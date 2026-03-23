ETV Bharat / state

જૂનાગઢ પોલીસે ખેતીની આડમાં છુપાયેલા દારૂના વ્યવસાયનું મોટું કૌભાંડ ખુલ્લું પાડ્યું, 2 બુટલેગરની અટકાયત

લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે પૂર્વ બાતમી પર આધારિત રેડ કરીને જૂનાગઢના પાતાપુર ગામના ખેતરની ઓરડીમાંથી 4,25,997 રૂપિયાની 1390 દારૂની બોટલ પકડી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 12:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: તાલુકાના પાતાપુર ગામમાં જૂનાગઢ પોલીસે દારૂના વ્યવસાયનું એક મોટું કૌભાંડ ખુલ્લું પડ્યું છે. લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમને પૂર્વ બાતમી મળી હતી કે ખેતીની આડમાં પરપ્રાંતીય દારૂનો વ્યવસાય ચાલી રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે ગામના એક ખેતરની ઓરડીમાં રેડ કરી હતી.

આ રેડમાં પોલીસે અલગ-અલગ 4 બ્રાન્ડની કુલ 1390 દારૂની બોટલ જપ્ત કરી છે. આ બોટલોની બજાર કિંમત લગભગ 4,25,997 રૂપિયા છે.

રેડના સમયે ખેતરની ઓરડીમાં હરેશ ભાદરકા અને ભરત રાડા હાજર હતા. પોલીસે આ બંનેને અટકાયતમાં લીધા છે. હરેશ ભાદરકા પાતાપુર ગામનો વતની છે અને ભરત રાડા ગાંધીગ્રામ, જૂનાગઢનો છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર હરેશ ભાદરકાએ તેના ખેતરમાં બનાવેલી ઓરડીમાં દારૂની વ્યવસ્થા કરી હતી. આ જગ્યાએ કોઈને શંકા ન જાય અને દારૂની હેરાફેરી તેમજ વેચાણ સરળતાથી થઈ શકે તે માટે આ વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ હતી. આમાં જુનાગઢના અન્ય આરોપીઓ પણ સામેલ હતા.

સમગ્ર મામલામાં ત્રણ આરોપીઓ હજુ ફરાર છે. તેઓ છે મેરા શામળા, દેવા પરમાર અને નિકુલ રાડા. આ ત્રણેયને પકડવા માટે લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને તપાસ શરૂ કરી છે.

લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI કે.એમ. પટેલે મીડિયાને વિગતો આપતાં કહ્યું કે પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. તેના આધારે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં સફળતા મળી છે. ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે તપાસ વધુ તેજ કરવામાં આવી છે.

TAGGED:

JUNAGADH LIQUOR SEIZURE
PATAPUR FARM RAID
BOOTLEGGER ARREST GUJARAT
ILLICIT ALCOHOL BUST
JUNAGADH LIQUOR RAID

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.