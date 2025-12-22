ETV Bharat / state

ઓપરેશન મ્યુલ હંટ: જુનાગઢના 52 ખાતામાં 300 કરોડથી વધુ જમા થયા, વાયા ભાવનગરથી કેવી રીતે દુબઈ પૈસા પહોંચતા?

જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી 25 કરતાં વધારે સાયબર ફ્રોડમાં મદદગીરી માટે મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવીને સાયબર માફિયાઓને સીધી રીતે પ્રોત્સાહન આપનાર સ્થાનિક આરોપીની અટકાયત કરી છે.

જુનાગઢમાં પોલીસનું ઓપરેશન મ્યુલ હંટ
જુનાગઢમાં પોલીસનું ઓપરેશન મ્યુલ હંટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: પાછલા એક અઠવાડિયાથી સાયબર ક્રાઇમને લઈને પોલીસ દ્વારા ઓપરેશન મ્યુલ હંટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં અત્યાર સુધીમાં 25 કરતાં વધારે આરોપીઓ પોલીસ પકડમાં આવી ચૂક્યા છે. ત્યારે આજે જુનાગઢ પોલીસે વધુ એક મોટા સાઇબર ક્રાઇમ અપરાધનો ખુલાસો કર્યો છે. જેના તાર દુબઈ સ્થિત સાયબર માફિયાઓ સાથે જોડાતા હવે સાયબર ફ્રોડનું કનેક્શન આંતરરાષ્ટ્રીય પણ બની ગયું છે. સમગ્ર મામલામાં મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવનાર પાંચ આરોપીને જુનાગઢ પોલીસે અટકાયત કરી છે. તો સમગ્ર મામલામાં આર્થિક લેવડ દેવડ ભાવનગરના આંગડિયા પેઢી દ્વારા પણ કરવામાં આવી હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો જુનાગઢ પોલીસને પ્રાપ્ત થઈ છે.

જુનાગઢમાં પોલીસનું ઓપરેશન મ્યુલ હંટ (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢમાંથી ઝડપાયુ આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ કૌભાંડ
જુનાગઢ પોલીસે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ કૌભાંડનો ખુલાસો કર્યો છે. પાછલા એક અઠવાડિયા કરતા વધારે સમયમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી 25 કરતાં વધારે સાયબર ફ્રોડમાં મદદગીરી માટે મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવીને સાયબર માફિયાઓને સીધી રીતે પ્રોત્સાહન આપનાર સ્થાનિક આરોપીની અટકાયત કરી છે. જેમાં આજે જુનાગઢ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આજે 305 કરોડ કરતાં પણ વધારેના સાયબર ફ્રોડ કૌભાંડનો જુનાગઢ પોલીસે ખુલાસો કરીને ચાર આરોપીને પકડી પાડ્યા છે. તો સમગ્ર મામલામાં આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડ પણ સામે આવ્યું છે. દુબઈ રહેતા ઈરફાન જાદુગર સમગ્ર સાઇબર કૌભાંડનો મુખ્ય અને માસ્ટર માઈન્ડ હોય જેને લઇને પણ જુનાગઢ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

સાયબર ફ્રોડના ગુનામાં 5 આરોપીની ધરપકડ
સાયબર ફ્રોડના ગુનામાં 5 આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

NCCRP પોર્ટલલ પર 52 એકાઉન્ટ સામે 192 ફરિયાદ
ભારત સરકાર દ્વારા સાયબર ક્રાઇમને લઈને એન.સી.સી.આર.પી નામનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ બનાવ્યું છે. જેમાં સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બનનાર કોઈપણ વ્યક્તિ ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. જેમાં જૂનાગઢના 52 એકાઉન્ટ સામે 192 ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આ તમામ ફરિયાદો 305 કરોડ કરતાં પણ વધારે રકમની ઉઠાંતરી સાયબર ફ્રોડ અંતર્ગત કરવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. જેમાં જૂનાગઢના દોલતપરા વિસ્તારમાં આવેલ પ્રાઇમ ટ્રેડિંગ કંપનીના ત્રણ શંકાસ્પદ એકાઉન્ટ કે જે ટ્રેડિંગ કંપનીના પ્રોપરાઇટર આસિફ ઠેબા અને ઇમ્તિયાઝ હીંગરોજાના હોવાનું જણાવતા પોલીસે ટ્રેડિંગ કંપનીમાં તપાસ કરતા અહીંથી ચેકબુક વિવિધ પાસબુક અને બંને વ્યક્તિના મોબાઇલમાં નાણાકીય વ્યવહાર થયું છે. તેની ચેટ મળી આવતા પોલીસે બંને આરોપીને હસ્તગત કરીને તેની તપાસ શરૂ કરી હતી.

