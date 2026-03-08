જુનાગઢ પોલીસે એમ.ડી ડ્રગ્સ સાથે એકને પકડી પાડ્યો તો કેશોદ પોલીસે સાયબર ક્રાઇમના બે ગુના થતા અટકાવ્યા
જુનાગઢ શહેરના જેલ રોડ વિસ્તારમાં અલંકાર ટોકીઝ પાસે એસઆરપી ક્વાર્ટર્સ નજીકમાં રાજસ્થાનથી આવેલું એમ.ડી ડ્રગ્સ પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
Published : March 8, 2026 at 10:02 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આજે શહેરમાંથી શકલીન નાયક નામના ઈસમ પાસેથી 11 ગ્રામ મેફ્રેડોન ડ્રગ્સ ઝડપી પાડ્યું છે. કેશોદ પોલીસે સાયબર ક્રાઇમે ગુનો થતા અટકાવીને એક મહિલાને 90,000 અને અન્ય એક ખેડૂતને 44 હજાર કરતાં વધારેની રકમ સાયબર ક્રાઇમમાં જતા પૂર્વે અટકાવીને પ્રશંસનીય કામગીરી કરી છે.
જુનાગઢ અને કેશોદ પોલીસ ડી પ્રશંસનીય કામગીરી
જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા આજે પૂર્વ બાતમીને આધારે જુનાગઢ શહેરના જેલ રોડ વિસ્તારમાં અલંકાર ટોકીઝ પાસે એસઆરપી ક્વાર્ટર્સ નજીકમાં રાજસ્થાનથી આવેલું એમ.ડી ડ્રગ્સ પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસને મળેલી ગુપ્ત બાતમીને આધારે અલંકાર ટોકીઝ નજીક 24મી જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે એમ.ડી ડ્રગ્સ રાજસ્થાનથી જુનાગઢના શકલીન નાયક નામના ઈસમે મંગાવ્યું છે. જેની ડિલિવરી આજે થવાની છે. આ બાતમીને આધારે પોલીસે ગુપ્તરાહે પોલીસ જવાનોને ગોઠવીને રાજસ્થાનના વિનોદ વિશ્નોઇ નામનો વ્યક્તિ શકલીનને એમ.ડી ડ્રગ્સ ડિલિવરી કરે તે પહેલા જ પોલીસે શકલીનની અટકાયત કરી હતી. પોલીસે 11 ગ્રામ એમ.ડી ડગ્સ ત્રણ મોબાઈલ એક મોટરસાયકલ અને 1130 રોકડ મળીને કુલ 1,24,130 નો મુદ્દામાલ પકડી પાડ્યો છે.
કેશોદ પોલીસે સાયબર ક્રાઇમ થતો અટકાવ્યો
કેશોદ પોલીસે આજે સાઇબર ક્રાઇમના બે ગુના થતા અટકાવ્યા છે. 26 ફેબ્રુઆરીએ કેશોદના ચર ગામના હેતલબેન કથીરિયાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ મારફતે કોઈ ગિફ્ટ મળવાના બહાને તેના પંજાબ નેશનલ બેંકના એકાઉન્ટમાંથી 90 હજાર દિલ્લીના શંકાસ્પદ ખાતામાં ભરવા જઈ રહ્યા હતા. આ સમયે બેંકના અધિકારીઓને આ ખાતું શંકાસ્પદ હોવાનું સામે આવતા પોલીસ અને સાયબર ક્રાઇમની મદદ લીધી હતી. જેમાં દિલ્હીનું બેન્ક એકાઉન્ટ સાઇબર ક્રાઇમ ગઠિયાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહ્યું હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થતા જ હેતલબેન કથીરિયાએ ભરેલા 90,000 તુરંત બ્લોક કરીને તેને પરત અપાવ્યા હતા.
તો બીજી તરફ કેશોદના રણછોડ નગરમાં રહેતા કેશવ દેવળીયા નામના ખેડૂતના પણ આ જ રીતે સાયબર ક્રાઇમમાં 44,958 રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા. જેને પણ કેશોદ પોલીસ અને બેંકના અધિકારીઓ દ્વારા તેને સફળતા પૂર્વક સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં રૂપિયા ડૂબી જતા અટકાવી દીધા હતા. આ બંને પોલીસ કામગીરી દરમિયાન એસોજીના પી.આઇ આર.કે પરમાર અને સમગ્ર ટીમની સાથે કેશોદના પીઆઇ પી.એ જાદવ અને સમગ્ર કેશોદ પોલીસની ટીમે કામગીરી કરી હતી.