દેશના 56 સોની વેપારીઓને લગાવ્યો ચુનો, બંટી બબલીની જોડીને જુનાગઢ પોલીસે ઝડપી

દેશના 15 રાજ્યના 56 સોની વેપારીઓને છેતરનાર બંટી બબલીની જોડીને જુનાગઢ પોલીસે ઝડપી પાડી છે. તેમની પુછપરછ દરમિયાન ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે.

બંટી બબલીની જોડીને જુનાગઢ પોલીસે ઝડપી
બંટી બબલીની જોડીને જુનાગઢ પોલીસે ઝડપી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 12:21 PM IST

જુનાગઢ: શહેર પોલીસે જુનાગઢ સહિત ગુજરાતના અલગ-અલગ 13 જિલ્લા અને દેશના 15 રાજ્યોમાં 56 જેટલા સોની વેપારીઓને છેતરપિંડી કરીને સોનાના બનાવટી દાગીના વેંચીને તેની પાસેથી અસલી સોનું ખરીદનાર બંટી અને બબલીની જોડીને પકડી પાડી છે. સમગ્ર કારસ્તાનમાં હજુ એક બંટી અને બબલીની જોડી પોલીસ પકડની બહાર છે, જેને મુખ્ય ભેજાબાજ અથવા ટોળકીના મુખ્ય સાગરીતો માનવામાં આવે છે. જેને પકડી પાડવા માટે જુનાગઢ પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

સોનાની છેતરપિંડી કરતા બંટી બબલી

જુનાગઢ પોલીસને એક મોટી સફળતા મળી છે. જુનાગઢ અને કેશોદ સહિત ગુજરાતના 13 જિલ્લાઓમાં મળીને ભારતના 15 રાજ્યોમાં 56 જેટલા સોની વેપારીઓને બનાવટી સોનાના દાગીના વેચીને તેની પાસેથી અસલી સોનાના દાગીના મેળવીને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક છેતરપિંડીનું કારસ્તાન પાછલા બે વર્ષથી ચલાવતા હતા. ગત 17મી જાન્યુઆરીના દિવસે કેશોદમાં એક સોની વેપારી આ જ પ્રકારની છેતરપિંડીનો ભોગ બનતા સોની વેપારીએ જુનાગઢ પોલીસને રજૂઆત કરી હતી, ત્યાર બાદ પોલીસે સોની વેપારીઓને ચૂનો લગાડતા બંટી અને બબલીને વડોદરાથી પકડી પાડ્યા છે.

દેશના 56 સોની વેપારીઓને નકલી સોનું પધરાવી અસલી સોનું પડાવનાર બંટી બબલી પોલીસના સકંજામાં
દેશના 56 સોની વેપારીઓને નકલી સોનું પધરાવી અસલી સોનું પડાવનાર બંટી બબલી પોલીસના સકંજામાં

છેતરપિંડી કરવાની મોડસ ઓપરેન્ડી

સોની વેપારીને બનાવટી દાગીના આપીને તેના બદલામાં અસલી દાગીના મેળવનાર બંટી અને બબલી 30 ગ્રામના બનાવટી દાગીના બનાવતા હતા. જે પ્રથમ નંબરે એકદમ સોનાના અને લેબોરેટરીમાં પણ તે સોનાના દાગીના છે, તેવું સાબિત થતું હતું. તેમાં આ ચાલબાજ મહિલા અને પુરુષ ખૂબ જ સફળતાથી 20 ગ્રામના પંચ ધાતુનો દાગીના બનાવીને તેના પર પોટાશ કેમિકલ ચડાવી અને ત્યારબાદ પંચ ધાતુના 20 ગ્રામના દાગીના પર 10 ગ્રામનો સોનાનો વરખ ચડાવીને તેને એકદમ અસલી સોનાના દાગીના તરીકે રજૂ કરતા હતા. બંટી અને બબલી દ્વારા જે દાગીનાઓ સોનાના છે, તેવું બનાવીને રજૂ કરાતા હતા. તેને વર્ષોથી સોનાના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા સોની વેપારીઓ પણ ઓળખવામાં થાપ ખાઈ જતા હતા. જેથી પાછલા બે વર્ષથી આ બંટી અને બબલીની જોડી સોની વેપારીઓને સતત છેતરતી આવતી હતી. સોની વેપારીને કોઈપણ પ્રકારની શંકા ન જાય તે માટે એક શહેરમાં એક માત્ર સોની વેપારીને પસંદ કરીને તેને સાથે છેતરપિંડી કરતા હતા, ત્યાર બાદ અન્ય શહેરના સોની વેપારીને છેતરપિંડીનો ભોગ બનાવવા માટે આ જોડી બિજા શહેરમાં જવા નીકળી જતી હતી.