ઈમ્તિયાઝના મોબાઈલમાં 52 ખાતાની વિગતો
પ્રાઇમ ટ્રેડિંગ કંપનીના પ્રોપરાઇટર ઈમ્તિયાઝ હીંગરોજાના મોબાઇલમાં 52 ખાતાની વિગતો મળી આવતા જુનાગઢ પોલીસે 20મી ડિસેમ્બર અને શનિવારના દિવસે જાણવાજોગ દાખલ કરી હતી. ત્યારબાદ પોલીસ તપાસમાં આ 52 એકાઉન્ટ પર 192 ફરિયાદ અંતર્ગત 305 કરોડ 27 લાખ 55 હજાર 224 રૂપિયાની સાયબર ફ્રોડ થયો હોવાની તપાસ દરમિયાન પોલીસને વિગતો પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ રકમ એ.ટી.એમ અને બેંક ખાતા માંથી રોકડમાં રૂપાંતર કરીને કમિશન બાદ કરીને બાકીના રૂપિયા ભાવનગરની આંગડિયા પેઢી મારફતે દુબઈ બેઠેલા ઈરફાન જાદુગરને યુ.એસ.ટી.ડી રૂપાંતર કરીને મોકલી આપવામાં આવતા હતા.

સાયબર ફ્રોડના ગુનામાં 5 આરોપીની ધરપકડ
સાયબર ફ્રોડના ગુનામાં 5 આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે પકડેલા આરોપીની વિગતો
જુનાગઢ પોલીસે પહેલી વખત આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર કૌભાંડનો ખુલાસો કર્યો છે. જેમાં હાલ પાંચ આરોપીઓ પોલીસ પકડમાં જોવા મળે છે કે જેમાં અલીમહંમદ ઠેબા, ઇમ્તિયાઝ હિંગરોજા, અજય સોનાગરા, અંજુમ ચૌહાણ અને સાહિલ સમાને પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. તો સમગ્ર મામલામાં હસ્તગત કરાયેલા આરોપીઓ જયેશ મકવાણા, રાહુલ કેશવાલા, ઉમર સમા અને કેતન સોલંકીની પણ પોલીસ પૂછપરછ કરી રહી છે. હાલ સાયબર કૌભાંડના મામલામાં પોલીસ પકડથી દૂર અસલમ કુરેશી, કાઝીમ રાજીસુમરા, અરબાઝ કુરેશી, મંથન મરાઠી, કરીમ સીડા, શાહબાઝ કુરેશી, મૂસો મુસાણી અને ભાવનગરની આંગડિયા પેઢીનો રાજુ તેમજ સમગ્ર મામલામાં જેને માસ્ટર માઈન્ડ માનવામાં આવે છે, તેવો દુબઈનો ઇરફાન જાદુગર પોલીસ પકડથી દૂર છે જેને પકડી પાડવા માટે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સાવરકુંડલાના ઘાડલા ગામે રેલવે ફાટકની સમસ્યા ગંભીર, રાત્રીના 12 કલાક બંધ રહેતા ખેડૂતો પરેશાન
  2. સાવરકુંડલામાં દીકરીઓનું પ્રેરણાદાયી ‘ઓર્ગેનિક સ્ટાર્ટઅપ’, ભણતરની સાથે સ્વાવલંબન તરફ ડગ માંડ્યા

TAGGED:

JUNAGADH POLICE
OPERATION MULE HUNT
INTERNATIONAL CYBER CRIME RACKET
JUNAGADH CYBER CRIME
JUNAGADH CYBER CRIME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.