જુનાગઢ પોલીસે આઠ માસથી ગુજસીટોકના ફરાર આરોપી ઇમ્તિયાઝ બલોચને વિસાવદરમાંથી ઝડપ્યો

પાછલા આઠ માસથી ગુજસીટોકના ગુનામાં ફરાર આરોપીને પકડી પાડવામાં જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને સફળતા મળી છે.

જુનાગઢ પોલીસે આઠ માસથી ગુજસીટોકના ફરાર આરોપીને ઇમ્તિયાઝ બલોચને વિસાવદરમાંથી ઝડપ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 9:26 PM IST

1 Min Read
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે પાછલા આઠ માસથી ફરાર ગુજસીટોકના આરોપી ઇમ્તિયાઝ બલોચને વિસાવદરમાંથી પકડી પાડીને વિસાવદર પોલીસમાં મોકલી આપ્યો છે. રાજકોટ દ્વારા આઠ મહિના પૂર્વે આરોપી ઇમ્તિયાઝ બલોચના જામીન રદ કરી દેતા તે ફરાર થઈ ગયો હતો, જેને આધારે આજે વિસાવદરમાંથી પકડી પાડવામાં આવ્યો છે.

આઠ માસથી ફરાર આરોપી પકડાયો

પાછલા આઠ માસથી ગુજસીટોકના ગુનામાં ફરાર આરોપીને પકડી પાડવામાં જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને સફળતા મળી છે. વર્ષ - 2022 માં સંગઠિત અપરાધના ગુનામાં સામેલ મૂળ વિસાવદરનો ઈમ્તિયાઝ બલોચના કોર્ટ રાજકોટ કોર્ટ દ્વારા જામીન રદ કરી દેવામાં આવતા પાછલા આઠ મહિનાથી ફરાર થઈ ગયો હતો. જેને પકડી પાડવા માટે પોલીસે વિશેષ તપાસ શરૂ કરી હતી. આજે સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને પૂર્વ બાતમી મળતા આરોપી ઇમ્તિયાઝ બલોચને વિસાવદરમાંથી ઝડપી પાડીને વિસાવદર પોલીસ મથકમાં સોંપી દેવામાં આવ્યો છે.

સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે આપી વિગતો

સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પીઆઇ આર. કે. પરમારે માધ્યમોને વિગતો આપણા જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લા કોર્ટ રાજકોટ દ્વારા આરોપી ઇમ્તિયાઝ બલોચ સામે સંગઠિત બનીને અપરાધ કરવાના ગુનામાં તેના જામીન આજથી આઠ મહિના પૂર્વે રદ કરી દેતા તેને ફરી કોર્ટમાં હાજર થવાનું હતું. પરંતુ આરોપી ઇમ્તિયાઝના જામીન કોર્ટે રદ કરી દેતા તે જેલમાં હાજર થવાની જગ્યા પર ફરાર થઈ ગયો હતો. આઠ મહિના સુધી તે સતત ફરાર જોવા મળતો હતો. સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પોલીસ કર્મચારીઓને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે ફરાર આરોપી વિસાવદરમાં હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળતા પોલીસે આજે તેને વિસાવદર શહેરમાંથી પકડી પાડીને વધુ કાર્યવાહી માટે વિસાવદર પોલીસ મથકને સોંપી દીધો છે.

