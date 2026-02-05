બીમારીના બહાને કાર ભાડે મેળવી વેચનાર ગેંગનો જૂનાગઢ પોલીસે કર્યો પર્દાફાશ, રાજકોટના શખ્સની અટકાયત
સોશિયલ મીડિયામાં કાર ભાડે આપતા વ્યક્તિનો સંપર્ક કરી કારને વેચતી ગેન્ગનો જૂનાગઢ પોલીસે કર્યો પર્દાફાશ
Published : February 5, 2026 at 10:39 AM IST
જૂનાગઢ: સોશિયલ મીડિયા પર એક અચરજ પમાડે તેવો ગુનો જૂનાગઢ પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના પરિવારને કેન્સર અને હૃદય રોગ જેવી ગંભીર બીમારી છે તેમ કહીને કાર ભાડે મેળવતો હતો અને તે પછી તે કારને વેચી દેતો હતો. જૂનાગઢ પોલીસે આ ઘટનાનો પર્દાફાશ કરતા રાજકોટના શખ્સની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
બીમારીના બહાને કાર ભાડે મેળવી વેચનાર શખ્સ ઝડપાયો
જૂનાગઢ પોલીસે રાજકોટના સાપર વેરાવળમાં રહેતા યશ ભરવાડ નામના આરોપીની અટકાયત કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પર યશ ભરવાડ તેના પરિવારના કોઇ સભ્યને હૃદય રોગ અને કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારી છે અને તેને રાજકોટ-અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરોની હોસ્પિટલમાં બતાવવા માટે લઇ જવાના છે તેવી વાતો કરતો હતો અને કાર ભાડે મેળવતો હતો. તે બાદ આ કારને કોઇ જગ્યાએ ગુમ કરી કારના માલિક પાસે જો તેને કાર પરત જોઇતી હોય તો લાખો રૂપિયા આપવાની માંગ કરતો હતો. કારના માલિકને છેતરતી આ ગેન્ગના એક સભ્યને જૂનાગઢ પોલીસે ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, યશ ભરવાડ અને તેની ગેન્ગ સોશિયલ મીડિયામાં કાર ભાડે આપતા વ્યક્તિનો સંપર્ક કરીને તેની પાસે રહેલી નવી કાર હોસ્પિટલના કામ માટે ભાડે મેળવી ત્યારબાદ કારનું GPS બંધ કરી તેને ખાનગી સ્થળે આ કારને સંતાડી દેતા હતા. તે બાદ કાર માલિક પાસે અઢી લાખ રૂપિયા આપો તો કાર પરત મળશે તેવી ઉઘરાણી કરતા હતા અને છેતરપિંડી આચરતા હતા.
જૂનાગઢ સી ડિવિઝન પી.આઇ. એ.બી ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ પકડમાં રહેલો યશ ભરવાડ અને તેનો એક સાગરીત મનીષ ભરવાડ બન્ને રાજકોટ અને શાપર વેરાવળમાં રહીને બીમારીના બહાને કાર ભાડે મેળવતા હતા અને કારના માલિકને તે કાર પરત જોઇતી હોય તો લાખો રૂપિયાની ઉઘરાણી કરતા હોવાની ફરિયાદ મળી હતી. તે બાદ પોલીસે ટેકનિકલ સોર્સ અને તેના ખાનગી બાતમીદારોને આધારે તપાસ કરતા શાપર વેરાવળના યશ ભરવાડ અને મનીષ ભરવાડ આ કારસ્થાન કરતા હોવાની વિગતો સામે આવી હતી. આ ઘટનામાં યશ ભરવાડની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને મનીષ ભરવાડને પકડવાના પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
