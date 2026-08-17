જુનાગઢ જિલ્લામાં 'સફેદ ઝેરનો કાળો કારોબાર', કેમિકલમાથી દૂધ બનાવીને વેચતો શખ્સ ઝડપાયો
જૂનાગઢ તાલુકાના ખડિયા નજીક હનુમાન પરા વિસ્તારમાં રહેતો શખ્સ તેના ઘરે જ કેમિકલ માંથી નકલી દૂધ બનાવીને તેનું છૂટક વેચાણ કરતો હતો.
Published : August 17, 2026 at 12:41 PM IST
જુનાગઢ: પૈસાની લાલચમાં કેટલાંક લેભાગુઓ લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવામાં પણ અચકાતા નથી. ભેળસેળ વાળો ખાદ્ય પદાર્થ ખાવાથી લોકોના આરોગ્યને થતાં નુકસાન વિશે જાણવા છતાં પણ કેટલાંક તત્વો આવી ગેરકાયદે પ્રવૃતિ કરતા હોય છે. ત્યારે જુનાગઢ જિલ્લામાંથી પોલીસે 5 કે 10 લિટર નહીં પરંતું 60 લિટર જેટલું કેમિકલમાંથી બનેલું દૂધ ઝડપી પાડ્યું હતું.
જુનાગઢ પોલીસે રવિવારે બાતમીને આધારે જૂનાગઢ તાલુકાના ખડિયા નજીક હનુમાન પરા વિસ્તાર માંથી 60 લીટર કેમિકલ માંથી બનાવેલા દૂધ સાથે જયદીપ ભેડા નામના શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે આરોપી તેના ઘરે જ કેમિકલ માંથી નકલી દૂધ બનાવીને તેનુ છૂટક વેચાણ કરતો હતો. આ પ્રકારની બાતમીને આધારે પોલીસે રેડ કરીને તેને રંગે હાથ પકડી પાડ્યો હતો.
કેમિકલ માંથી બનાવાતું હતું દૂધ
પોલીસે કેમિકલ માંથી બનાવવામાં આવેલું નકલી દૂધ અને નકલી દૂધ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી વિવિધ ચીજ વસ્તુઓ પણ ઝડપી પાડી છે. તાલુકા પોલીસ મથકના પી.આઈ. એફ. બી.ગગનિયાને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે પોલીસની ટીમ હનુમાન પરા વિસ્તારમાં પહોંચી હતી, જ્યાં જયદીપ ભેડા નામના શખ્સના રહેણાંક મકાનમાં કેમિકલ માંથી નકલી દૂધ બનાવીને લોકોને વેંચતો હોવાનું સ્પષ્ટ જણાઈ આવતું હતું.
પોલીસે વધુ તપાસ કરી શરૂ
તાલુકા પોલીસ મથકના પી.આઈ. એફ.બી.ગગનિયાએ આપેલી વિગતો અનુસાર પોલીસે પૂર્વ બાતમીને આધારે હનુમાન પરા વિસ્તારમાં રહેતા એક મકાન માંથી જયદીપ ભેડાની અટકાયત કરી છે. આ ઉપરાંત તેના મકાનમાં કેમિકલમાંથી બનાવાયેલું 60 લિટર દૂધ, 3 કેરબા અને કેમિકલ યુક્ત નકલી દૂધ બનાવવા માટેના પામોલિન તેલના ત્રણ ડબ્બા, દૂધ બનાવવા માટેનો પાઉડર અને અન્ય કેમિકલનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.
તાલુકા પોલીસે આ વિશે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રના અધિકારી સી.આર ત્રિવેદીને જાણ કરી હતી. જેના પગલે શંકાસ્પદ દૂધના નમૂનાઓ શીલ બંધ પેકેટમાં લેબોરેટરી માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ પામોલિન તેલ અને દૂધનો પાઉડર સહિત અન્ય ચીજ વસ્તુઓ તાલુકા પોલીસે મુદ્દામાલ તરીકે સીઝ કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
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