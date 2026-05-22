ETV Bharat / state

જુનાગઢ પોલીસે MD ડ્રગ્સ સાથે સલીમ સોઢાને પકડ્યો, રાજસ્થાનના ગિરધરસિંહ ચૌહાણની શરૂ કરી શોધખોળ

પોલીસ તપાસમાં આ મામલામાં રાજસ્થાનના ગિરધરસિંહ ચૌહાણ પણ સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

જુનાગઢ પોલીસે MD ડ્રગ્સ સાથે સલીમ સોઢાને પકડ્યો, રાજસ્થાનના ગિરધરસિંહ ચૌહાણની શરૂ કરી શોધખોળ
જુનાગઢ પોલીસે MD ડ્રગ્સ સાથે સલીમ સોઢાને પકડ્યો, રાજસ્થાનના ગિરધરસિંહ ચૌહાણની શરૂ કરી શોધખોળ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 11:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની ટીમે જૂનાગઢ શહેરના ભારત મિલના ઢોરા વિસ્તારમાં રહેતા સલીમ સોઢા નામના વ્યક્તિના ઘરે તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન તેમના ઘરમાંથી 7.32 ગ્રામ એમ.ડી. ડ્રગ્સ અને 21,650 રૂપિયા રોકડ મળી આવ્યા હતા. પોલીસે સલીમ સોઢાની અટકાયત કરી છે.

પોલીસ તપાસમાં આ મામલામાં રાજસ્થાનના ગિરધરસિંહ ચૌહાણ પણ સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેને પકડવા માટે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને તપાસ શરૂ કરી છે.

વિગતો:

સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે જૂનાગઢ શહેરના ભારત મિલના ઢોરા વિસ્તારમાં રહેતા સલીમ સોઢા ડ્રગ્સનું વેચાણ કરીને લોકોને નશાખોરી તરફ ધકેલી રહ્યો હોવાની માહિતી મળી હતી. આ માહિતીના આધારે પોલીસે તેના ઘરે તપાસ કરતા 7.32 ગ્રામ એમ.ડી. ડ્રગ્સ (બજાર કિંમત અંદાજે ₹21,900) અને 21,650 રૂપિયા રોકડ મળી આવ્યા હતા. કુલ ₹53,750નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

સલીમ સોઢા સામે 22થી વધુ કેસ:

સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પીઆઈ કુણાલ પટેલે જણાવ્યું કે, આરોપી સલીમ સોઢા સામે જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં કુલ 22 ગુના નોંધાયેલા છે. જેમાં વંથલી પોલીસ સ્ટેશનમાં 12, જૂનાગઢ એ ડિવિઝનમાં 8 અને બી ડિવિઝન તથા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં 1-1 કેસ નોંધાયેલા છે.

પોલીસ હાલ આરોપી પાસેથી એમ.ડી. ડ્રગ્સ જૂનાગઢ સુધી કઈ ચેનલ દ્વારા આવી રહ્યું છે તેની તપાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ARRESTED SALIM SODHA
MD DRUGS
GIRDHAR SINGH CHAUHAN
JUNAGADH SALIM SODHA
JUNAGADH POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.