદાર્થનો ઉપયોગ ન કરવામાં આવે આવા ઉદ્દેશ્ય સાથે જુનાગઢ પોલીસે તપાસ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. જે અંતર્ગત પોલીસે બેટરીથી સંચાલિત આધુનિક ડિવાઇસનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ નશાકારક પદાર્થનું સેવન કર્યું છે કે કેમ તે એકમાત્ર ફૂંક મારવાથી ખબર પડી જાય છે. આધુનિક અને આજથી જ ઉપયોગમાં મૂકવામાં આવેલા નવા ડિવાઇસથી જુનાગઢ પોલીસે બે વ્યક્તિને દારૂ પીધેલી હાલતમાં પકડી પાડ્યા છે.
નવા વર્ષની ઉજવણી મન મૂકીને કરો પરંતુ નશાથી રહેજો દૂર
નવા વર્ષની ઉજવણી મન મૂકીને કરજો પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારના નશાથી દૂર રહેજો, નહીંતર નવા વર્ષની ઉજવણી જેલના સળિયા પાછળ કરવી પડી શકે છે. જુનાગઢ પોલીસે નશો કરીને નવા વર્ષની ઉજવણી કરનાર લોકોને પકડી પાડવા માટે આધુનિક ડિવાઇસ કામે લગાડ્યું છે. આજે જૂનાગઢમાં આવેલા પાંચ ડિવાઈસ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા. ત્યાર બાદ પોલીસે મેંદરડાથી જુનાગઢ તરફ આવી રહેલા બે લોકોને પીધેલી હાલતમાં પકડી લીધા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિની એક ફૂંક મારવાથી તેણે નશો કર્યો છે કે કેમ તે ગણતરીની સેકન્ડમાં જ જાણ કરતું આ આધુનિક ડિવાઇસ નશો કરીને નવા વર્ષ અને અન્ય પ્રસંગોની ઉજવણી કરતા નશાખોરો માટે રેડ લાઈટ સિગ્નલ પણ બની જશે.
આધુનિક ડિવાઇસ આપોઆપ નશાખોરોની કરે છે ઓળખ
આ અંગે જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.બી. ગોહિલે ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, કોઈ પણ વ્યક્તિએ નશો કર્યો હોય અને તે વ્યક્તિ આ ડિવાઇસમાં ફૂંક મારે તો તેમાં લાલ બત્તી થવાની સાથે ડિવાઇસ જે તે વ્યક્તિએ ફૂંક મારી છે તેમણે નશો કર્યો છે આવો અવાજ પણ આવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ આ ડિવાઇસમાં ફૂંક મારે અને તેમાં લીલી લાઈટ થાય તો આ ડિવાઇસ બોલે છે કે આ વ્યક્તિએ કોઈ પણ પ્રકારના નશાકારક પદાર્થનું સેવન કર્યું નથી. જેથી આ ડિવાઇસ ગણતરીની સેકન્ડમાં જ કોઈપણ વ્યક્તિએ નશાકારક પદાર્થનું સેવન કર્યું છે કે નહીં તે સ્થળ પર જ પકડી પાડે છે અને આવા કિસ્સામાં પોલીસની કાર્યવાહી કરવામાં પણ ખૂબ જ સરળતા બની રહે છે.
વર્ષ દરમિયાન આ ડિવાઇસનો થઈ શકે ઉપયોગ
બેટરીથી સ્વયમ સંચાલિત આધુનિક ડિવાઇસનો ઉપયોગ નવા વર્ષની સાથે વર્ષ દરમિયાન આયોજિત થતા તમામ પ્રકારના જાહેર અને ધાર્મિક તેમજ ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં નશાકારક પદાર્થનું સેવન કરનાર લોકોની ઓળખ થાય અને તેને તુરંત પકડી પડાય તે માટે પણ આ આધુનિક ડિવાઇસ ખૂબ જ મહત્વની બની રહેશે. જેનો ઉપયોગ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા થઈ શકે છે.
