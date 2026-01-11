જુનાગઢમાં દુકાનમાંથી 23 લાખના ગેરકાયદેસર ફટાકડાનો જથ્થો ઝડપાયો, વેપારીની અટકાયત
જુનાગઢ પોલીસે પોસ્ટ ઓફિસ રોડ પરથી 23 લાખ 63 હજાર 673 રૂપિયાના ગેરકાયદેસર ફટાકડાના જથ્થા સાથે નયન ભાયાણી નામના સ્થાનિક વેપારીની અટકાયત કરી છે.
Published : January 11, 2026 at 5:05 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે રવિવારે શહેરના પોસ્ટ ઓફિસ રોડ પર આવેલા એક સીઝન સ્ટોરમાંથી નયન ભાયાણી નામના એક વ્યક્તિને પકડી પાડ્યો છે. જુનાગઢ પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે સિઝનલ સ્ટોરમાં તપાસ કરતાં અહીંથી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડાનો જથ્થો સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યો હતો. ફટાકડાને લઈને વેપારીએ કોઈપણ પ્રકારની ફટાકડા વેચવાને લઈને મંજુરી ન મેળવી હોવાથી પોલીસે ફટાકડાના જથ્થા સાથે વેપારીની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
ગેર કાયદેસર ફટાકડા સાથે એકની અટકાયત
જુનાગઢ પોલીસે આજે પૂર્વ બાતમીને આધારે શહેરના પોસ્ટ ઓફિસ રોડ પરથી 23 લાખ 63 હજાર 673 રૂપિયાના ગેરકાયદેસર ફટાકડાના જથ્થા સાથે નયન ભાયાણી નામના સ્થાનિક વેપારીની અટકાયત કરી છે. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમી મળી હતી કે પોસ્ટ ઓફિસ રોડ પર આવેલા જનરલ સ્ટોરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડાનો સંગ્રહ કરીને છુટક વેચાણ ચાલી રહ્યું છે. જેને કારણે આ વિસ્તારમાંથી સતત લોકોની અવર જવર હોવાને કારણે કોઈ અકસ્માતની સ્થિતિમાં ખૂબ મોટું અને ગંભીર રૂપ ધારણ કરી શકે છે. જેને લઈને જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે સીઝન સ્ટોરમાં તપાસ કરતા અહીંથી અલગ અલગ બ્રાન્ડના 23 લાખ કરતા વધારેના ફટાકડાનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે અને વેપારી નયન ભાયાણી સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
લગ્ન સરાની સિઝન માટે હશે સંગ્રહ
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પી.આઈ આર.કે પરમારે ફટાકડાનો જથ્થો અને વેપારીને પકડી પાડવાના મુદ્દે માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું ,કે જુનાગઢ શહેરનો આઝાદ ચોક અને ત્યાંથી ઉપર જતો પોસ્ટ ઓફિસ માર્ગ દિવસ દરમિયાન ખરીદારોથી સતત જીવંત હોય છે. મોટેભાગે આ વિસ્તારમાં મહિલા ખરીદારો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આવતી હોય છે. ત્યારે ભર બજારની વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારનું લાઇસન્સ કે ફટાકડા વહેંચવા માટેની કોઈપણ પ્રકારની પૂર્વ કે પ્રાથમિક મંજૂરી ન હોવા છતાં પણ નયન ભાયાણીએ પોતાના કબ્જા વાળી દુકાનમાં મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડાનો જથ્થો સંગ્રહિત કર્યો હતો અને અહીંથી તે છૂટક વેચાણ કરી રહ્યો હતો. હાલ તો દિવાળીનો કોઈ સમય નથી પરંતુ લગ્નસરાની સિઝનમાં દિવાળીની માફક જ ફટાકડાની ખરીદી થતી હોય છે. જેને લઈને આ ફટાકડાનો જથ્થો સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યો હશે તેવું પ્રાથમિક અનુમાન છે.
