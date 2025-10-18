ખેડૂતો સાવધાન! જૂનાગઢથી ઝડપાયો જણસી ચોર, માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેચે તે પહેલા થયો થપ્પો
મગફળીની 200 ગુણીને જેતપુર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અન્ય વેપારીને વેચે તે પૂર્વે જ પોલીસે આંબલીયા ગામના આકાશ કયાડાને પકડી પાડ્યો છે.
જૂનાગઢ : કૃષિ સિઝનના આ સમયમાં ખરીફ પાકો બજારમાં વેચાણ કરવા અર્થે અને ત્યાંથી સંગ્રહ માટે ગોડાઉનમાં પહોંચતા હોય છે. ત્યારે આ જ પ્રકારે કૃષિ પાકોની ચોરી કરનાર કુખ્યાત અને રીઢો ગુનેગાર પોલીસ પકડમાં આવ્યો છે. ગોડાઉનમાંથી ચોરી કરેલી મગફળીની 200 ગુણીને જેતપુર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અન્ય વેપારીને વેચે તે પૂર્વે જ પોલીસે આંબલીયા ગામના આકાશ કયાડાને પકડી પાડ્યો છે.
કૃષિ પાકો સંભાળીને રાખજો નહીંતર...
ખરીફ પાકોનો તૈયાર માલ બજારમાં વેચાણ અર્થે અને અહીંથી તેને સંગ્રહ કરવા માટે ગોડાઉનમાં પહોંચી રહ્યો છે. આ જ સમયને સારો સમય માનીને કૃષિ પાકની ચોરી કરતા તસ્કરો પણ સક્રિય બનતા હોય છે. જૂનાગઢ તાલુકા પોલીસ મથકમાં મગફળીની 200 ગુણીની ચોરી થયાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ હતી. જૂનાગઢના સુખપુર નજીક આવેલા GIDCના NBHC કંપનીના ગોડાઉનમાં રાખવામાં આવેલ મગફળી ચોરી થઈ હતી.
7,200 કિલો મગફળીની ચોરી : જૂનાગઢના ગોડાઉનમાંથી કુલ 7,200 કિલો વજનની 200 મગફળીની ગુણી ચોરી થઈ હતી, જેની કિંમત રૂપિયા 3,96,000 જેટલી થાય છે. ચોરી કરવામાં આવેલ મગફળી જેતપુર યાર્ડમાં આવેલા વરદાન ટ્રેડિંગ નામની પેઢીમાં વેચવા માટે આરોપીએ મોકલી આપી હતી. આ અંગેની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયા બાદ CCTV અને અન્ય સોર્સના આધારે પોલીસે તપાસ કરી હતી.
આરોપી આકાશ કયાડા ઝડપાયો : આ દરમિયાન શકમંદ આરોપી આકાશ કયાડાની આકરી પૂછપરછ કરતા તેણે 200 ગુણી મગફળીની ચોરી કરવાનો ગુનો કબૂલી લીધો હતો. સાથે જ જણાવ્યું કે ચોરી કરેલી તમામ 200 ગુણી મગફળી જેતપુર યાર્ડમાં વેચાણ અર્થે મોકલી આપી છે. ચોરી થયેલ મગફળીનું વેચાણ થાય તે પૂર્વે જૂનાગઢ પોલીસે મગફળી સાથે આંબલીયા ગામના આરોપીને પકડી પાડી ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
જણસી ચોરી કરવા માટે કુખ્યાત આરોપી : પોલીસ પકડમાં રહેલ જૂનાગઢ તાલુકાના આંબલીયા ગામનો આકાશ કયાડા નામનો ઈસમ આ જ પ્રકારે કૃષિ પાકની ચોરી કરતો હતો. વિવિધ સિઝનમાં તૈયાર માલની ચોરી કરવા માટે કુખ્યાત બની ચૂક્યો છે. આકાશ કયાડા સામે જૂનાગઢ અને રાજકોટ જિલ્લામાં અલગ અલગ પ્રકારની ચોરી કર્યાના ગુનાઓ પણ રજીસ્ટર થયા છે, આવો ખુલાસો પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યો છે.