જુનાગઢ પોલીસને મળી સફળતા

જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ વડા સુબોધ ઓડેદરાએ માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે 17મી જાન્યુઆરીના દિવસે જુનાગઢ અને કેશોદમાં સોની વેપારી છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા બાદ સોની વેપારીની ફરિયાદને આધારે શંકાસ્પદ મહિલા અને પુરુષની શોધખોળ પોલીસે શરૂ કરી હતી, જેમાં આ બંને વડોદરા આસપાસ હોવાનું જણાતા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે મહિલા અને પુરુષની જોડીને પકડી પાડીને જુનાગઢ લાવ્યા હતા. પોલીસ પકડમાં રહેલા આ બંને આરોપીની પૂછપરછ કરતા બે વર્ષમાં અત્યાર સુધી તેમણે ગુજરાતના જુનાગઢ, અમદાવાદ, સુરત મળીને કુલ 13 જિલ્લા ભારતના 15 રાજ્યોમાં 56 સોની વેપારીને આ રીતે નકલી દાગીના વેંચીને અસલી દાગીનાની ખરીદી કરીને છેતરપિંડી આચરવામાં આવતી હતી.

નકલી સોનું પધરાવી અસલી સોનું પડાવી લેતા

બે વર્ષમાં આ બંટી બબલીની જોડીએ 900 ગ્રામ બનાવટી સોનાના દાગીના આપીને 900 ગ્રામ અસલી સોનાના દાગીના મેળવી લીધા છે. આ જોડી બિહાર અને બનારસની એક મહિલા અને પુરુષની જોડી નીચે કામ કરતી હોવાનું પણ પોલીસના ધ્યાને આપ્યું છે. પોલીસ પકડમાં રહેલી આ જોડીને દાગીના વહેંચવામાં બદલામાં બનારસ અને પટનાની મહિલા અને પુરુષની જોડી સાત હજાર રૂપિયા એક દુકાનમાં દાગીના વેચવાના બદલામાં આપતા હતા. હાલ એક બંટી બબલીની જોડી પોલીસ પકડમાં છે, અન્ય એક ફરાર જોડીને પકડી પાડવા માટે જુનાગઢ પોલીસે ભારતના અન્ય રાજ્ય અને ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓ માંથી આ પ્રકારની છેતરપિંડીની વિગતો પણ મેળવવાની શરૂ કરી છે

15 રાજ્યમાં 56 સોની વેપારીઓને બનાવ્યા શિકાર

બંટી અને બબલીની જોડીએ ગુજરાતના જુનાગઢ, સુરત, અમદાવાદ મળીને કુલ 13 જિલ્લામાં આ પ્રકારની છેતરપિંડી કરતા હતા. જુનાગઢ પોલીસ તપાસમાં આ જોડીએ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી સેલવાસ, પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તા, વર્ધમાન અને ખંડીલ મળીને કુલ 10 શહેરો તેમજ આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટનમ અને વિજયવાડા, તેલંગાના હૈદરાબાદ, ઓડીશાના ભુવેશ્વર, ઉત્તર પ્રદેશના અલ્હાબાદ, સરવનબજાર ગોડા સહિત 8 શહેરો, બિહારના મધુબની, જોગવાની, હાજીપુર મળીને કુલ 06 શહેરો ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રના પાલઘર, મીરારોડ, દહીસર મળીને કુલ પાંચ શહેરો તેમજ ઝારખંડના રાંચી, ધનબાદ, કતરાસ મળીને કુલ પાંચ શહેરો, રાજસ્થાનના ઉદયપુર અને જયપુર પંજાબના ભટિંડા જલંધર અને લુધિયાણા હરિયાણાના પાણીપત કુરુક્ષેત્ર અને ભીલવાની સાથે મધ્ય પ્રદેશના કટની શહેરમાં મળીને કુલ 15 રાજ્યમાં 56 સોની વેપારીઓને આ રીતે નકલી બનાવટી દાગીના વેચીને તેના બદલામાં અસલી સોનાના દાગીના ખરીદીને છેતરપિંડી આચરી હોવાનું ખુલ્યું છે.

સંપાદકની પસંદ

